Venäjän hallitus eroaa – Medvedev siirtyy syrjään

Pääministerin mukaan ero on seurausta presidentti Putinin esittämistä perustuslain muutoksista.

Venäjän hallitus eroaa, kertovat venäläiset tiedotusvälineet.

Presidentti Vladimir Putin on kiittänyt Dmitri Medvedevin johtamaa hallitusta ja on pyytänyt sitä toimimaan toimitusministeristönä, kunnes uusi hallitus on asetettu.

Uutistoimisto Interfaxin mukaan Putin aikoo nimittää Medvedevin kansallisen turvallisuusneuvoston apulaisjohtajaksi.

Uutisen kertoi pääministeri itse TV-lähetyksessä. Medvedev perusteli hallituksen eroa sillä, että presidentti Putin oli hieman aiemmin ehdottanut merkittäviä muutoksia Venäjän perustuslakiin. Hallitus eroaa, jotta presidentti saa uudistukset toteutettua, Medvedev sanoi.

Lähteet: Reuters, Tass