YK: Luonnon valtava sukupuuttoaalto pysäytettävä – Kolmannes maapallosta muutettava luonnonsuojelualueeksi

Eliölajien nopea sukupuuttoaalto on saatava pikaisesti pysähtymään, jotta maapallon elinvoimaisuus ei vaarannu. Asiasta on laatinut esityksen YK:n alainen työryhmä, jonka tehtävänä on tutkia, miten maapallon lajikirjon turvaavaa sopimusta on noudatettu.

YK päätti jo kymmenen vuotta sitten, että luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin kapeneminen on saatava pysähtymään. Tavoite ei ole lähimainkaan toteutunut. Tällä hetkellä sukupuuttoon kuolee eliölajeja tuhansia kertoja nopeammin kuin mitä ilman ihmisen vaikutusta tapahtuisi.

YK:n Biologisen monimuotoisuuden yleissopimusta seuraava työryhmä toteaa (siirryt toiseen palveluun), että maapallon maa- ja merialueista ainakin 30 prosenttia tulisi muuttaa luonnonsuojelualueiksi. Näistä alueista kolmannes tulisi olla "tiukan suojelun alaisia", työryhmä esittää.

Suojelutoimien tulisi toteutua vuoteen 2030 mennessä.

Työryhmä on tietoinen siitä, että muutos edellyttää valtavaa muutosta yhteiskuntien taloudellisessa, sosiaalisessa, poliittisessa ja teknologisessa toiminnassa. On hyvin epätodennäköistä, että vaadittu muutos toteutuu.

Muutos on kuitenkin välttämätön, koska tällä hetkellä maailman kahdeksasta miljoonasta eliölajista noin miljoonaa uhkaa sukupuuttoon kuoleminen ihmisen toiminnan seurauksena.

Lukuisia uhkia

Eläin- ja kasvilajeja uhkaavat elinympäristön tuhoutuminen, luonnonresurssien ylikäyttö, ilmastonmuutos ja saasteet. Ihminen on 150 viime vuoden aikana ottanut hallintaansa kolme neljäsosaa maapallon maapinta-alasta ja kaksi kolmasosaa merialueista. Muutokset näkyvät esimerkiksi asuinalueiden laajenemisena, jätteiden kippaamisena meriin ja haitallisten vieraslajien leviämisenä.

Biodiversiteettityöryhmä asettaa tavoitteeksi, että eliölajien sukupuuttokuolemat on saatava tasaantumaan vuoteen 2030 mennessä ja luonnon elpymisen päästävä käyntiin vuoteen 2050 mennessä.

Työryhmä asettaa myös useita muita tavoitteita. Työryhmä esittää muun muassa, että luonnoneläinten ja -kasvien kauppa on saatava hallintaan ja kestävälle tasolle. Lisäksi työryhmä haluaa hillitä ihmisten kulutustottumuksia samaan aikaan, kun ruokaturvallisuutta ja puhtaan veden saantia on parannetaan.

Ongelma on valtava, sillä ihmiskunnan koko kasvaa jatkuvasti, samoin kuin sen maapallolle asettama rasitus.

YK:n biodiversiteettikysymyksiä käsittelevä huippukokous järjestetään lokakuussa Kunmingissä, Kiinassa.

