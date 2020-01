Nina Mikkonen: Kipinä Timo T. A. Mikkosen kanssa syttyi jo Venla-gaalassa vuonna 2000

Oli vuosi 2000, kun Nina Salosesta, nykyisestä Mikkosesta tuli kertarysäyksellä julkisuuden henkilö. Hänen puolisonsa, mediavaikuttaja Timo T.A. Mikkonen, oli kertonut elokuussa iltapäivälehdessä muutostaan pois silloisen vaimonsa luota ja pian otsikoissa kerrottiin myös uudesta suhteesta.

Nina Mikkonen muistelee mediahuomiota ja kuvailee sen tuntuneen siltä kuin hän olisi katsonut itseään ulkopuolelta.

– Olin kyllä tottunut työskentelemään julkisuuden henkilöiden kanssa, mutta taustajoukoissa, Mikkonen sanoo viitaten siihen, että hän oli pitkään toiminut muun muassa Miss Suomi -organisaatiossa kampaajana.

Nina Mikkonen muisteli Puoli seitsemän -ohjelmassa hänen ja Timon ensi kohtaamista, joka tapahtui Venla-gaalassa noin puoli vuotta elokuisia lööppejä aiemmin.

– Olin siellä Eino Makusen, Suvi Miinalan ja silloisen työnantajani Katja Tasavuoren kanssa ja olimme menossa sisään Alminsaliin, kun Timo tuli vastaan. Eino meidät siinä esitteli ja myöhemmin tiemme kohtasivat vielä buffet-pöydän luona.

Kun Timo sai tietää, että Nina työskenteli missiorganisaation kampaajana, pyysi hän saada haastatella Ninaa tekeillä olevaa kirjaansa, Suomen kauneimmat, varten.

– Hän sitten loihe lausumahan kirjaprojektista ja kysyi voisiko saada haastatella kampaajamestari Salosta siitä, miten missien kampausmuoti on muuttunut ja loppu onkin sitten historiaa, Mikkonen muistelee.

"Laihduttaminen on väliaikaista, elämäntapamuutos pysyvää"

Television painonpudotuskilpailun viime vuoden lopulla voittanut Mikkonen kertoo, ettei ole vielä täysin sisäistänyt muuttunutta olemustaan. Mikkosen paino putosi tosi-tv -ohjelman aikana ja sen jälkeen yhteensä 17 kiloa.

Keskeinen oivallus Mikkoselle on ollut se, että kyseessä on nimenomaan elämäntapamuutos eikä laihdutuskuuri.

– Elämäntapamuutos on kokonaisvaltaisempi asia, laihduttaminen on väliaikaista. Alli Paasikivi on sanonut mielestäni viisaasti aikoinaan etiketistä: "Ken etiketin taitaa, hän voi sen unohtaa". Sama pätee painonhallintaan.

– Elämäntapamuutos on siis asia, joka tapahtuu pään sisällä. Kun olet tehnyt itsellesi selväksi sen, että ei ole laihduttamista on vain terveelliset ruokailutttumukset, niin se ajautuu sinun sisään eikä sitä tarvitse enää miettiä.

Nina Mikkosen koko haastattelu katsottavissa Areenasta: