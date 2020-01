Puolustusvoimille aiemmin työskennellyt mies syytteessä Suomen historian suurimmasta luvattomasta asevarastosta – talosta löytyi yli 100 asetta

Syytteen mukaan mies on myynyt valmistamiaan aseita yksityishenkilöille luvattomasti vuosien ajan.

Syyttäjä vaatii ehdollista vankeutta miehelle, jonka omistamasta kiinteistöstä poliisi takavarikoi Suomen historian suurimman määrän aseita kesällä 2018.

Kouvolassa asuva mies on syytteen mukaan hankkinut ja pitänyt hallussaan 110 luvattomiksi epäiltyä ampuma-asetta ja neljää kaasusumutinta.

Syyttäjän mukaan teko on ollut kokonaisuutena arvostellen törkeä, koska miehellä on ollut lupa valmistaa ja korjata aseen osia. Näin ollen hän syytteen mukaan luonut vaaran ampuma-aseiden päätymisestä rekisterin ulkopuolelle ja luvattomaan käyttöön.

Säilö hansikaslokerossa

Miehen hallusta löytyi aseiden lisäksi muun muassa yli 100 000 ampuma-aseen patruunaa, viisi sotilaskäyttöön tarkoitettua sirpalekranaattia, kahdeksan kranaatinheittimen sytytintä,kaksi panssariammusta, erilaisia erityispatruunoita, yhdeksän tulenosoituspanosta, kaksi peruspanosta, neljä kertasingon harjoituslaukausta, sähkönallia ja aikatulilankaa.

Mies on vedonnut siihen, että hänellä on ollut raivaajan ja räjäyttäjän oikeudet, ja että Puolustusvoimat on antanut hänelle luvan räjähteiden ottamiseen. Mies oli toiminut työurallaan Puolustusvoimien pioneerikomppaniassa raivaustehtävissä.

Kirjallisten todisteiden mukaan miehelle myönnetty A-panostajaluokan räjäyttäjän lupa on ollut määräaikainen ja päättynyt jo vuonna 2000. Miehellä ei todisteiden mukaan ole tekohetkellä ollut vuosiin räjäyttäjän oikeuksia.

Syyttäjän mukaan mies on säilyttänyt ampuma-aselain vastaisesti yli 120 000 patruunaa ja vähintään kymmentä ampuma-asetta, konepistoolin runkoa ja ainakin 22 ampuma-aseen piippua niin, että ne ovat olleet helposti anastettavasti tai otettavissa luvattomasti käyttöön.

Mies on syytteen mukaan säilyttänyt ampuma-aseita ja ampuma-aseen patruunoita muun muassa asunnon alapohjassa, pihalla olleessa laatikossa, huonokuntoisessa asuntovaunussa, lukitsemattomassa linja-autossa ja auton hansikaslokerossa.

Luvatonta asekauppaa

Miehelle oli myönnetty elinkeinolupa ampuma-aseiden ja osien valmistamiseen, korjaamiseen ja muuntamiseen kaupallisessa tarkoituksessa. Elinkeinolupa ei ole sisältänyt oikeutta myydä aseita yksityishenkilöille.

Tästä huolimatta mies on myynyt vuosia valmistamiaan aseita yksityishenkilöille. Syytteen mukaan mies on toiminut elinkeinoluvan vastaisesti pitäessään hallussaan ja luovuttaessaan aseita.

Mies oli ilmoittanut poliisille romuttaneensa 45 asetta, vaikka ne olivat todellisuudessa hänen hallussaan toimintakuntoisina. Kymmenestä aseesta mies oli laatinut romutustodistukset, mutta jättänyt aseet romuttamatta. Näistä aseista seitsemän on ollut toimintakuntoisia.

Yhden aseen mies oli syytteen mukaan hankkinut kuolinpesältä ja aikonut myydä sen edelleen. Toiseen kuolinpesään kuuluva ase oli ilmoitettu asetietojärjestelmään kadonneeksi, ja löytynyt miehen hallusta.

Loppuja 53 asetta ei ole löytynyt asetietojärjestelmästä. Näistä niin kutsutuista pimeistä aseista 36 on ollut toimintakuntoisia.

Mies on syytteen mukaan laiminlyönyt ampuma-aselain mukaisen tiedoston pitämisen aseista, aseen osista ja patruunoista, mikä on vaikeuttanut aseiden yksilöintiä ja omistajatahojen selvittämistä.

Mies on luovuttanut tuntemattomaksi jääneille henkilöille neljä asetta, joihin hänellä on ollut henkilökohtainen hallussapitolupa. Poliisi ei ole saanut näiden aseiden olinpaikasta tietoa.

Syyttäjä vaatii miehelle 1,5 vuoden ehdollista vankeusrangaistusta törkeästä ampuma-aserikoksesta, räjähderikoksesta, ampuma-aserikkomuksesta ja väärän todistuksen antamisesta viranomaiselle.

Kymenlaakson käräjäoikeudessa pidetään tiistaina ja keskiviikkona tapauksen valmisteleva istunto.

Ehdollisen vankeusrangaistuksen lisäksi syyttäjä vaatii miehelle vähintään 60 päiväsakkoa ja ampuma-aseiden, patruunoiden ja räjähteiden menettämistä valtiolle siltä osin, kuin takavarikkoja ei ole kumottu.

