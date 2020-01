Ruotsalainen Teknikmagasinet ei saanut nostettua bisneksiään kannattavaksi – ketju ajautui konkurssiin

Ruotsalaisella elektroniikka-alan kauppaketjulla Teknikmagasinetilla on myös Suomessa 16 myymälää.

Teknikmagasinet ilmoitti tänään keskiviikkona hakevansa konkurssiin. Yhtiö oli yrityssaneerauksessa, jonka aikana toimintaa ei kuitenkaan saatu kannattavaksi.

– Neuvoteltuamme asiakkaiden, rahoittajien ja muiden kumppanien kanssa, hallituksen on todettava, ettei se pysty maksamaan velkojaan eikä edellytyksiä yrityssaneerauksen onnistumiselle ole, yhtiö toteaa Dagens Industrin (siirryt toiseen palveluun) ja yleisradioyhtiö SVT:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan.

Talousvaikeuksien syyksi mainitaan myynnin lasku, korkeat vuokrat ja kruunun heikkeneminen.

Kauppaketju on paininut taloudellisissa vaikeuksissa pitkään. Ensimmäisen kerran yritystä yritettiin pelastaa vuonna 2017, jonka jälkeen osaomistajaksi tuli Peter Gyllenhammar AB.

Teknikmagasinet myy kaikenlaista viihde-elektroniikkaa kuten matkapuhelimia ja puhelimien lisävarusteita sekä muita datatarvikkeita. Sillä on ollut tavallisten myymälöiden lisäksi verkkokauppa.

Suomessa Teknikmagasinetilla on vajaat kaksikymmentä myymälää muun muassa kaikissa isoissa kaupungeissa. Liikevaihto on ollut melko vaatimatonta, noin 60 miljoonaa euroa vuodessa. Ketju on perustettu vuonna 1989.

Ensimmäinen myymälä avattiin Tukholman Skärholmeniin vuonna 1989. Nyt sillä on 130 myymälää Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa.

– Teknikmagasinetissa on kunniassa kaikki hauska. Koluamme netin syöverit, messut ja maailmankaikkeuden kolkat löytääksemme ne kaikkein parhaimmat kamat, joita uskomme sinun halajavan ja peukuttavan, kauppaketju hehkuttaa omilla, suomeksi kääntämillään verkkosivuillansa.