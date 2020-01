Yle lähettää toimittajan Latinalaiseen Amerikkaan – "Haluan kertoa asioista, joista suomalaiset voisivat oppia"

Yle vahvistaa Latinalaisen Amerikan uutisointiaan, ja lähettää toimittajan Uruguayhin. Toimittaja Johanna Pohjola lähtee Uruguayn pääkaupunkiin Montevideoon tammikuun lopussa.

Etelä-Amerikka on Pohjolalle tuttu maanosa. Hän on asunut useita vuosia Argentiinassa ja Boliviassa ja työskennellyt alueella toimittajana.

– On tosi kiinnostavaa palata alueelle juuri nyt, kun monessa maassa on ollut liikehdintää, tyytymättömyyttä ja isoja muutoksia käynnissä. Ihmiset haluavat tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa, Pohjola sanoo.

Useissa Latinalaisen Amerikan maissa, kuten Chilessä, Boliviassa ja Venezuelassa, on kuohunut viime kuukausina. Talousmahti Brasilian sademetsien palot ja oikeistopopulistisen presidentti Jair Bolsonaron haluttomuus osallistua ilmastotalkoisiin ovat puhuttaneet ympäri maailman.

"Suomalaisyrityksillä on siellä paljon mahdollisuuksia"

Pohjolan asemapaikaksi valikoitui Uruguayn Montevideo, koska maasta on sellutehtaiden myötä tullut keskeinen ja ajankohtainen suomalaisille. Metsäyhtiö UPM rakentaa maahan uutta sellutehdasta.

– Tarkoitus on kertoa, minkälainen maa Uruguay on. Minua kiehtoo sen asema pienenä maana kahden suuren naapurin, Argentiinan ja Brasilian välissä, Pohjola sanoo.

Uruguaysta on myös hyvät matkustusyhteydet muualle Etelä-Amerikkaan.

Pohjolasta on tärkeää, että Latinalaisessa Amerikassa on suomalaisia toimittajia.

– Kyseessä on iso ja tärkeä alue, jota tunnetaan Suomessa vähän. Suomalaisyrityksillä on siellä paljon mahdollisuuksia, ja on hyödyllistä ymmärtää näiden maiden ja ihmisten toimintatapoja, hän arvioi.

Hän haluaa tuoda suomalaisten ulottuville myös asioita, joista suomalaiset voisivat oppia.

– Haluan kertoa myös arjesta ja siitä, mitä kaikkea elämänviisautta muualla on. Minua kiinnostaa esimerkiksi, miten ihmiset ovat ratkaisseet elämässään tiettyjä asioita, kuten vaikkapa toistuvissa talouskriiseissä selviämistä, hän sanoo.

Ennen Yleä Pohjola on työskennellyt muun muassa Helsingin Sanomissa, Journalisti-lehdessä ja Taloussanomissa sekä tietokirjailijana.

Ylelle aiemmin Latinalaisesta Amerikasta raportoinut toimittaja Erkka Mikkonen siirtyi viime vuonna Ylen Moskovan-kirjeenvaihtajaksi.

Lue tästä Pohjolan aiempia juttuja:

Japanissa keksittiin hyville löylyille sana, jota ei edes suomen kielestä löydy – Löylybuumi loi Japaniin nuorten saunahullujen alakulttuurin

Siivoa aamulla, jotta mieli toimii tehokkaasti loppupäivän, neuvoo japanilainen munkki – Tässäkö uusi KonMari?

Argentiinan diktatuurissa 1970-luvulla kadonnut fyysikko löytyi: soitti entiseen yliopistoonsa Yhdysvalloista