Poplupaus Billie Eilish esittää uusimman James Bond -tunnuskappaleen

Billie Eilish on kommentoinut, että tehtävä on hänelle suuri kunnia.

Billie Eilish on kommentoinut, että tehtävä on hänelle suuri kunnia. AOP

Juuri 18 vuotta täyttänyt Billie Eilish tulee olemaan tähän asti nuorin Bond-elokuvaan tunnusmusiikin kirjoittanut ja esittänyt artisti.

Häntä on kutsuttu sukupolvensa poplupaukseksi.

Lyhyessä ajassa tyyli-ikoniksi ja idoliksi noussut Eilish (siirryt toiseen palveluun) on itse tuoreeltaan kommentoinut, että tehtävä on hänelle "suuri kunnia" (siirryt toiseen palveluun).

Laulaja on tehnyt kappaleen veljensä, Finneas O’Connelin kanssa.

– Olemme haaveilleet koko elämämme, että saisimme tehdä teemakappaleen Bond-elokuvaan.

Kappaleen nimeä ei ole vielä paljastettu.

Seuraava Bond-elokuva No Time To Die tulee ensi-iltaan huhtikuun alussa. Se on järjestyksessään jo 25. James Bond -elokuva.

Elokuvan ohjaa Cary Joji Fukunaga.

Pääosassa nähdään viimeistä kertaa Daniel Craig. Rooli James Bondina on hänelle jo viides.

Kaksi edellistä teemakappaletta, Adelen esittämä Skyfall ja Sam Smithin Writing´s On The Wall voittivat molemmat Oscar-palkinnon.

Los Angelesissa kasvaneen Eilishin viime vuonna julkaistu debyyttialbumi When We All Fall Asleep, Where Do We Go? on ollut menestys.