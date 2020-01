Hanna Leppästä kiinnostaa neurologia, mutta lääkäriharjoittelu Pieksämäen terveyskeskuksessa muutti mieltä: "Voisin harkita tätä yleislääkärin työtä"

Hanna Leppänen valmistui viime keväänä lääkäriksi. Hän on viihtynyt Pieksämäen terveyskeskuksessa niin hyvin, että voisi harkita jopa yleislääketieteen erikoistumista, vaikka se ei alunperin ole ollut hänen haaveenaan.

Lääkäri Hanna Leppäsen työvuoro Pieksämäen terveyskeskuksen vuodeosastolla on ollut suht rauhallinen. Leppänen valmistui lääketieteen lisensiaatiksi viime keväänä. Ennen erikoistumisopintoja lääkäreille kuuluu 9 kuukauden terveyskeskusjakso, jota Leppänen suorittaa nyt Pieksämäellä.

– Tämä on hyvä työpaikka, olen viihtynyt täällä. Töitä on saanut tehdä monipuolisesti terveyskeskuksen vastaanotossa, päivystyksessä ja vuodeosastolla.

Leppänen viihtyy työssään monestakin syystä. Tärkeimpänä hän pitää kohtuullista työmäärä. Pieksämäen terveyskeskuksessa nuorille lääkäreille varataan tavallista pidemmät vastaanottoajat.

– Täällä on erityisen paljon panostettu siihen, ettei työkuorma pääse kasvamaan kohtuuttomaksi eikä ylityötuonteja pääse kertymään. Vapaa-ajallekin jää vielä puhtia ja voimavaroja.

Hanna Leppänen kiittelee työpaikkaansa myös säännöllisestä ohjauksesta. Pieksämäen terveyskeskuksessa työskentelee viidestä kymmeneen ohjattavaa nuorta lääkäriä vuosittain.

– Meille on varattu viikko-ohjelmiin aikaa, jolloin ohjattavien kanssa käydään läpi asioita, jotka ovat jääneet askarruttamaan. Lisäksi olen hyvin tavoitettavissa työpäivän mittaan ja voin konsultoida kiireisen tarpeen tullen, ohjaava lääkäri Markku Taskinen kertoo.

Hyvä harjoittelupaikka tuo hyviä työntekijöitä

Se jo tiedetään, että lääkäriä ei terveyskeskukseen saa edes isolla rahalla, jos työolot eivät ole kunnossa. Pieksämäellä hyvä harjoittelupaikka nähdään sijoituksena tulevaisuuteen. Terveyskeskuksen lääkäritilanne onkin parantunut viime aikoina.

– Sillä, että opiskelijat viihtyvät täällä, on meille rekrytointimerkitystä. Hyviä lääkäreitä on saatu jäämään meille töihin harjoittelun jälkeen, Pieksämäen vt. johtava ylilääkäri Aino Rubini iloitsee.

Rubini näkee, että hyvänä koettu koulutuspaikka koetaan hyvänä myös muiden työntekijöiden mielestä.

– Uskon, että se on edellytys hyvälle koulutuspaikalle, että kaikki ammattiryhmät viihtyvät työpaikassa. Lääkäritilanteen parantuminen on vähentänyt kiirettä ja lääkäreillä on mahdollisuus vastata myös hoitajien konsultaatiopyyntöihin, mikä puolestaan helpottaa heidänkin työtään.

Viiden tähden terveyskeskukset

Pieksämäen terveyskeskus palkittiin hiljattain maamme toiseksi parhaana lääkäriopiskelijoiden koulutuspaikkana. Nuorten lääkärien yhdistyksen ja Suomen Lääkäriliiton selvityksessä Pieksämäen terveyskeskus sai lääkäriopiskelijoilta täydet viisi tähteä.

Selvityksessä rankattiin yhteensä 85 maamme terveyskeskusta ja sairaalaa. Parhaiten kyselyssä pärjäsivät terveyskeskukset, joista yhteensä viittä kaikki siellä työskentelevät lääkäriopiskelijat suosittelisivat.

Vt. johtava ylilääkäri Aino Rubini iloitsee Pieksämäen terveyskeskuksen saamasta tunnustuksesta. Jarkko Riikonen / Yle

Kaikkia hyvin pärjänneitä koulutuspaikkoja yhdistää kohtuullinen työmäärä, sekä lääkäriopiskelijoiden säännöllinen ohjaaminen. Hyvissä koulutuspaikoissa nuorien lääkärien työlle on myös asetettu osaamistavoitteet joita seurataan.

Hanna Leppänen pitää osaamistavoitteita erityisen tärkeinä koulutuksen monipuolisuuden säilyttämiseksi.

– Jos ohjenuoria ei ole käytössä, harjoittelu voi yksipuolistua. Esimerkiksi omaan työjaksooni pitää vielä lisätä toimenpidepäiviä, jotta harjoittelusta tulee tarpeeksi monipuolista, Leppänen sanoo.

Käytänteet halutaan käyttöön kaikkialle

Lääkärien koulutuspaikkakysely (siirryt toiseen palveluun) (Nuorten Lääkärien Yhdistys) tehtiin nyt kolmatta kertaa. Kyselyyn vastasi 1700 koulutusvaiheessa olevaa lääkäriä eri puolilta Suomea. Täydet pisteet ja suositukset saivat Pieksämäen lisäksi Peruskuntayhtymä Karviainen, Sipoon, Valkeakosken ja Viitasaaren terveyskeskukset. Yhteensä täydet viisi tähteä sai 26 koulutuspaikkaa.

Kyselyllä halutaan systemaattista tietoa erikoistumiskoulutuksen laadusta eri koulutuspaikoissa. Tätä tietoa käytetään nuorten lääkärien koulutuksen kehittämisessä.

– Monissa paikoissa menee oikein hyvin ja siitä pitää olla iloinen. Jatkossa meidän täytyy pystyä tuomaan näistä paikoista niitä hyviä käytänteitä sinne, missä asiat eivät vielä niin hyvin ole, kertoo puheenjohtaja Jesper Perälä Nuorten Lääkärien Yhdistyksestä.

Hanna Leppäsellä ei vielä ole täyttä varmuutta erikoistumisalastaan, mutta Pieksämäen terveyskeskuksen hyvällä hengellä on ollut vaikutusta.

– Neurologia, tai korva-nenä-ja kurkkutaudit kiinnostavat minua, tai sitten voisin harkita jopa tätä yleislääkärin työtä.

