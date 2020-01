Verkkokaupoista virtaa Suomeen yhä enemmän viinaa: Tullin haaviin jäi 20 000 litran jättilähetys – Hallitus ei kiirehdi etämyyntipykälää

Suomalaisten verkkokaupoista ostaman alkoholin määrä on kasvanut vuoden aikana reippaasti, kertoo Tulli.

Etämyynnistä ei ole saatu aikaan selkeää pykälää alkoholilakiin, ja tämä on saanut ulkomailta tilatun alkoholin määrän nousuun.

Juha Sipilän hallitus (kesk.) kuoppasi etämyyntiä koskevan lakihankkeen joulukuussa 2018, koska keskusta ja kokoomus eivät päässeet yksimielisyyteen asiasta. Etämyynti päätettiin jättää oikeuskäytännön ratkaistavaksi.

Tulli kerää havaintoja epäselvistä alkoholilähetyksistä ja tekee tarvittaessa rikostutkinnan, verottaja selvittelee verojen maksajaa.

Tullin valvontajohtaja Mikko Grönberg kertoo, että epäselviä alkoholilähetyksiä lähti verottajalle selvitykseen viime vuonna yli 300 000 litran edestä.

Grönbergin mukaan tämä on huomattavasti enemmän kuin vuosina 2018 ja 2017, vaikka Tulli ei ole tilastoinut edellisvuosilta tarkkoja litramääriä.

Vain pieni osa alkoholitilauksista joutuu veroselvitykseen. Lähetyksiä arvioidaan olevan kymmeniätuhansia.

Vaikka epäselvien alkoholitilausten litramäärät ovat kasvaneet, veroselvitysten kappalemäärät ovat sen sijaan tulleet alaspäin.

Viime vuonna Tulli lähetti 280 ulkomailta tilattua alkoholilähetystä verokarhun syyniin. Vuonna 2018 verottajalle päätyi 500 lähetystä. Vuonna 2017 näitä lähetyksiä oli 600.

Tullin valvontajohtaja Mikko Grönbergin mukaan Verohallinnolle on toimitettu litramääräisesti selvästi enemmän tietoja viime vuonna. Yle

Tilataanko nyt enemmän kerralla?

Jos veroselvitysten kappalemäärät ovat laskeneet, mutta litramäärät kasvaneet kunnolla, tarkoittaako tämä, että alkoholia tilataan nyt suurempia eriä kerrallaan?

– Ei välttämättä. Lähetyksissä, joihin Tulli on puuttunut, voi olla tuhansia tai kymmeniätuhansia litroja yhdessä lähetyksessä. Niissä voi olla ja onkin useita eri vastaanottajia, Grönberg sanoo.

Alkoholilähetyksiä tuli aiemmin enemmän laatikoittain Lentotullin kautta. Nyt tavara tulee pääosin rekkarahtina Meritulliin.

Esimerkiksi Saksasta ja Virosta toimivista, suomalaisille suunnatuista verkkokaupoista voi halutessaan tilata lavallisen alkoholia.

Ylen käsiinsä saaman asiakirjan mukaan suurin Tullin viime vuonna pysäyttämä yksittäinen erä sisälsi yli 20 000 litraa alkoholia. Tämä tarkoittaa 32 lavallista tavaraa. Lähetys koostui kymmenien vastaanottajien tilauksista, jotka kuljetusyhtiö jakelee eteenpäin Suomessa.

Lähetys tuli marraskuussa Helsingin Länsisatamaan rekassa Saksassa toimivasta alkoholin verkkokaupasta.

Tullivirkailijat ovat valinneet laivasta tulleen auton tarkastukseen kuorman ennakkotiedon perusteella. Terhi Toivonen / Yle

Etäostettu vai etämyyty?

Verohallinnon ja Tullin linja etämyyntiin on vesiselvä: Jos tilaat alkoholia ulkomailta verkkokaupasta, verot pitää maksaa Suomeen.

Ongelma syntyy siitä, onko maksajan paikalla tilaaja vai myyjä.

Etäostossa tilaaja vastaa ostetun alkoholin verojen maksusta. Etämyynnissä verovelvollinen on verkkokauppa.

Verottajan ensisijainen kiinnostuksen kohde ovat verkkokaupat eivät yksittäiset tilaajat, kertoo verohallinnon valmisteverotuksen riskivastaava, ylitarkastaja Lasse Jutila.

– Tietysti etämyyjä tai verkkokauppa on meille helpompi. Saamme kerralla koko verkkokaupan myynnin verotettua.

– Jos sitten todetaan, että on etäostosta kysymys, meidän on selvitettävä niissäkin tapauksissa verovelvollinen. He ovat niitä tavallisia tilaajia, jota eivät tilatessaan ole ajatelleet, että se satasen säästö voi myöhemmin koitua kalliiksi, kun se verolasku mahdollisesti tulee, Jutila sanoo.

Meritullin tullivirkailijat tarkastavat Länsisatamassa rekkojen ja kuorma-autojen rahtilasteja. Kuljettajan kasvot on käsitelty, jotta häntä ei pysty tunnistamaan. Terhi Toivonen / Yle

Tämä selvittely vie aikaa, koska se vaatii tiedusteluja muista EU-maista. Verottaja ottaa ensin etämyyjään yhteyttä ja pyytää selvitystä verojen maksusta. Paikalliselta viranomaiselta voidaan myös tarvita virka-apua.

Jutilan mukaan suurin osa verkkokaupoista hoitaa veronsa, mutta viime vuosina verottaja on lähestynyt tositarkoituksella kymmeniä etämyyjiä.

Verottajan koura on pitkä. Lain mukaan verojen perintä pitää suorittaa kolmessa vuodessa ja kuluva vuosi vielä päälle. Aikaa voi siis kulua lähemmäs neljä vuotta ennen kuin lasku lankeaa.

Onko Tullilta veroselvitykseen lähteiden alkoholilähetysten veroja sitten saatu perittyä? Tämä jää hämärän peittoon, koska verottaja ei pidä Tullin ilmoituksista erikseen tilastoja.

71 laatikkoa siideriä "omaan käyttöön"

Kun alkoholia tilataan tuhansia tai kymmeniätuhansia litroja kerrallaan, herää kysymys, päätyykö alkoholi todella tilaajan omaan käyttöön vai meneekö se jälleenmyyntiin.

Esimerkiksi Tullin suurerässä oli neljä liuskallista pitkä tilaus, joka sisälsi muiden tuotteiden lisäksi 36 pullollista Viru Valgeaa. Toisissa tilauksissa oli 78 laatikkoa Pilsner-olutta tai 71 laatikkoa Rekorderlig-siideriä viinien ja väkevien lisäksi.

Lähetys meni asiakkaille eteenpäin, vaikka sen tiedot ohjattiin verottajalle selvittelyyn. Miksi Tulli ei vain takavarikoi alkoholia selvitysten ajaksi?

– Alkoholituotteet on mahdollista ottaa haltuun, jos se katsotaan tarpeelliseksi verosaamisten turvaamiseksi. Siinä tulee kuitenkin fyysiset tavaran säilyttämiseen liittyvät kysymykset vastaan, Tullin Grönberg sanoo.

Toinen syy ovat resurssit. Takavarikoidun alkoholin käsittely veisi aikaa ja työvoimaa. Verohallinnon Jutilan mukaan juomien haltuunotto ei ole verotusprosessin kannalta välttämätöntä.

– On viranomaisten resurssien kannalta tehokkaampaa, että me selvitämme ostoja ja verkkokauppoja pidemmältä ajalta ja niputamme niitä sen sijaan, että yrittäisimme saada jokaista yksittäistä lähetystä verotettua.

– Kun asiat on tutkittu, ne voidaan saattaa jälkikäteen verovastuuseen, Jutila sanoo.

Tullin takavarikoimaa ulkomailta tilattua alkoholia eteläisen tullipiirin tiloissa Helsingissä vuonna 2017. Suomen tulli

Kiuru ei kiirehdi linjausta, epäselvä tila jatkuu

Osa Tullin henkilöstöstä on turhautunut "viinaralliin".

Yleen yhteyttä ottanut Tullin työntekijä kertoo, että alkoholilähetysten määrä on räjähtänyt vuoden aikana käsiin ja määrät kertovat siitä, että toiminta on yhä ammattimaisempaa.

Hän on sitä mieltä, että resurssit voisi käyttää järkevämminkin, jos alkoholilähetyksiä ei valvota tosissaan.

Etämyynti olisi määriteltävä lakiin, jotta viranomaisten ei tarvitse harkita tapauskohtaisesti, miten menetellään.

– Jos säädökset ovat selkeät, se on kaikkien etu, mutta kyllä me pystymme nytkin toimimaan. Me sopeudumme vallitsevaan toimintaympäristöön ja verohallinnon kanssa on hyvä viranomaisyhteistyö, Tullin valvontajohtaja Mikko Grönberg toteaa.

Yle pyysi alkoholipolitiikasta vastaavalta sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiurulta (sd.) haastattelua etämyynnin linjauksesta.

Kiurun esikunnasta kerrotaan, että sosiaali- ja terveysministeriössä ei ole käynnissä etämyyntiin liittyvää valmistelua tällä hetkellä.

Alkoholilain kokonaisuudistuksen vaikutuksia on tarkoitus tarkastella kootusti hallituskauden puolivälin jälkeen, ja tässä yhteydessä mietitään myös etämyyntiä. Tätä ennen ei ole luvassa uusia linjauksia.

Esikunta vetoaa oikeuskanslerin etämyynnistä tekemään päätökseen. Oikeuskansleri katsoi, ettei täsmentävään pykälään ole tarvetta, vaan tulkinta etämyynnistä muotoutuu viranomaisten päätösten, kuten Valviran ja Tullin sekä lopulta oikeuden tuomioiden mukaan.

Tarkastetusta autosta ei löytynyt epäilyttävää tavaraa. Terhi Toivonen / Yle

Oikeus käsittelee uutta etämyyntijuttua

Ennakkotapauksena mahdollisesti toimivaa uutta etämyyntijuttua on käsitelty tammikuussa Helsingin käräjäoikeudessa. Suomalaismiestä syytetään mittavasta veropetoksesta alkoholin verkkokaupassa.

Syyttäjä katsoo miehen pyörittäneen Virosta käsin kahta alkoholin verkkokauppaa, ja jättäneen verot maksamatta. Vironviina.com ja balticbrännvin.se toimivat vuosina 2014–2016.

Tullin ja verottajan mukaan verkkokaupoista myytiin alkoholia ja savukkeita etämyyntinä Suomeen. Erillinen kuljetusyhtiö toimitti tavaran asiakkaille kotiin. Kuljetuksen pystyi tilaamaan ja maksamaan verkkokauppojen nettisivuilla tuotteiden maksun yhteydessä.

Kyseessä on tähän mennessä suurin etämyyntijuttu. Verottaja perää mieheltä maksamattomia valmisteveroja 1,6 miljoonan euron edestä. Alkoholia tuotiin Suomeen yli 235 000 litraa.

Syyttäjä vaatii miehelle rangaistusta törkeästä veropetoksesta, törkeästä alkoholirikoksesta ja liiketoimintakieltoa. Syytetty on kiistänyt rikokset. Ennakkotapauksen muodostuminen voi viedä useita vuosia, jos osapuolet valittavat korkeimpiin oikeusasteisiin.

Lasse Jutila ei voi ottaa kantaa keskeneräisen tapauksen yksityiskohtiin, mutta hänen mielestään se on hyvä esimerkki siitä, että viranomaisvalvonta toimii. Tulli ja verottaja pystyvät vuosien jälkeen saattamaan verovelvollisia vastuuseen veroista.

Verohallinnon ylitarkastaja Lasse Jutila myöntää, että kaikki verkkokaupat eivät hoida verojaan asianmukaisesti tällä hetkellä. Osa pyrkii välttämään veroja naamioiden eri keinoin etämyynnin etäostoksi. YLE

Netistä löytyy tälläkin hetkellä samalla periaatteella toimivia alkoholin verkkokauppoja. Yritysten sivuilla kerrotaan, että asiakkaan on itse huolehdittava verojen maksamisesta, ja heidät ohjataan Tullin ja Valviran sivuille eli kyse on yrityksen mukaan etäostosta.

Asiakas voi tilata kuljetuksen verkkosivujen kautta tietyltä kuljetusyhtiöltä tai tilata kuljetuksen haluamaltaan firmalta. Kauppojen sivuilla löytyvät kuljetusten hinnat ja rahtilaskuri sen arvioimiseen, riittääkö tilaukseen yksi lava vai tarvitaanko enemmän.

Lasse Jutila sanoo, että kyseiset verkkokaupat ovat verohallinnon tiedossa. Verottaja tekee myös muuta kuin Tullin havaintoihin pohjaavaa etämyyjien valvontaa.

Verkkokauppiaat kuitenkin muuttavat toimintaansa, etämyynti pyritään naamioimaan eri keinoin etäostoksi. Näytön saanti verotuspäätöksen tueksi on välillä hankalaa.

– Kaikissa verkkoalustoissa verovastuu ei toteudu tällä hetkellä. Selvittely on aikaa vievää, toimijoita on paljon ja niitä syntyy uusia. Jokainen niistä täytyy tutkia yksittäistapauksena ja viranomaisten resurssit rajoittavat työtä, Jutila toteaa.

Jutilan mukaan etämyydyn alkoholin veromenetykset ovat noin 10 miljoonaa eli promillen luokkaa kaikista alkoholin valmisteveroista.

