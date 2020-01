Yhdysvallat asetti pakotteita siirtotyötä järjesteleville pohjoiskorealaisille järjestöille – työläisten palkoilla on rahoitettu maan ydinohjelmaa

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on asettanut pakotteita kahdelle pohjoiskorealaiselle järjestölle, jotka ovat osallistuneet työvoiman viemiseen ulkomaille.

Järjestöjen toiminta on ollut YK:n määräämien Pohjois-Korean vastaisten pakotteiden vastaista. Pakote-ehdot kieltävät pohjoiskorealaisen työvoiman käyttämisen ulkomailla.

Yhdysvaltain uudelle pakotelistalle joutunut Beijing Sukbakso pyöritti Kiinasta käsin majoitustoimintaa, jossa ulkomailla työskentelevät pohjoiskorealaiset majoittuivat.

Namgang Trading Corp puolestaan on ollut mukana järjestämässä pohjoiskorealaisia työntekijöitä ulkomaille. Pohjois-Korean hallinto on hyötynyt järjestelyistä taloudellisesti, sillä käytännössä työntekijöiden palkka on mennyt suurilta osin hallinnon käyttöön.

Pakotteilla pyritään lopettamaan ohjuskokeet

Pohjois-Korea on ollut YK:n ja Yhdysvaltojen tiukkojen pakotteiden kohteena jo vuosia. Syynä on sen ydinaseohjelma.

Yhdysvallat on aiemmin arvioinut, että sadattuhannet ulkomailla työskentelevät pohjoiskorealaiset ovat tuoneet valtiolleen jopa 500 miljoonan dollarin tulot vuosittain. Tuloilla Pohjois-Korea on rahoittanut ydinohjelmaansa. Aiheesta kirjoittaa muun muassa uutiskanava CNN. (siirryt toiseen palveluun)

YK:n siirtotyöläisyyden kieltävät pakotteet asetettiin joulukuussa 2017. Takaraja työläisten palauttamiselle kotimaahansa täyttyi viime vuoden lopussa. Pohjoiskorealaiset ovat työskennelleet pääosin Kiinassa ja Venäjällä.

Joulukuussa Kiina ja Venäjä ehdottivat pakotteiden höllentämistä ja siirtotyöläisiä koskevan kiellon poistamista. Ehtona oli, että Pohjois-Korea lopettaa ydinaseiden kehittämisen.

Lähteet: Reuters