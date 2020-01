Tässäkö ratkaisu perusterveydenhoidon ahdinkoon? Päijät-Hämeeseen suunnitteilla Suomen laajin yhteisyritys yksityisen toimijan kanssa

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä harkitsee uutta tapaa maakunnan perusterveydenhuoltoon.

Suunnitelman mukaan yhtymä perustaisi yksityisen sote-alan toimijan kanssa yhteisyrityksen. Hyvinvointiyhtymä ei aio muuttaa koko Päijät-Hämettä kertaheitolla uuteen malliin, vaan ensimmäisenä yhteisyrityksen palveluja olisi kahdessa kunnassa, Lahdessa ja Kärkölässä.

Palveluihin kuuluisivat lahtelaisten ja kärköläläisten lääkäri- ja sairaanhoitopalvelut, suun terveydenhuolto, perustason mielenterveys– ja päihdepalvelut sekä fysioterapia. Yhteisyrityksen vastuulle kuuluisi noin 124 000 asukasta.

Myöhemmin,vuonna 2023 mennessä, palvelut laajenisivat koko maakuntaan, Sysmää ja Heinolaa lukuun ottamatta.

Yhtymällä olisi yrityksessä vähemmistöomistus ja yksityisellä enemmistö.

Mitä tämä tarkoittaa alueen asukkaille? Koostimme tähän juttuun, millä tavalla uusi yhteisyritys vaikuttaisi päijäthämeläisiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoo olevansa yllättynyt Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän suunnitelmista. Tällä hetkellä Varhila kertoo olevansa odottavalla kannalla, sillä mahdollisessa yhteisyrityksessä on vielä useita avoimia kysymyksiä.

– Miten sopimuspohja rakennetaan, jotta siitä ei tule tulevaisuudessa älyttömän kallista ja millä tavalla julkinen puoli, joka on järjestämisvastuussa, hoitaa vastuunsa? Riskejä liittyy myös tavoitteiden toteutumiseen ja palveluiden turvaamiseen.

Kumppania ryhdytään etsimään saman tien?

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallitus käsittelee viranhaltijoiden ehdotusta ensi maanantaina. Jos hallitus antaa hyväksyntänsä asialle, aletaan yhtymässä hakea sopivaa kumppania.

Henkilöstö siirtyisi yhteisyrityksen palvelukseen liikkeenluovutuksella niin sanotusti vanhoina työntekijöinä. Yhteisyritys palkkaisi itse tarvitsemansa lisähenkilöstön.

Yhteisyritys ei tuota missään muualla Suomessa näin laajassa mittakaavassa sosiaali- ja terveyskeskuspalveluita.

Aiemmin sote-alan yhteisyritys on perustettu Suomessa Meri-Lappiin, kun Meri-Lapin kunnat ja Mehiläinen perustivat yrityksen vastaamaan alueen palveluista.

HS:n mukaan (siirryt toiseen palveluun)ulkoistuspäätös kuohutti Meri-Lapissa, koska alueen kunnat toimivat vastoin valtion tahtoa. Sote-uudistus vaikeutuu, jos kunnat jumiutuvat nykyisiin rakanteisiin terveysyritysten takia.

Peruspalvelut eivät toimi kunnolla – kustannukset kasautuvat erikoissairaanhoitoon

Nykyisellään perusterveydenhuollossa on monia ongelmia. Hoitoon ei pääse tavoiteajassa ja digipalvelut eivät ole tätä päivää. Päijät-Hämeellä on ollut myös vaikeuksia saada sote-keskuksiinsa lääkäreitä ja muita asiantuntijoita.

Lahden kaupunki on ollut yksi suurimmista terveyspalvelujen ulkoistajista. Tällä hetkellä Päijät-Hämeessä on jo ulkoistettu puolet avosairaanhoidosta, mutta hoitoon pääsyssä on yhä ongelmia. Viime vuosina tämä on tarkoittanut lyhyitä lääkäreiden työsuhteita. Palvelut eivät ole myöskään kehittyneet vastaamaan tämän päivän vaatimuksia.

Kun perusterveydenhuolto on sakannut, kalliimman erikoissairaanhoidon käyttö on kasvanut. Kunnat eivät ole pystyneet enää rahoittamaan sote-palveluista vastaavaa kuntayhtymää riittävästi ja yhtymän talous on ajautunut kriisiin.

Nyt Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä haluaisi karistaa kriisin kannoiltaan ja perustaa nykyaikaisia sote-keskuksia, joissa olisi moniammatillinen henkilöstö, eri tuottajia ja joiden palveluita asukkaatkin arvostaisivat. Uudenlaisessa sote-keskuksessa toteutuisi myös maan hallituksen ajama 7 vuorokauden hoitotakuu.

Päijät-Hämeen keskussairaalan henkilöstö marssi ulos lokakuussa kipeiden yt-neuvottelujen päätteeksi. Marjo Pirilä / Yle

Jos yhtymä on pettynyt sotepalveluiden ulkoistukseen, miksi se ei sitten tuottaisi palveluitaan itse, omana tuotantonaan? Viranhaltijoiden näkemyksen mukaan se ei helpottaisi henkilöstön saatavuusongelmia.

Yhteisyritys yksityisen toimijan kanssa houkuttelee myös siksi, että silloin yhtymä saisi asiakkailleen digitaalisia palveluita nopeammin käyttöön. Julkisella puolella digipalvelut eivät ole kehittyneet yhtä nopeasti kuin yksityisellä. Digipalvelut ovat tärkeä keino nopeuttaa palveluiden saatavuutta ja samalla vähentää kustannuksia.

Päijät-Hämeessä hyvinvointiyhtymällä on kirjavia sopimuksia. Varhilan mukaan hyvällä kilpailutuksella voidaan saada säästöjä.

– Kilpailutuksella voidaan saada aikaan sekä kustannusvaikuttavuutta että parempia palveluita, jos ne osataan taiten tehdä ja lähdetään siitä, ettei ole monia eri sopimuksia alueella, kuten nyt.

Sopimukset voitava irtisanoa ilman kalliita ehtoja

Hallitus on aiemmin ilmoittanut yrittävänsä estää kuntia ulkoistamasta terveydenhuoltoaan yrityksille.

Kansliapäällikkö Varhilan mukaan sopimus on voitava irtisanoa, kun maakunta- ja sote-uudistus saadaan valmiiksi.

– Sopimukseen pitää kirjata ehto, että kun maakunta syntyy, maakunnalla on mahdollisuus irtisanoa sopimukset. Sillä saattaa olla vaikutusta kilpailutusmenettelyyn ja siihen, kuinka innokkaasti yritykset lähtevät siihen mukaan. Lainsäädännössä on myös sellainen ehto, että se on voitava irtisanoa ilman kalliita irtisanomisehtoja, Varhila sanoo.

Kerromme pian asiasta lisää.