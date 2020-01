Kymmeniä ihmisiä kuollut lumivyöryissä Kašmirin alueella ja rankkasateissa muualla Pakistanissa

Kašmirin alueella Himalajan vuoristossa on satanut viime päivinä sankasti lunta. Poika lapioi lunta kotinsa edestä Neelumin laaksossa.

Ainakin 60 ihmistä on kuollut ja useita kateissa lumivyöryjen ja rankkasateiden jäljiltä Pakistanissa ja Intiassa.

Pakistanin hallitsema osa Kašmirista on kärsinyt pahiten. Siellä on kuollut lumivyöryissä eri viranomaislähteiden mukaan yli parikymmentä tai jopa lähes 60 ihmistä.

Esimerkiksi Neelumin laaksossa Kašmirissa runsas lumentulo sai liikkelle lumivyöryn, jossa kuoli ainakin 14 ihmistä. Intian puolella Kašmiria on kuollut vähintään kymmenen ihmistä useissa lumivyöryissä.

Kašmir on Intian ja Pakistanin hallitsema kiistelty alue, joka on kärsinyt vuosikymmenien mittaisesta rajakonfliktista.

Myös muualla Pakistanissa on satanut rankasti vettä ja lunta. Lounaisessa Balochistanin maakunnassa on kuollut lähes 20 ihmistä kattojen romahdettua lumikuorman alla. Pakistanin Punjabissa yli kymmenen ihmistä on menehtynyt rankkasateissa.

Myös eri puolilla Afganistania on kuollut kymmeniä ihmisiä lumentulon ja äkkitulvien seurauksena. Pääkaupunki Kabulissa on ollut alimmillaan 15 pakkasastetta ja teitä on suljettu.

