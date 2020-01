Huittisten tuhkarokkotapaus: Epidemian leviäminen epätodennäköistä

Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva sairaus.

Tuhkarokkoepidemian leviäminen Satakunnassa on epätodennäköistä, toteaa Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Raija Uusitalo-Seppälä tiedotteessaan.

Satasairaalassa todettiin tällä viikolla tuhkarokkoa rokottamattomalla lapsella. Sairastunut on kotoisin Huittisista. Hän on mahdollisesti tartuttanut muita 7. tammikuuta alkaen. Hän on käynyt silloin muun muassa Lauttakylän koulussa ja kansalaisopiston muskarissa.

Lapsi on käynyt myös muun muassa Huittisten terveyskeskuksessa kaksi kertaa. Satasairaalan lastenpäivystyksessä hän oli tämän viikon maanantaina.

Näihin aikoihin kyseisissä paikoissa olleet ovat saattaneet altistua tuhkarokkotartunnalle.

Sairaalassa altistuneet tavoitettu

Satasairaala on tavoittanut puhelimitse kaikki lastenpäivystyksessä altistuneet lapset saattajineen.

–Vain yksi lapsi oli rokottamaton ja hänet suojataan sairaalassa. Muilla altistuneilla lapsilla ja heidän saattajillaan on rokotussuoja kunnossa, toteaa Raija Uusitalo-Seppälä.

Huittisten tartuntataudeista vastaavat selvittävät tänään terveyskeskuskäyntien aikana 10. ja 13. tammikuuta mahdollisesti altistuneita.

– Kaiken kaikkiaan tilanne Satakunnassa on hyvä ja epidemian leviämisen todennäköisyys on pieni.

Sairastuneen sisarus on määrätty kotikaranteeniin, eikä hän ole liikkunut kodin ulkopuolella aikana, jona voisi tartuttaa muita. Sisarus on toistaiseksi oireeton.

Helposti tarttuva

Tuhraokko on herkästi tarttuva sairaus, joka voi tarttua vain samassa huoneessa olemalla.

Kaikkia altistusta epäileviä kehotetaan nyt tarkastamaan rokotussuojansa. Altistuneita rokotetaan terveyskeskuksissa.

Tuhkarokon ensioireet, korkea kuume ja hengitysoireet, alkavat yleensä 9-11 vuorokauden kuluttua altistumisesta. Ihottuma alkaa yleensä muutaman päivän kuluttua ensioireista.

Huittislainen tyttö on saanut tartunnan todennäköisesti vuodenvaihteessa Rovaniemeltä. Hän oli siellä lomamatkalla ja oli tekemisissä useiden ulkomaalaisten kanssa. THL ja Lapin keskussairaala selvittävät, onko alueella mahdollisesti tartunnalle altistuneita..