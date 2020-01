Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään ennätysmäärä Suomessa ihmiskaupan uhriksi joutuneita

Viime vuonna ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään otettiin ennätysmäärä uusia asiakkaita, kertoo Maahanmuuttovirasto (Migri) tuoreessa ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän tilannekatsauksessaan (siirryt toiseen palveluun).

Raportissa sanotaan, että 229 uudesta asiakkaasta 70 henkilön on arvioitu joutuneen ihmiskauppaan liittyvän hyväksikäytön kohteeksi Suomessa.

Luku on huomattavasti enemmän kuin edellisvuosina. Esimerkiksi vuonna 2016 vastaava luku oli 42 ja toissa vuonna (2018) 52.

Migri arvioi yleisimmin Suomessa hyväksikäytettyjen henkilöiden joutuneen pakkotyöhön.

Pakkotyötä on tehty ravintola-alalla, siivousalalla sekä rakennustyömailla.

Pakkotyön uhriksi on tunnistettu muita kuin Suomen kansalaisia, mutta suomalaisia tavataan kuitenkin toisinaan työantajapuolella.

Pakkoavioliittoja sekä kerjäämään pakottamista

Migrin tilannekatsauksessa käy ilmi, että viime vuonna Suomessa hyväksikäytetyistä henkilöistä 20:n arvioidaan joutuneen pakkoavioliittoon liittyvän ihmiskaupan uhriksi.

Tämä koskee tapauksia, joissa avioliitto on solmittu tai sen solmimista on vaadittu Suomessa sekä tapaukset, joissa liitto on alkanut ulkomailla ja jatkunut perheen saavuttua Suomeen.

Suomessa havaittiin viime vuonna myös kerjäämään pakottamista, rikolliseen toimintaan pakottamista sekä seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa.

Yhteydenottajina sekä uhreja että huolestuneita kansalaisia

Migri kertoo auttamisjärjestelmän saaneen viime vuonna kasvavassa määrin yhteydenottoja henkilöiltä, jotka epäilevät joutuneensa ihmiskaupan uhreiksi.

Tämän lisäksi yhteydenottoja on tullut myös huolestuneilta kansalaisilta.

Esimerkiksi joku on saattanut huomata tutun lounasravintolan työntekijän olevan väsynyt ja jatkuvasti töissä, tilannekatsauksessa kerrotaan.

– Soittajan kanssa keskustellaan eri tavoista lähestyä tilannetta sekä siitä, voisiko asiasta tehdä ilmoituksen viranomaisille, esimerkiksi poliisiin tai aluehallintoviraston työsuojeluun. Usein ratkaisu löytyy keskustelemalla, kertoo ylitarkastaja Katri Lyijynen Migrin tiedotteessa.

