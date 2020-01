Äiti pääsee vauvan huonekaveriksi teholle ja isille on oma kerho – Taysiin valmistui uusi, perheystävällinen Syntymäpaikka

Apulaisosastonhoitaja Heidi Auno kertoo, että vastasyntyneiden tehohoitoyksikön tavallisin potilas on pieni keskonen.

Apulaisosastonhoitaja Heidi Auno kertoo, että vastasyntyneiden tehohoitoyksikön tavallisin potilas on pieni keskonen. Matias Väänänen / Yle

Keväisen vihreä väri ottaa vastaan pienen keskosen ja hänen perheensä. He ovat tulleet uuteen tehohoitoyksikköön uudessa Syntymäpaikassa.

Huoneessa on tilaa pienelle potilaalle ja kaikille hänen tarvitsemilleen hoitolaitteille, mutta myös äidin ja isän makuusijoille. Vastasynnyttänyt äiti saa levätä sairaalasängyssä ja isä seinältä kiskaistavassa laivasängyssä. Koko perhe saa olla yhdessä alusta alkaen, vaikka vauva on tehohoidossa.

– Myös täällä olevien vauvojen äideille on potilaspaikat täällä. Ennen vastasynnyttäneet äidit olivat B-siivessä ja vauvat K-talossa, joten äidit joutuivat kulkemaan pitkää matkaa edestakaisin, kertoo apulaisosastonhoitaja Heidi Auno.

Nyt uusi Syntymäpaikka on Tampereen yliopistollisen sairaalan D-rakennuksessa Elämänaukiolla, pääsisäänkäynnin tuntumassa.

Isille oma kerho

Upouuden tehohoitoyksikön jokaisessa huoneessa on vain yksi perhe. Vanhemmat voivat olla läsnä ympäri vuorokauden, kaikkina viikonpäivinä.

Taysin Syntymäpaikka 2. kerros: Äitiyspoliklinikka, naistentauti- ja raskauspäivystys sekä raskaana olevien vuodeosasto.

3. kerros: 19 synnytyshuonetta, 2 leikkaussalia, 5 tarkkailupaikkaa. Mahdollisuus vesisynnytykseen.

4. kerros: 17 tehohoitopaikkaa ja 22 tarkkailupaikkaa vastasyntyneille.

Taysissa syntyy vuodessa noin 4 400 lasta.

Heidi Auno kertoo, että perheen varhainen vuorovaikutus ja isien mukanaolo ovat tehoyksikössä keskeisiä asioita.

– Vanhemmat ovat lähellä, ja isät ovat meille suorastaan "the Juttu". Meillä on heille oma kerho, jossa he voivat vaihtaa kokemuksia ja saada vertaistukea toisiltaan. Kerhossa juodaan kahvia ja syödään keksejä ja puhutaan isäjuttuja.

Heidi Aunon mukaan myös henkilökunta on innostunut uusista ja nykyaikaisista tiloista kymmenen vuoden suunnittelun ja odottelun jälkeen.

– Muutos vanhasta on suorastaan dramaattinen. Vanhassa yksikössä oli jopa seitsemän potilasta samassa huoneessa. Siellä oli ahdasta, joten infektioiden riski kasvoi ja vierailuja jouduttiin rajoittamaan, apulaisosastonhoitaja kertoo.

4400 uutta elämää vuodessa

Syntymäpaikassa aloittavat elämänsä tamperelaiset ja pirkanmaalaiset vauvat, ja tehoyksikkö palvelee lisäksi niin sanottua Taysin erityisvastuualuetta. Käytännössä se tarkoittaa perheitä aina Etelä-Pohjanmaalta Hämeenlinnan seudulle asti.

– Potilaspaikat eivät tehoyksikössä lisäänny uusien tilojen myötä, mutta tila lisääntyy. Tehopaikkoja 12 ja huoneita kaikkiaan 17. Siinä on pelivaraa niin, ettei potilaita jouduta siirtelemään niin kuin vanhassa paikassa. Se vähentää riskejä, Heidi Auno sanoo.

– Täältä eteenpäin siirretään vasta, kun vauva voi lähteä jatkohoitoon osastolle tai vaikka jo sinne omaan aluesairaalaan lähemmäs kotia.

Syntymäpaikan kolmannessa kerroksessa ovat muun muassa raskaana olevien poliklinikka ja vuodeosasto, neljännessä synnytyshuoneet ja leikkaussaleja sekä viidennessä vastasyntyneiden tehohoitoyksikkö. Uusien tilojen ansiosta Taysissa on myös mahdollisuus synnyttää vedessä.