Kolme sai vakavia palovammoja Helsingin joulukuisessa putkirikossa – nahkakengissä kuumaan veteen astunut Janne Kuusela joutuu ihonsiirtoon

Energiayhtiö Helenin mukaan kyseessä on harvinainen tapaturma.

Järvenpääläisen Janne Kuuselan ja hänen kaverinsa kotimatka loppui viime joulukuun 16. päivänä lyhyeen. Molemmat kiidätettiin ambulansseilla sairaalaan vakavien palovammojen vuoksi.

Alempana jutussa on palovammoista valokuva, joka voi järkyttää herkimpiä.

Kuusela ja hänen kollegansa ovat baarimestareina Helsingin ydinkeskustassa saman työnantajan eri hotelleissa. He olivat sopineet tapaavansa yövuoron jälkeen ja vaihtavansa kuulumisia ennen Kuuselan aamujunan lähtöä Järvenpäähän.

Toisin kuitenkin kävi, sillä samaisena aamuyönä Helenin kaukolämpöputki rikkoutui Uudenmaankadulla Helsingin Punavuoressa.

– Ei sitä osaa kuvitella, että ydinkeskustassa on 100-asteista vettä kadulla. Varsinkin kun näki, että vettä oli myös ajotiellä. Sitä ajatteli, että viemäristä on ennenkin tulvinut vettä, ettei sitä tule enempää ja pääsee jatkamaan kuivin jaloin suorinta tietä matkaa, Kuusela kertoo.

Kuusela kavereineen osui paikalle hetkenä, jolloin aluetta ei oltu vielä ehditty rajata kokonaan.

Energiayhtiö Helenin johtaja Heikki Hapulin mukaan kyse on harvinaisesta tapauksesta. Helenille on jätetty kolme korvausvaatimusta ohikulkijoille syntyneistä palovammoista.

Kaukolämpöputkissa kulkeva vesi on 40–115-asteista (siirryt toiseen palveluun) (Energiateollisuus) riippuen siitä, onko kyseessä meno- vai paluuputki ja siitä, millainen sää on.

Nahkakengät suojasivat hiukan

Ulkopuolelta tullut vesi oli syövyttänyt Uudenmaankadun kaukolämpöputken. Tulikuumaa vettä pulppusi yöllä tuntien ajan kadulle ja jalkakäytäville. Kyseessä oli harvinaisen suuri vuoto, joka aiheutti lämmöntuotannossa ongelmia eri puolilla Helsinkiä. Lisäksi Uudenmaankatu suljettiin kokonaan liikenteeltä päiväksi.

– Vähän oli tuuria matkassa, kun olin nahkakengissä. Ne olivat kuitenkin lyhyet, joten nilkat olivat paljaana. Kengät suojasivat varpaita ja osittain jakateriä, mutta kiehuvaa vettä valui myös kenkien sisälle, Janne Kuusela sanoo.

Palovammoja Janne Kuuselan jaloissa. Janne Kuusela

Kuuselalta paloivat molemmat nilkat, jalkojen ulkosyrjät ja osin myös jalkapöydät. Hänen työkaverilleen kävi vielä huonommin ja palovammat ovat laajemmat, sillä hänellä oli jaloissaan kankaiset lenkkarit.

– Kuulin puskaradion kautta, että siellä olisi ollut myös yksi pariskunta liikkeellä. Naisella oli ollut niin suojaavat kengät, ettei hänelle tullut vahinkoa, mutta miehellä ei ollut yhtä hyvä tuuri matkassa, Kuusela kertoo.

Helen: yhtiö kantaa vastuun

Helenin johtaja Heikki Hapuli kertoo, että yhtiö kantaa vastuun tapahtuneesta ja yhtiön vakuutus korvaa vammoista aiheutuneet vahingot.

– Saimme häiriön jälkeen kolme ilmoitusta tapaturmista sen vuodon yhteydessä ja otamme tietysti vastuun niistä. Pahoittelumme tapaturmaan joutuneille. Vakuutusyhtiö selvittää, mitä on tapahtunut ja hoitaa sitten korvaukset asianmukaisesti kyseessä oleville henkilöille, Hapuli sanoi.

Neljä vuotta Helenillä töissä ollut Hapuli ei muista tuolta ajalta vastaavia tapauksia. Hän tarkisti myös pidemmältä aikaa, kuinka usein kaukolämpöputken rikkoutuminen on aiheuttanut vastaavanlaisia tapaturmia: edelliset tapaukset ovat yli 10 vuoden takaa.

Vuonna 2007 pyöräilijä kaatui kuumaan veteen ja sai palovammoja. Viisi vuotta aiemmin Unioninkadulla sattuneessa putkirikossa loukkaantui useita ja yksi ihminen menehtyi vakaviin palovammoihin (siirryt toiseen palveluun) (Turun Sanomat).

Kovat kivut ja edessä ihonsiirtoleikkaus

Tapaturman jälkeen Janne Kuusela sai hoitoa ja hän on sairaslomalla. Hän ei kuitenkaan pysty liikkumaan vielä kuin lyhyitä matkoja.

– Palovammat aiheuttavat todella kovat kivut. En ole päässyt liikkumaan kotoa muutoin kuin autokyydeillä. Avopuoliso on auttanut, kun hänellä on ollut vapaapäivä, muutoin on liikuttava taksilla.

Laajat vammat vaativat jatkohoitoa.

– Ei tullut ihan kolmannen asteen palovammat, mutta erittäin lähellä se oli. Nyt neljä viikkoa tapahtuneen jälkeen joudun ihonsiirtoleikkaukseen, sillä iho ei ole parantunut normaalisti.

Kuuselan jatko selviää leikkauksen jälkeen. Hän toivoo pääsevänsä palaamaan työpaikalleen huhtikuussa, mutta se ei ole vielä varmaa. Palovammojen paraneminen vie vielä kauan, ja tapahtumasta jää myös pysyvät jäljet.

– Luultavasti liikkumiseen ei jää rajoitteita, mutta melko isot arvet jalkoihin ja värierot. Nämä eivät koskaan rusketu ja joudun muutenkin välttelemään pitkään auringossa olemista.

– Harmittaa paljon, sillä tykkään matkustella ja teen monta reissua vuosittain. Nyt joutuu sitten varomaan, Kuusela jatkaa.

Janne Kuusela tykkää matkustella, mutta jalkojen palovammojen vuoksi matkustelu tulee muuttumaan tulevaisuudessa. Janne Kuuselan kotialbumi

Myös tapahtuman selvittely on kesken.

– Valitettavasti Kelalla on verkkopalvelussa ongelmia ja ruuhkaa, joten en ole saanut hoidettua asioita vielä. Se taas vaikuttaa kaikkiin muihin korvaushakemuksiin, Kuusela toteaa.

Hänen kaverillaan on sama tilanne.

Helenin kanssa asiat ovat hoituneet hyvin. Yrityksessä on Kuuselan mukaan ymmärretty tilanteen vakavuus ja korvausasia on vireillä, mutta vielä kesken.

Lue myös:

Helsingissä Uudenmaankadun putkirikon korjaus hidastaa liikennettä vielä viikkoja

Voiko Helsingin harvinaisen vakava putkirikko tapahtua uudestaan ja miksi putki meni rikki? 10 kysymystä lämpimän suihkuveden vieneestä vuodosta