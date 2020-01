IS: Yliopiston työntekijän rikosepäilyt laajenevat – seksuaalirikoksia, kiskonnantapaista työsyrjintää ja laittomia uhkauksia Mikkelissä

Poliisin on jatkanut esitutkintaa Mikkelissä ilmitulleesta tapauksesta, jossa Lappeenrannan-Lahden teknillisessä yliopistossa LUT:ssa työskennellyttä miestä epäillään alaisten seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Epäilyt tulivat julki ennen joulua.

Tutkinnanjohtajana toimiva rikoskomisario Timo Häkkinen Itä-Suomen poliisilaitokselta kertoo Ilta-Sanomissa (siirryt toiseen palveluun), että tutkinta on laajentunut uusiin rikosnimikkeisiin.

Häkkisen mukaan tutkinnan alla ovat samassa kokonaisuudessa myös rikosnimikkeet kiskonnantapainen työsyrjintä ja laitonta uhkaus. Uhreja on useita, ja nimikkeet linkittyvät yhteen, mutta eivät välttämättä liity kaikkiin uhreihin.

Häkkinen korostaa, että kyse on tässä vaiheessa epäilyistä, ja että epäilty on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.

Epäilty ei työskentele enää LUT:ssa, mutta tutkinnanjohtaja Häkkinen sanoo, että miehen asema yliopistossa oli "merkittävä".

LUT:n yksikössä Mikkelissä on noin 60 työntekijää. Yksikkö on osa Mikkelin yliopistokeskusta, joka on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, LUT-yliopiston ja Mikkelin kaupungin väliseen sopimukseen perustuva verkostomallinen tiedeyhteisö. Yliopistokeskuksessa on yhteensä 130 työntekijää.