Tienpitäjät ihmeissään liukkaiden teiden kanssa: "suolaa mennyt nelinkertainen määrä"

Teiden liukkaus on ollut tienhoitajien ongelmana tänä talvena. Arkistokuva.

Teiden liukkaus on ollut tienhoitajien ongelmana tänä talvena. Arkistokuva. Derrick Frilund / Yle

Tänä talvena maanteillä on käytetty suolausta ja hiekoitusta selkeästi normaalia enemmän. Nopeat lämpötilavaihtelut aiheuttavat päänvaivaa tienhoitajille.

Siinä missä joinakin talvina teiden auraus on pitänyt teiden kunnossapitäjät kiireisinä, tänä talvena on keskitytty liukkauden torjuntaan. Kun lämpötila seilaa plussan ja miinuksen molemmin puolin ja taivaalta tulee vuoroin vettä, vuoroin lunta, muuttuvat keliolosuhteet jatkuvasti.

Samantapaiset teiden kunnossapidon ongelmat ovat vaivanneet niin yksityisiä tienhoitajia kuin maanteitä hoitavia urakoitsijoita.

Suolausta ja hiekoitusta on alueella tarvittu tänä talvena tavallista enemmän.

– Nyt on äärimmäisen haastava talvi menossa, kuvailee Joensuun ja Nurmeksen maanteiden hoidon aluevastaava Ilkka Puumalainen Pohjois-Karjalan ely-keskuksesta.

Teillä on tarvittu tavallista enemmän teiden suolausta. Arkistokuva vuodelta 2019. Ville Välimäki / Yle

Suolausta nelinkertainen määrä

Tiet muuttuvat vesisateen myötä liukkaiksi ja hiekkaa on uusittava jatkuvasti.

– Hiekka jäätyy sateen ja pakkasen myötä maantien väliin, sitten tarvitaan uutta hiekkaa, kuvailee Puumalainen.

Puumalaisen mukaan hiekkaa on tarvittu lähes kaksinkertainen määrä normaaliin talveen verrattuna. Suolaa on mennyt sitäkin enemmän.

– Suolausta on käytetty maanteillä nelinkertainen määrä viime talveen verrattuna, Puumalainen sanoo.

Miten liukkauden torjunnassa on onnistuttu?

– Olemme saaneet pidettyä isot ja vilkkaat tiet kuten Ysitien melko hyvässä kunnossa, mutta alemmalla tieverkolla emme ole voineet täysin vastata sääolosuhteisiin, Puumalainen tiviistää.

Ysitie eli valtatie 9 kulkee Turusta Tampereen, Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun kautta Tohmajärvelle. Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa Ysitie eli valtatie 9 kulkee Kuopion ja Joensuun kautta Tohmajärvelle.

Liukas ajokeli on Puumalaisen mukaan aiheuttanut alemmilla tieverkoilla esimerkiksi koulukyytien myöhästymisiä tai jopa perumisia.

"Suomen teillä on aina talvella liukasta"

Pohjois-Savon ely-keskuksen aluevastaava Martti Hämäläinen on samoilla linjoilla Puumalaisen kanssa. Viime aikoina on ollut liukkaampaa kuin tavallisesti. Suolaa ja hiekkaa on tarvittu tavanomaista enemmän.

– Tälle talvelle ominaista on ollut se, että esimerkiksi vesisateita on tullut hyvinkin paikallisesti. Samaan aikaan toisella puolen maakuntaa on ollut normaali ajokeli ja toisella puolella liukasta, Hämäläinen tiivistää.

Hämäläinen muistuttaa, että ely-keskus vastaa maanteiden kunnossapidosta, kun taas kunnat ja kaupungit omista katuverkostoistaan.

Hänellä on autoilijoille usein kuultu, mutta tärkeä neuvo.

– Suomen teillä on aina talvella liukasta. Sitä ei saada täysin pois. Siksi autoilijan on tärkeää muistaa liukkaammalle ajokelille soveltuva tilannenopeus, Hämäläinen summaa.

Parempi rahoitus ja urakoitsijoiden joustavuus ratkaisuiksi

Maanteiden alemman tieverkon ja yksityisteiden liukkauteen havahtui myös keskustan kansanedustaja Anu Vehviläinen, kun hän oli matkalla Kontiolahden mökilleen viime viikolla.

Yksityinen mökkitie oli hyisevä näky: se oli peilijäässä.

– Jos olisin tiennyt, missä kunnossa tie on, en olisi välttämättä lähtenyt lainkaan. Tie oli huonommassa kunnossa kuin koskaan, Vehviläinen kuvaa.

Vehviläinen ehdottaa yksityisteiden hoidon ratkaisuiksi muun muassa yksityisteiden kunnossapidon parempaa rahoitusta valtionkin suunnalta. Toinen tilannetta helpottava tekijä voisi olla urakoitsijoiden työaikojen joustavuus.

Vehviläinen muistuttaa, että esimerkiksi yhdeksänkymmentä prosenttia puuteollisuudesta nojaa yksityisteihin, joten yksityisteiden kunnossapito vaikuttaa keskeisesti koko Suomeen.

Tältä Anu Vehviläisen mökkitie näytti viime viikolla. Anu Vehviläinen

– Tämä on iso kysymys. Se, mitä tullaan tekemään, jotta maaseudulla eläminen, asuminen ja liikkuminen on jatkossakin mahdollista, Vehviläinen tiivistää.

Lue lisää:

Itä-Suomen maanteiden talvihoitoon 1,5 miljoonan euron lisäsatsaus tälle talvelle

Rikkoutuneet vanteet ja renkaat voivat olla pian historiaa – Suomessa testataan ainetta, joka paikkaa teiden kuopat rajullakin pakkasella