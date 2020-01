Italialaisen mafian epäillään huijanneen EU:n maataloustukia miljoonien edestä – poliisi pidätti liki sata henkilöä tapaukseen liittyen

Italian poliisi on ottanut kiinni 94 henkilöä EU-tukien väärinkäyttöön liittyvässä tutkinnassa.

Huijauksesta epäillään kahta Itä-Sisilian mafiasukua. Reutersin mukaan suvut kavalsivat EU:n maataloustukia ainakin 5,5 miljoonan edestä vuosina 2010–2017. Uutistoimisto AFP:n mukaan italialainen televisiokanava Rai24 on arvioinut summan olevan jopa 10 miljoonaa euroa.

Kiinniotot tehtiin varhain keskiviikkoaamuna. Kiinniotettujen joukossa on mafian johtajia, EU-tukien hakemisessa auttavia viranomaisia, paikallinen pormestari ja kirjanpitäjä.

Kiinniotetuista noin puolet odottaa jutun etenemistä kotiarestissa. Loput pidätettiin. Lisäksi poliisi on tehnyt 150 yritykseen ratsioita.

Huijaus paljasti mafian uudet kasvot

Mafia pääsi käsiksi tukirahoihin väittämällä julkisessa omistuksessa olevia maa-alueita omikseen. Tuomari Sergio Mastorenin mukaan mafia on saanut apua järjestelyihin viranomaisilta, jotka tietävät, miten EU-tukien byrokratiassa kannattaa luovia.

Italian maatalousministeri Teresa Bellanova on sanonut Reutersin mukaan, että nyt paljastunut EU-tukien huijaus näyttää italialaisten rikollisjengien uudet kasvot. Aiemmin mafia on yhdistetty esimerkiksi laittomaan huumekauppaan ja suojelurahoihin.

– On myös selvää, miten vahingollista on varastaa eurooppalaisia varoja kunnolliselta maataloudelta ja laadukkaalta liiketoiminnalta, jota suurin osa yrityksistä Itä-Sisiliassa harjoittaa, Bellanova on todennut lausunnossaan.

EU jakaa maataloustukia jäsenmailleen joka vuosi noin 60 miljardin euron edestä. Rahalla tuetaan maanviljelijöitä ja pyritään pitämään maaseutuja virkeinä.

Lisää aiheesta:

Sisilialaiset kapinoivat mafiaa vastaan – suojelurahan maksamisesta kieltäydytään julkisesti

Lähteet: Reuters, AFP, STT