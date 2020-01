Parjattu potilastietojärjestelmä jälleen tulikokeessa – Apotti laajenee Uudellamaalla: "Luvassa hikoilua ja alkuvaiheen tuskaa"

Uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä on karsittu poliklinikoiden vastaanottoaikoja paikoin jopa puoleen normaalista ja päivystyksissä varaudutaan pitkiin jonoihin.

Uusi potilastietojärjestelmä Apotti (siirryt toiseen palveluun) otetaan helmikuun alussa käyttöön viidessä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaalassa Jorvissa, Raaseporissa, Lohjalla, Hyvinkäällä ja Porvoossa. Lisäksi järjestelmää alkavat käyttää myös sairaanhoitopiirin synnytysten ja naistentautien sekä psykiatrian yksiköt.

Käyttöönotto karsii vastaanottoaikoja sekä voi pidentää odotusaikoja erityisesti päivystyksessä. Järjestelmän tuloon on varauduttu koulutuksella, lisäresursseilla ja henkilökunnan lomakiellolla.

Käyttöönotosta mahdollisesti aiheutuvia ongelmia tai viiveitä on kuitenkin hankala arvioida etukäteen ja odotukset vaihtelevat sairaaloittain.

– Parhaat voimat ovat töissä silloin helmikuussa. On kuitenkin selvää, että erilaisia tilanteita siellä varmasti tulee ja uuden järjestelmän kanssa menee välillä sormi suuhun, totesi Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi tiedotustilaisuudessa torstaina.

Poliklinikka-aikoja tarjolla jopa puolet vähemmän kuin normaalisti

Esimerkiksi psykiatrian avohoidosta on karsittu vastaanottoaikoja ja odotusajat poliklinikoilla voivat venyä. Myös synnytysten ja naistentautien tulosyksiköstä on vähennetty sekä poliklinikka- että leikkausaikoja jo etukäteen.

Mikä ihmeen Apotti? Korvaa nykyiset järjestelmät ja kokoaa yhden potilaan kaikki tiedot yhden ohjelman alle

Tavoitteena on säästää työntekijöiden aikaa ja sujuvoittaa tiedonkulkua

On jo käytössä Peijaksen sairaalassa sekä suurimmassa osassa Vantaan terveys-, perhe- ja vanhuspalveluita

Laajenee helmikuussa Jorvin, Raaseporin, Lohjan, Hyvinkään ja Porvoon sairaaloihin sekä Naistentautien ja synnytysten ja Psykiatrian tulosyksiköihin

Laajenee toukokuussa koko Husin sairaanhoitopiiriin

Vaikuttaa 1,6 miljoonaan kuntalaiseen, kun se on otettu kokonaan käyttöön

Hyvinkään sairaalassa vastaavista ajoista on karsittu kokonaan pois noin kolmannes ja Raaseporin sairaalassa aikoja on jopa noin puolet vähemmän kuin normaalisti. Poliklinikoilla hoidetaan kiireettömiä, lähetteellä saapuvia potilaita.

Erityisesti päivystyksessä Apotti voi pidentää odotusaikoja. Näin arvioidaan ainakin Lohjan ja Porvoon sairaaloissa. Tilanne pahenee nopeasti, jos käyttöönottopäivään osuu liukas keli tai runsaasti influenssatapauksia.

– Kyseessä on todella suuri muutos siinä jokapäiväisessä työskentelyssä. Luvassa on varmasti hikoilua ja alkuvaiheen tuskaa, mikä vaatii pitkää pinnaa, totesi Husin lasten ja nuorten sairaalan toimialajohtaja Jari Petäjä tiedotustilaisuudessa.

Normaaliin päiväjärjestykseen päästään tämän hetkisen arvion mukaan muutaman viikon, viimeistään kuukauden kuluttua.

Sairaaloiden osastohoitoon Apotin käyttöönoton ei pitäisi vaikuttaa.

Järjestelmällä on takana takkuinen alkutaival

Satoja miljoonia maksavan järjestelmän alkutaival ei ole ollut helppo. Apotti sai ensimmäisiltä käyttäjiltään Vantaan Peijaksen sairaalassa tylyn tuomion. Lääkäreiden mukaan järjestelmässä oli isoja puutteita ja aikaa kului hoitotyön sijaan tietokoneella istumiseen.

– Tavoite on, että neljässä viikossa päästäisiin normaaliin rytmiin. Peijaksessahan näin ei käynyt. Siitä on kuitenkin opittu ja moni asia tehdään nyt toisin. Pyrkimys on, että kone käy normaalisti jo maaliskuussa, sanoo johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

Myös Apotti itse myöntää (siirryt toiseen palveluun) nettisivuillaan, että järjestelmään on tehty paljon parannuksia Peijaksen jälkeen. Kevään aikana selviää, ovatko uudistukset auttaneet. Joka tapauksessa Apotti on varautunut vikailmoituksiin ja tukipyyntöihin ensimmäisinä viikkoina.

Viime keväänä Apotti laajeni Vantaan kaupungin terveyspalveluihin, jolloin järjestelmästä paljastui myös potilaiden tietosuojan vaarantava ongelma. Järjestelmä antaa ammattilaisille lainvastaisen laajat mahdollisuudet tutkia terveydenhuollon potilastietoja ja sosiaalihuollon asiakastietoja. Vielä syyskuussa tietoturvaongelma oli ratkaisematta.

Syksyn aikana myös järjestelmän kohonneet kustannukset kuohuttivat kuntapäättäjiä muun muassa Helsingissä (siirryt toiseen palveluun) (HS). Hankkeen alkuvaiheessa kustannuksiksi arvioitiin 320 miljoonaa euroa. Samassa yhteydessä tehtiin myös kymmenen vuoden kokonaiskustannusarvio, jonka arvioitiin olevan 575 miljoonaa euroa.

Apotin omien sivujen mukaan investointikustannukset ovat kohonneet ainakin 60 miljoonalla. Apotin itsensä mukaan suurin syy tähän on käyttäjämäärien kasvaminen, kun mukaan liittyivät jälkeenpäin Tuusula ja Kerava.

– Investointi on suuri, sitä ei käy kieltäminen. Toisaalta tänäkin päivänä tietojärjestelmien pyörittämiseen menee isoja summia. On arvioitu, että Apotti tulee maksamaan itsensä takaisin, sanoo Mäkijärvi.