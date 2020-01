Jäätynyt koulunpiha on vaarallisen liukas – poikkeuksellinen sää vaikeuttaa välituntien pitämistä

Kuopiolasen Martti Ahtisaaren koulun piha-alueella on paljon korkeuseroja. Jäiset olosuhteet ovat tehneet oppilaiden ulkoilusta haastavaa.

Poikkeuksellisen liukas keli on aiheuttanut monenlaista harmia koulujen ja päiväkotien arkeen tänä talvena.

Esimerkiksi kuopiolaisessa Martti Ahtisaaren koulussa ei ole kaikkina päivinä menty ulos ollenkaan välitunneilla, koska piha-alue on ollut niin vaarallisen liukas.

–Todettiin kuitenkin, että sisällä pysyminen on kestämätön ratkaisu pidemmän päälle. Nyt mennään ulos ja pyritään pärjäämään siellä. Hiekoitusta on lisätty ja päivittäin tarkastellaan sääolosuhteita, että mitä pystyy tekemään pihalla, koulun rehtori Titta Kaukonen kertoo.

Martti Ahtisaaren koulun luistelukenttä ei ollut käytössä. Antti Karhunen / Yle

Martti Ahtisaaren koulun tokaluokkalaiset Erfan Rezai, Mikael Savander ja Väinö Pitkälä harmittelevat yhteen ääneen sitä, kun jalkapalloa ei ole päässyt pelaamaan kunnolla.

– Kun yrittää tehdä maalia, niin saattaa yhtäkkiä liukastua, Pitkälä huokaa.

– Siellä on niin liukasta, että me kaadutaan koko ajan. Nyt on hiekkaa, joten ei kaaduta, mutta syöksyminen sattuu, Savander jatkaa.

Talviset urheilulajit on saatu pääosin unohtaa Kuopion korkeuksilla. Martti Ahtisaaren koululla luistelukenttä ei ole ollut käytössä, eikä mäenlaskupaikkoihin ole ollut lapsilla pahemmin asiaa.

Oppilaiden pihalla touhuamista on jouduttu rajoittamaan ja tekemistä on pitänyt suunnitella sen mukaan, mikä on ylipäätänsä mahdollista jäisissä olosuhteissa.

– Monet sinnikkäästi haluaisivat pelata jalkapalloa, mutta se ei onnistu siinä määrin kuin normaaleilla keleillä. Varmasti lapset myös haluaisivat innokkaasti laskea mäkeä, Kaukonen sanoo.

Pahimpia peilijääalueita asetettu käyttökieltoon

Toistaiseksi liukkaan kelin takia kuopiolaisissa kouluissa on ollut yksittäisiä kaatumisia ja vakavimmilta tapaturmilta on vältytty. Varotoimenpiteinä välituntialueita on kuitenkin rajoitettu ja pyritty näin välttämään oppilaiden meno pahimmille jäisille alueille.

Esimerkiksi Aurinkorinteen koulussa yksi peilijäässä oleva alue on kokonaan poissa käytöstä ja muita alueita pohditaan suljettavaksi.

–Välituntialue on hiekoitettu vain osittain ja esimerkiksi koripallokenttä on hyvin liukas ja jäinen. En tiedä pitäisikö kieltää oppilailta meno alueille, joissa ei ole hiekkaa, Aurinkorinteen koulun rehtori Esa Miettinen pohtii.

Kouluissa on jouduttu asettamaan alueita käyttökieltoon liukkaan kelin takia. Antti Karhunen / Yle

Myös Martti Ahtisaaren koulussa on asetettu alueita kokonaan käyttökieltoon.

– Kesken päivän saattaa tulla sellaisia alueita, missä ei ole hiekkaa tai se on erityisen liukas. Niitä yritetään ilmoitella kuulutuksilla päivittäin. Nyt on ollut hurjan haasteelliset olosuhteet, Martti Ahtisaaren koulun rehtori Titta Kaukonen kertoo.

Ulkoiluaikoja lyhennetty päiväkodissa

Päiväkodeissa on noudatettu erityistä varovaisuutta ulkoillessa. Esimerkiksi Länsi-Puijon päiväkodissa on lyhennetty ulkoiluaikoja jäisen kelin takia.

– Varsinkin iltapäivällä, kun on liukasta ja pimeää, ei välttämättä olla niin pitkään ulkona. Joulukuussa ihan yksittäisiä kertoja pysyteltiin sisällä, Länsi-Puijon päiväkodin päiväkodinjohtaja Tarja Kanninen kertoo.

Lumeton ja liukas sää ovat näkyneet myös lasten vaatteiden nopeana kulumisena.

– Vanhemmat ovat sanoneet, että lasten vaatteet ovat kuluneet äkkiä. Kyllä ne vaatteetkin ovat kovalla koetuksella, kun jäisillä pihoilla lapset leikkivät, Kanninen sanoo.

Toisaalta Norlandia Pouta-päiväkodissa liukas sää ei ole ulkoilua estänyt, vaan lapsetkin ovat päässeet mukaan hiekoittamaan jäistä pihamaata.

– Olemme normaalisti ulkoilleet ja lapset ovat päässeet hiekoittamaan pihaa aikuisten kanssa. Siinä on sitten mukavaa yhteistä puuhaa ollut, Norlandia Pouta-päiväkodin lastentarhaopettaja Karoliina Moilanen kertoo.