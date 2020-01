Oikeuskansleri Tuomas Pöysti: Terrorismilainsäädäntöä voitaisiin kiristää, koska sen soveltamisessa on ongelmia

A-studiossa tiistai-iltana esiintynyt oikeuskansleri Tuomas Pöysti ei näe vaaraa siinä, että perustuslakivaliokunnan käsittely muuttuisi poliittiseksi. Valiokunta on Pöystin mukaan perinteisesti ollut oikeudellinen elin.

Tiistai-illan A-studiossa vieraillut oikeuskansleri Tuomas Pöysti pitää ongelmallisena sitä, miten Suomessa sovelletaan uutta lainsäädäntöä, jonka mukaan terroristiseen toimintaan osallistuminen on laitonta. Oikeuskansleri kääntää katseensa Norjaan ja Hollantiin, joissa hänen mukaansa pystytään laittamaan terroristista toimintaa edistäneet henkilöt rikosoikeudelliseen vastuuseen.

– Meidän täytyy arvioida, kuinka korkea näyttö tarvitaan. Ovatko aseelliseen konfliktiin osallistuminen ja sellaisen edistäminen riittävän kattavasti kriminalisoitu?

Terrorismilain tulkinta tuli ajankohtaisiksi viime vuonna, kun Suomessakin jouduttiin pohtimaan, pitäisikö Syyriassa sijaitsevan al-Holin leirin suomalaiset lapset ja naiset kotiuttaa Suomeen.

– Tässä on oleellista se, että täytyy punnita keskenään lastensuojelua ja lasten etua sekä yhteiskunnan turvallisuusintressiä, joka on hyvin painava. Tämä on myös myös oikeudellisesti otettava huomioon, Pöysti sanoo.

Perustuslakivaliokunta kuuli tänään ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) ja ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuomisen lausunnot al-Holia koskevan prosessin etenemisestä. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) sanoo, että Haaviston ja Tuomisen lausunnot ovat keskenään ristiriitaisia. Valiokunta haluaa ulkoministeriöltä vielä lisäselvityksiä asiasta.

Joulukuussa kymmenen opposition kansanedustajaa teki eduskunnan perustuslakivaliokunnalle muistutuksen ulkoministeri Pekka Haaviston toiminnasta. Muistutuksen tekijät vaativat selvitettäväksi, onko ulkoministeri painostanut virkamiehiä toimimaan lainvastaisesti al-Holin leirin suomalaisten lasten ja naisten mahdollista Suomeen palauttamista koskevassa asiassa.

Tuomas Pöysti ei näe ongelmia siinä, että poliitikot istuvat perustuslakivaliokunnassa selvittämässä perustuslain soveltamiskysymyksiä. Hänen mukaansa valiokunta on perinteisesti toiminut oikeudellisena eikä poliittisena elimenä.

– Meillä voitaisiin yksittäistapauksissa laajentaa korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden mahdollisuutta tutkia lakien perustuslainmukaisuutta. Ministerivastuuasioissa taas meillä on toimivat menettelyt eli perustuslakivaliokunta voi määrätä valtakunnansyyttäjän tekemään esitutkinnan, jos siihen on aihetta.

