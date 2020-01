Sanna Reeves sammutti Australian tulipaloja koko syksyn – nyt hän lomailee Suomessa ja pohtii, palaako koti alta: "Oli aika kauheaa lähteä"

Kun lentokone nousi korkealle ilmaan Sydneyn ylle, Sanna Reeves ei nähnyt sen pienistä ikkunoista yhtään tulipaloa. Näkyi vain sankka savuverho, joka peitti kaiken alleen.

Reevesin perhe oli matkalla toiselle puolelle maapalloa Suomeen. Lentokone laskeutui Rovaniemelle.

– Lähtöpäivänä meillä oli 46 astetta lämmintä, Rovaniemellä 20 astetta pakkasta. Oli vähän erilaista.

Matkan tarkoitus oli tavata ystäviä ja sukulaisia Kotkassa. Reissu oli varattu jo vuosi sitten. Suomalaissyntyinen Sanna Reeves ei kuitenkaan osannut riemuita kuukauden lomasta.

– Olin ollut sammuttamassa tulipaloja koko syksyn. Oli aika kauheaa lähteä siinä tilanteessa, Reeves kertoo.

Sanna Reeves on ollut sammuttamassa tulipaloja Sydneyn lähialueilla koko syksyn. Sanna Reeves

Paikallisen VPK:n kapteeni

Jervis Bayssa kolmen tunnin ajomatkan päässä Sydneystä asuva Reevesin perhe on aktiivisesti mukana paikallisessa Huskisson rural fire brigade -ryhmässä, joka toimii samalla periaatteella kuin suomalaiset sopimuspalokunnat. Sanna Reeves toimii ryhmän kapteenina. Töitä on riittänyt.

– Alueemme on 300 kilometriä pitkä ja siellä on aika monta eri tulipaloa. Lisäksi olen ollut apuna sammuttamassa tulipaloja tuhannen kilometrin alalla Sydneystä ylöspäin.

Reeves onkin pelännyt Suomessa ollessaan kotinsa puolesta.

– Tulipalot pelottavat, kun paljon eläimiäkin on kuollut. Oma koti on toistaiseksi ollut turvassa, mutta tulipalot leviävät helposti, kun on ollut yli 40 astetta lämmintä ja tuullut aika paljon.

Sanna Reeves työssään. Sanna Reeves

Työt odottavat

Reeves on miehensä Matthew Reevesin ja poikansa Alexin kanssa tavannut Kotkassa ystäviään ja sukulaisiaan ja pyrkinyt nauttimaan lomastaan, vaikka huoli ystävistä ja omasta kodista onkin kova. Hän on pitänyt yhteyttä paloja sammuttaviin kavereihinsa sosiaalisen median välityksellä.

– Siellä on onneksi meidän kannaltamme kaikki hyvin. Emme voi tehdä täältä käsin mitään. Yritämme rentoutua vähän, koska kotona joudun varmasti töihin heti, kun pääsen lentokoneesta pois.

Reevesit ovat käyneet muun muassa moikkaamassa kollegoitaan Kotkassa toimivan Tiutisen vapaapalokunnan tiloissa.

– Oli hauskaa nähdä, mitä he tekevät eri tavalla. Siellä oli yksi paloauto, joka on isompi kuin meidän, ja vehkeet oli sijoiteltu eri paikkoihin. Meillä ei ole saunaa paloasemalla.

Sateita luvassa

Sanna Reevesin varsinainen ammatti on hieroja, mutta hän on ollut mukana sopimuspalokunnan toiminnassa 16 vuotta. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun hän joutuu pelkäämään kotinsa puolesta: kodin lähistöllä on ollut pahoja tulipaloja ennenkin.

– Alueellamme oli pahat tulipalot viimeksi 15 vuotta sitten. Sitä ennen 1990-luvulla asuimme lähempänä Sydneytä ja siellä oli silloin aika pahat tulipalot.

Perhe lähtee Suomesta perjantaina.

– On hyvä mennä kotiin. Haluan tietää, että kaikki on varmasti kunnossa.

Nyt Australian kaakkoisosan maastopaloalueille on luvattu vihdoin runsaita sateita, mutta Reeves uskoo, että niistä on vain hetkellinen apu. Hän pelkää tulipalojen jatkuvan vielä viikkoja tai jopa kuukausia.

– Tutut palomiehet Australiassa ovat tosi väsyneitä, joten on hyvä että voivat nyt sateen alkaessa vähän huilata. Sadetta pitäisi tulla tosi paljon ja pitkään, jotta ne loppuisivat kokonaan.

