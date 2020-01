Varma on noussut kärkipäähän korkean riskin hedge-sijoittajana maailmassa – yhtiön eläkesijoituksista noin viidesosa on hedge-rahastoissa

Hedge-rahastoilla tavoitellaan tuottoja myös silloin, kun muut sijoitukset, kuten esimerkiksi osakkeet menettävät arvoaan. Siksi niitä kutsutaan suomeksi muun muassa suojarahastoiksi tai absoluuttisen tuoton rahastoiksi.

Hedge-rahastoja käyttävät tyypillisesti vain suuret institutionaaliset sijoittajat, kuten eläkeyhtiöt. Varma on sijoittanut Hedge-rahastoihin jo lähes kaksikymmentä vuotta.

– Olemme etsineet [hedge-sijoituksista] vaihtoehtoja osake- ja korkosijoitusten väliin. Kokemuksemme on ollut positiivinen. Tuotto on ollut parempi kuin korkosijoituksissa, mutta riski pienempi kuin osakkeissa, toimitusjohtaja Risto Murto kertoo.

Eläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto. Nella Nuora / Yle

Korkosijoitusten tuotto on ollut syytäkin ylittää, sillä negatiivisten korkojen maailmassa niistä kertyy helposti jopa tappioita. Hedge-rahastoilla pyritään myös vaimentamaan osakemarkkinoiden voimakkaita kurssiheilahteluja.

Mitään riskittömiä sijoituksia eivät ole hedge-rahastotkaan. Ne ovat usein hyvin monimutkaisia sekä sisällöltään että toimintatavaltaan, mikä tekee niistä riskisijoituksen varsinkin osaamattomalle sijoittajalle.

– Hedge-rahastot ovat käyttökelpoinen osa ison institutionaalisen sijoittajan sijoitussalkkua, jos niitä käyttää oikein ja ymmärtää niiden riskit ja mahdollisuudet. On oltava sekä riittävät resurssit ymmärtää asiat että hyvät yhteydet maailmalle, Aalto-yliopiston rahoituksen laitoksen apulaisprofessori Juha Joenväärä sanoo.

Joenväärä on perehtynyt tutkimuksissaan erityisesti hedge-rahastojen toimintaan. Hän on mukana rahastoihin liittyvissä kansainvälisissä tutkimusprojekteissa.

Määrätietoista kasvua

Varma on kasvattanut hedge-rahastoja vuodesta 2002 alkaen. Sijoitusten arvo oli viime vuoden syyskuun lopussa jo noin yhdeksän miljardia euroa.

Seppo Suvela / Yle

Varman hedge-sijoituksista suuri osa on kiinni Yhdysvaltain asuntomarkkinoiden rahoituksessa. Siis siinä samassa teemassa, jonka sisälle pesiytynyt mätä sijoituskulttuuri laukaisi valtaisan finanssikriisin vuonna 2008.

– Varma on kasvattanut näitä sijoituksia finanssikriisin jälkeen, kun [Yhdysvaltain asuntomarkkinoilla] oli pulaa rahoituksesta ja sijoittajilla oli mahdollisuus rakentaa asemaansa ja tuottojaan. Tällä hetkellä tilanne on aika normaali. Riskejä on, mutta ne eivät ole mitenkään poikkeuksellisella tasolla, Murto kertoo.

Neljän eläkeyhtiön joukossa Varma onkin valinnut aivan oman polkunsa suhteessa muihin. Varman sijoituksista jo noin 19 prosenttia on hedge-rahastoissa.

Muilla yhtiöillä osuus on huomattavasti pienempi, edes yhteenlaskettuna niiden hedge-sijoitusten arvo ei yllä kuin hädin tuskin puoleen Varman salkusta.

Seppo Suvela / Yle

Varman muista eläkeyhtiöistä poikkeava sijoitusprofiili on nostanut yhtiön korkealle myös kansainvälisessä alan vertailussa.

Yhdysvaltalaisen analyysiyhtiön Hedge Fund Alert -listalla Varma on sijalla 13, kun sijoittajia vertaillaan hedge-salkun arvon mukaan.

Varman sijoitus kuitenkin nousee paljon korkeammalle, kun vertaillaan hedge-sijoitusten osuutta kaikista sijoituksista.

Tässä vertailussa Varman edellä on vain kolme yhdysvaltalaista yliopistosäätiötä.

Seppo Suvela / Yle

Listalla mukana olevista eläkeyhtiöistä Varma on hedge-rahastojen osuuteen perustuvassa vertailussa ykkönen.

Varman sijoittuminen neljänneksi arvostettujen yliopistosäätiöiden jälkeen on merkki siitä, että Varman pitkä kokemus hedge-rahastoista on noteerattu markkinoilla.

– Kun on kerran päässyt sisään hedge-rahastopeliin ja pysynyt mukana vuosikymmeniä, niin pääsy parhaisiin rahastoihin todennäköisesti säilyy, Juha Joenväärä sanoo.

Varmassa myönnetään, että näkyvä asema kansainvälisillä hedge-markkinoilla on muutakin kuin pelkkä korkea sijoitus analyysiyhtiön listalla.

– Kyllä se tuo etua. Me olemme olleet mukana vajaat kaksikymmentä vuotta ja tunnemme joitakin kumppaneita koko ajalta ja meidät tiedetään sijoittajana, Risto Murto sanoo.

Murto haluaa myös muistuttaa, että hedge-rahastot ovat pelikenttä, jonne tavallisella kotitaloudella tai muulla piensijoittajalla ei ole asiaa, tai oikeastaan edes mahdollisuutta osallistua.

Läpinäkyvyydessä toivomisen varaa

Rahastoja on myös arvosteltu siitä, että ne eivät ole olleet erityisen läpinäkyviä. Sijoittajat eivät aina ole tienneet, mitä rahasto sisältää ja miten se toimii. Kuprujen jälkeen on sitten riidelty ja etsitty syyllistä.

– Hedge-rahaston perustamiseen riitti ennen, että hankit Bloombergin terminaalin, poimit sieltä vähän tietoa, loit strategian ja aloit markkinoida sitä. Ne päivät ovat ohi, Joenväärä toteaa.

Juha Joenväärä työskentelee apulaisprofessorina Aalto-yliopiston rahoituksen laitoksella. Matti Myller / Yle

Joenväärä kertoo, että finanssikriisi toi ison muutoksen myös hedge-rahastojen valvontaan. Niiden sääntelyä kiristettiin tuntuvasti, joka on parantanut rahastojen läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta.

– Hedge-rahastoja ymmärretään nykyisin todella hyvin. Valvontaviranomaisilla on niistä hyvä kuva sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa.

Kaikki ei ole vielä näkyvissä

Edelleenkin paljon tietoa on vielä piilossa. Esimerkiksi se, mikä on hedge-rahastojen kokonaismäärä maailmassa. Yleinen arvio rahastojen arvosta on ollut reilut kolmetuhatta miljardia dollaria.

– Valvontaviranomaisten uusien tietojen perusteella näyttäisi siltä, että hallinnoitavia varoja on 40 prosenttia enemmän. Piilossa on ollut isoja rahastoja, joihin on ollut pääsy vain pienellä sisäpiirillä. Näitä rahastoja ei ole vielä tutkittu kovin tarkasti, Juha Joenväärä kertoo.

Läpinäkyvyys on myös suhteellinen käsite. Seikka on käynyt kouriin, kun Varma on pitänyt palavereja yhdysvaltalaisten rahastojen kanssa ja puheeksi on otettu esimerkiksi vastuullinen sijoittaminen.

– Vastuullisuusteema on Yhdysvalloissa ylipäätään jonkun verran jäljessä siitä, mihin me olemme Pohjoismaissa tottuneet. Se parantuu koko ajan pienin askelin. Varma on päättänyt, että rahastosijoituksista päätettäessä vastuullisuus ja ilmastonmuutos otetaan aina keskusteluun. Mutta se on fakta, että jos menet Manhattanille [New Yorkissa], niin se keskustelu on hieman erilainen kuin vaikkapa Tukholmassa tai Helsingissä, toimitusjohtaja Risto Murto kertoo.

Varman sijoitusten kokonaisarvo oli viime vuoden syyskuun lopussa reilut 47 miljardia euroa. Toisen suuren eläkeyhtiön, Ilmarisen sijoitusten arvo oli hieman isompi noin 49 miljardia.