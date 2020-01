Guardian: Tuhansia Syyrian kapinallistaistelijoita siirtynyt Libyaan hallituksen palkkasotilaiksi Turkin tuella

Noin kaksi tuhatta Syyrian kapinallistaistelijaa on matkustanut Turkista Libyaan tai saapuu lähitulevaisuudessa Libyan taistelukentille, kertovat lähteet kaikista kolmesta maasta brittilehti The Guardianille. (siirryt toiseen palveluun)

Taistelijoiden siirtyminen alkoi sen jälkeen kun Turkki lupasi viime kuussa tulevansa Libyan pääministerin Fayez al-Sarrajin tueksi. YK tukee al-Sarrajin hallitusta. Al-Sarraj on sotinut kuukausien ajan kilpailijaansa, kapinalliskenraali Khalifa Haftaria vastaan.

Haftar kieltäytyi tiistaina allekirjoittamasta aseleposopimusta Moskovassa käydyissä neuvotteluissa.

Turkki on tukenut Syyrian oppositiota Syyrian sisällissodan alkuhetkistä saakka. Turkin rahoittaman Syyrian kansallisen armeijan SNA:n 300 taistelijaa on lähtenyt Libyaan 24. joulukuuta ja seuraavat 350 taistelijaa 29. joulukuuta, kirjoittaa Guardian. Taistelijat on sijoitettu Libyan pääkaupungin Tripolin itäpuolen rintamalle.

Turkissa odottaa vielä noin 1 350 taistelijaa, joita koulutetaan parhaillaan maan eteläosassa. Myös muiden kapinallisryhmien taistelijoiden kerrotaan harkitsevan siirtymistä Libyaan.

Kova kuukausipalkka

Taistelijat ovat solmineet kuuden kuukauden mittaisen sopimuksen suoraan YK:n tukeman Libyan hallituksen kanssa, sanovat lähteet Guardianille. Taistelijat saavat tiettävästi palkakseen noin 2 000 dollaria (noin 1 800 euroa), mikä on jättisumma heidän Syyriassa tienaamansa noin 450–550 Turkin liiran (noin 69–84 euroa) kuukausipalkan sijaan.

Turkki maksaa taistelijoille myös lääkinnälliset kulut sekä kustantaa kaatuneiden kuljetuksen takaisin Syyriaan. Guardianin tietojen mukaan ainakin neljä taistelijaa on jo kuollut Libyassa.

Sekä Turkki että Libya ovat aiemmin kiistäneet syyrialaissotilaiden läsnäolon Libyassa. Taistelijoita on tiettävästi kielletty julkaisemasta mitään todisteita läsnäolostaan sosiaaliseen mediaan. Turkki itse on lähettänyt muutamia kymmeniä sotilaitaan Libyaan.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan sanoi tiistaina aseleposopimusneuvotteluiden rauettua, ettei epäröi "antaa ansaitsemaansa opetusta" Libyan kapinallispäällikölle.

Mitä tekee Venäjä?

Egypti, Ranska, Jordania, Venäjä ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat tukevat kenraali Haftaria, kun taas Italia, Qatar ja Turkki tukevat kansainvälisesti tunnustettua al-Sarrajin hallitusta.

Viime kuussa Guardian uutisoi, että noin 3 000 sudanilaissotilasta on liittynyt Haftarin joukkojen tueksi. Lisäksi Haftarilla on tukenaan noin 600 venäläistä palkkasotilasta.

Syyrian kapinallisjoukkojen ja Turkin tuen pelätään lietsovan Libyan sisällissotaa entisestään. Kansainvälisten arvioiden mukaan kyseessä on merkittävä askel, joka saattaa itse asiassa kääntyä lopulta Haftarin hyödyksi.

Lisäkysymyksenä on myös Venäjän rooli, mikäli Turkin tukemat joukot päätyvät taisteluun venäläissotilaita vastaan.

