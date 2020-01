Lentokoneella voi rullata kotipihaan tulevaisuudessa Mänttä-Vilppulassa – poikkeuksellisen yritys- ja asuinalueen rahoittaja tulee Italiasta

Pienlentokentän ympäristöön suunniteltua yritys- ja asuinaluetta on markkinoitu erityisesti Euroopan saksankielisillä alueilla.

Pienlentokentän kylkeen suunnitellun yritys- ja asuinalueen rakentaminen on tarkoitus aloittaa kesällä. Rakentaminen kestää 5–6 vuotta.

Mänttä-Vilppulalla on lennokkaita suunnitelmia. Kaupunkiin on tulossa ainakin Suomen mittakaavassa poikkeuksellinen yritys- ja asuinalue.

Mittavan kiinteistökehityshankkeen pitäisi alkaa toteutua aivan Mäntän pienlentokentän viereen tulevana kesänä. Samalla kenttää on tarkoitus uudistaa.

Tulevaa aluetta on mainostettu muun muassa siten, että lentokoneella voisi rullata kotioven eteen. Hankkeen nettisivujen mukaan (siirryt toiseen palveluun) asuintonteille voi rakentaa joko vakituisen tai vapaa-ajan asunnon sekä lentokonehangaarin.

Monivuotisen rakennusinvestoinnin kokonaisbudjetti on 250 miljoonaa euroa. Hankkeen toteuttaa mänttävilppulalainen Lakeside Airpark Finland Oy ja sen rahoittaa italialaisen Osanna Group Srl (siirryt toiseen palveluun):n suomalainen tytäryhtiö Osanna ACI Finland Oy.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Francesco Osanna hehkutti yhteistyötä mänttävilppulalaisten kanssa blogissaan syyskuussa 2019 (siirryt toiseen palveluun).

Osanna Group on perustanut suomalaisen tytäryhtiön yhdessä brittiläisen Asset & Capital Investments Limitedin kanssa. Facebook-sivujensa (siirryt toiseen palveluun) perusteella yhtiö näyttäisi olevan kehittämässä myös Tahkon hiihtokeskuksen majoitustoimintaa.

Mänttä-Vilppulan kaupunki päättää osallistumisestaan Airpark-hankkeeseen tammikuussa. Kaupunginhallitus käsittelee hanketta maanantaina 20. tammikuuta. Valtuuston päätettäväksi asia tulee viikkoa myöhemmin eli 27. tammikuuta.

Sassin alueen asemakaava vahvistui elokuussa 2018. Suunnitelmat ovat olleet vireillä vuosia. Rakentaminen kestää arviolta 5–6 vuotta.

Markkinointia ilmailumessuilla Saksassa

Mäntän pienlentokenttä sijaitsee Keurusselän vesistön rannalla. Se on niin sanottu valvomaton lentopaikka.

Sassin alueella on tavoitteena yhdistää ilmailu, yritystoiminta, matkailu, asuminen ja harrastaminen. Yritystoiminnalle on varattu alueella tilaa vähintään 23 000 neliötä.

Myös yritykset sijoittuisivat kiitotien viereen. Alueelle on kaavailtu ilmailuun liittyvää huoltotoimintaa, rakentamista sekä tuotekehitys- ja tutkimustoimintaa.

Sassissa toimii myös koulutuskuntayhtymä Saskyn lentokonetekniikan koulutuskeskus.

Keväällä 2019 Sassin aluetta esiteltiin ilmailumessuilla Saksassa (siirryt toiseen palveluun). Kysyntää tonteille tuntui olevan. Alueen markkinoinnissa on keskitytty erityisesti Euroopan saksankieliseen alueeseen.

Suomessa vastaavanlaista pienlentokentän, asumista, yritystoimintaa ja harrastamista yhdistävää aluetta ei ole. Mäntän lentopaikan hangaarin hankesuunnitelman (siirryt toiseen palveluun) mukaan lähimmät esimerkit ovat todennäköisesti Ruotsin Siljansnäs ja Saksassa Take-Off Gewerbepark Tuttlinge.

Mäntän sorapintainen epävirallinen lentopaikka (siirryt toiseen palveluun) rakennettiin 1970-luvun alussa G.A. Serlachius Oy:n lannoituslentojen tukikohdaksi.

Kiitotie on 720 metriä pitkä ja 18 metriä leveä. Sen pidentämisestä 850 metriin ja leventämisestä 30 metriin on olemassa suunnitelma.

Vaikutus koko lähialueen talouteen

Hankkeen rahoittaja tulee Lakeside Airpark Finlandin omistajaksi 81 prosentin osuudella. Loppuosan omistaa Mänttä-Vilppulan kaupungin kehitysyhtiö.

– Paikallistaloudellisesti hanke on mittava. Sillä tulee olemaan erittäin suuri positiivinen vaikutus koko lähialueen talouselämään ja palvelutarjontaan. Mahdollisuudet hankkeessa ovat suuret, sanoo kaupunginjohtaja Markus Auvinen tiedotteessa.

Kehitysyhtiö Yrke Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Otto Huttunen kertoo, että yksityisen rahoituksen lisäksi Airparkin erillisissä kohteissa kansalliset tukirahoitukset ovat tärkeitä.

– Rahoitukseen on avautunut mahdollisuus Airparkin ainutlaatuisen kokonaiskonseptin ansiosta. Selvitysten perusteella rahoittaja luottaa konseptin toimivuuteen ja hankkeen kannattavuuteen.

Mänttä-Vilppulan kaupungin riskiä hankkeessa kuvaillaan rajatuksi ja hallituksi. Hankkeen yksityiskohdista kerrotaan lisää, kunhan asia tulee kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

– Hanketta on valmisteltu pitkään luottamuksellisesti. Nyt kun rahoittaja on hyväksynyt neuvotellut sopimukset, on aika siirtyä julkiseen päätöksentekoon, Huttunen sanoo.