Ilmasto-Jenni: "Lihankorvikkeet on pahoja" – Miten 18 vuotta vegaanisesti syönyt ruokabloggaaja Elina "Chocochili" Innanen saa kasvisruuan maistumaan?

Meille tuli töissä yhteen ruokaloista erikseen kasvisyöntilinjasto. Ensimmäisenä päivänä, kun kävin siellä, jonot olivat paljon puhuvat: härkää syömään jonotti vain yksi nainen, kaikki loput olivat miehiä. Kasvisruokaa halusi vain yksi mies, kaikki loput olivat naisia. Oli siis selvästi naisten kasvisruoka ja miesten liharuoka.

Näinkö tämä menee? Tutkimuksenkin mukaan kyllä: Miehillä suhde lihaan on syvempi kuin naisilla. Helsingin yliopiston mukaan nuoret sinkkumiehet syövät jopa kaksi kertaa niin paljon lihaa kuin nuoret sinkkunaiset (siirryt toiseen palveluun) ja muissakin ikäryhmissä ero on nähtävissä. Nuoret miehet syövät esimerkiksi sikaa yli kolme kertaa niin paljon kuin nuoret naiset.

Jonkunlaista muutosta länsimainen ruokakulttuuri tarvitsee ilmaston takia, koska ruoka muodostaa viidenneksen hiilijalanjäljestämme. Ruuantuotanto on maailmanlaajuisesti yksi suurimmista kasvihuonekaasujen aiheuttajista. Keskivertosuomalaisen ruokavalion hiilijalanjäljestä lähes puolet tulee lihasta. Kasviperäisen ruuan ilmastovaikutukset ovat huomattavasti pienemmät kuin eläinperäisillä tuotteilla.

– Kyllä se on yksittäiselle kuluttajalle helpoimpia tapoja pienentää omaa hiilijalanjälkeään, että katsoo mitä syö, sanoo vegaaniruokablogi Chocochiliä (siirryt toiseen palveluun) pitävä ja viisi kasvisruokakirjaa tehnyt Elina Innanen.

Elina Innanen on oppinut vegaaniset ruokareseptinsä kantapään kautta. Hänen mielestään ruuanlaittoon ei oikein ole muuta keinoa kuin, että opettelee ja tekee mahdollisimman paljon kaikkea erilaista ja kokeilee uusia juttuja. Nella Nuora / Yle

Suomalaisten lihansyönti on vain kasvanut, lähes 20 prosenttia 2000-luvulla. Yllättäen lihansyöntiä ovat vähentäneet eniten yksinasuvat keskisuomalaiset, Helsingin nuoret syövät lihaa niin kuin ennenkin.

Itsekin haluan syödä ilmastoystävällisesti, mutta kasvisruoka, varsinkaan lihankorvikkeet eivät useinkaan ole kovin hyviä.

Siksi tapasin kasvisruokabloggaaja Innasen. Hän kokkasi minulle kasvisruokaa ja yritti todistaa, että olen täysin väärässä.

– En olisi varmaan näin innokas kokki, jos en olisi ryhtynyt vegaaniksi. Nyt ammattini on sen ympärillä, ja elämä pyörii paljon ruuan ympärillä. On ihan mahtavaa, että se on se syy, minkä takia innostuin ruuanlaitosta alunperinkin, Innanen sanoo.

Elina Innasen reseptit, jotka hän kokkaa videolla:

Vegaaninen nyhtökaura-gnocchipaistos 1 sipuli 1 valkosipulinkynsi 1 rkl öljyä 1 pkt tomaattinyhtökauraa 500 g tomaattimurskaa 1 dl vettä 1 pkt/500g perunagnoccheja 1 prk vegaanista punaista pestoa (Pirkka arrabbiata) 2 dl kaurakermaa 150 g vegaanista juustoraastetta (Porlammin Vege Plus) 1 ruukku basilikaa Kuumenna uuni (200°C). Kuullota sipulit pannulla öljyssä. Lisää Nyhtökaura, tomaattimurska, vesi ja pesto. Kuumenna. Lisää joukkoon gnocchit ja puolet basilikasta. Siirrä seos uunivuokaan, mikäli käytössäsi ei ole uuninkestävä paistinpannu. Sekoita yhteen kaurakerma ja juustoraaste. Lusikoi seos pannun pinnalle. Siirrä pannu tai vuoka uuniin ja paista noin 20 minuuttia. Lisää pinnalle tuoretta basilikaa ennen tarjoilua.

Vegaaninen juustonkorvike sulaa kauniisti nyhtökaura-gnocchipaistoksen pinnalle. Nella Nuora / Yle

Kardemummaletut mustikkavaahdolla 2 ¼ dl vehnäjauhoja 1 dl kaurahiutaleita 1 tl leivinjauhetta 1 tl jauhettua kardemummaa 1 tl vaniljasokeria 2 rkl sokeria 3 dl soija- tai kauramaitoa 1 ½ dl maustamatonta soija- tai kaurajogurttia 1 rkl rypsiöljyä + öljyä paistamiseen Mustikkavaahto 1 dl kauravispikermaa 2 rkl mustikkahilloa (vaniljasokeria) Sekoita kuivat aineet yhteen suuressa kulhossa. Lisää soijamaito ja -jogurtti sekä rypsiöljy. Sekoita tasaiseksi ja anna turvota vähintään 15 minuuttia. Valmista mustikkavaahto sillä välin kun taikina turpoaa. Vatkaa kauravispi sähkövatkaimella ilmavaksi vaahdoksi. Lisää mustikkahillo ja sekoita vielä vatkaimella tasaiseksi. Mausta halutessani vaniljasokerilla ja siirrä vaahto jääkaappiin lettujen paistamisen ajaksi. Kuumenna pinnoitettu lettupannu ja lisää koloihin tilkka rypsiöljyä. Kaada taikinaa koloihin ja anna paistua keskilämmöllä, kunnes pinta on hyytynyt. Käännä letut ja paista vielä hetki toiselta puolelta. Jatka, kunnes koko taikina on käytetty. Herkuttele letut mustikkavaahdon kanssa.

Vegaanisiin lettuihin ei tarvita kananmunaa eikä maitoa. Nella Nuora / Yle

