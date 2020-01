Oulun yliopistollisen sairaalan työntekijöitä sairastui vatsatautiin – syyksi epäillään henkilöstöravintolan salaatissa ollutta bakteeria

Yersinia-bakteerin aiheuttamaa vatsatautia on havaittu kymmenellä sairaalan työntekijällä. Tautia on mahdollisesti muuallakin.

Kymmenen Oulun yliopistollisen sairaalan työntekijää on sairastunut Yersinia-bakteerin aiheuttamaan vatsatautiin. Bakteerin epäillään olevan peräisin henkilöstöravintolan salaattipöydästä. Bakteerin saastuttamaa elintarviketta arvioidaan olleen tarjolla ainakin joulua edeltävällä viikolla, mutta mahdollisesti myös tämän vuoden alussa.

Tartuntaepäilyt ruoassa tulivat ilmi, kun Yersinia-bakteeria havaittiin useilla OYS:n työntekijällä.

OYS:n vs. osastonylilääkäri Teija Puhton mukaan sairaalan potilailla ei ole todettu Yersinia-vatsatautia eikä kyseisen salaattipöydän tuotetta ole ollut potilasruokajakelussa.

Yersinia-vatsatautia on havaittu myös muualla Suomessa. Taustalla on mahdollisesti bakteerin saastuttama elintarvike-erä, jota on toimitettu usealle paikkakunnalle. Yliopistollisen sairaalan infektioiden torjuntayksikkö selvittää asiaa yhdessä Oulun seudun ympäristötoimen ja THL:n kanssa.

Oireet voivat kestää useita viikkoja

Yersinia-bakteeri leviää yleensä saastuneiden elintarvikkeiden välityksellä (siirryt toiseen palveluun) (THL). Bakteeria esiintyy erityisesti sioilla ja muilla tuotantoeläimillä. Tartunta onkin usein saatu kypsentämättömästä tai huonosti kypsennetystä sianlihasta.

Infektion itämisaika on 4–7 päivää. Yleisimmät oireet ovat kuume, vatsakipu ja ripuli.

Oireet voivat kestää muutamasta päivästä jopa kolmeen viikkoon.

Vuonna 2018 tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 633 tartuntaa Yersinia-bakteerista. (siirryt toiseen palveluun)

Kerromme kohta lisää.