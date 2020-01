Avataanko Kolin jäätie tänä talvena? Jään paksuudesta uupuu vielä 25 senttimetriä

Lieksan ja Kolin välillä sijaitsevan jäätien avaamista täytyy vielä odotella.

Pielisen jää on ollut riittävän paksu autojen käyttöön keskimäärin tammikuun puolivälin aikoihin.

– Jää on vasta 15 senttiä paksua, kun jäätielle tarvitaan 40 senttiä, kertoo ely-keskuksen aluevastaava Ilkka Puumalainen.

Jään muodostumista odotetaan helmikuuhun.

Pohjois-Karjalassa on nyt ennätyslämmintä ja esimerkiksi joulukuussa oli lähes kuusi astetta lämpimämpää kuin ajankohtana keskimäärin.

Uskotteko, että jäätie vielä avataan?

– Vielä on peliaikaa. Jään paksuuntuminen vaatisi pidemmän pakkasjakson, Puumalainen tuumii.

Puumalainen sanoo, että joinakin aikaisempina talvina jäätie on jäänyt avaamatta kokonaan.

Aikaisempina talvina jäätie on ollut suosittu

Koli-Veneslahti jäätie on ollut aikaisempina vuosina vilkkaasti liikennöity.

Tie on lyhentänyt ajoreittiä merkittävästi Kolin kylän ja Lieksan keskustan välillä. Jäätie on ollut seitsemän kilometrin mittainen. Sen avulla on matka on ollut noin 50 kilometriä lyhyempi Kolin ja Lieksan välillä.

Jäätie on ollut hiekoittamaton ja sen nopeusrajoitus on noin viisikymmentä kilometriä tunnissa.

Lisäksi jäätien painorajana on kolme tonnia.

– Esimerkiksi painavalla matkailuautolla jäätielle ei saa ajaa, Puumalainen sanoo.

Viime vuonna Kolin jäätie avattiin maanantaina neljäs päivä helmikuuta.

