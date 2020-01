Herätys: Rakennekynsistä allergioita, valokuvasensaatio Helsingissä, tyhjät vuokratalot nurin nopeammin, uudet aiheet vaikeita vanhoille puolueille

Rakennekynsien ja liimojen aiheuttamat oireet lisääntyvät, eikä kukaan tiedä ongelman laajuutta

Työterveyslaitos on aloittanut selvityksen akrylaattien aiheuttamista sairauksista kauneudenhoitoalalla ja kokoonpanoteollisuudessa. TTL:n mukaan etenkin kosketusallergiat ovat lisääntyneet viime vuosina kauneusalalla. Ongelma on, ettei altistumismekanismeja tunneta riittävän hyvin. Selvityksen tavoitteena on luoda yhtenäiset ohjeet akrylaateilta suojautumiseksi.

Lastenhoitaja valokuvasi ihmisiä ja salasi kuvat – suomalaiset näkevät maailmankuulut otokset ensimmäistä kertaa

Valokuvissa ja kaitafilmeissä on usein kuvattuna lasten leikkejä ja yhteisiä retkiä. Vivian Maier / Maloof Collection

Yhdysvaltalaisesta lastenhoitaja Vivian Maierista tuli valokuvauksen sensaatio kuolemansa jälkeen. Hänen ottamansa yli 100 000 valokuvanegatiivin kätkö paljastui sattumalta varastohuutokaupan yhteydessä. Maailmankuulujen otosten näyttely on Valokuvataiteen museossa Helsingissä.

Tyhjät vuokrakerrostalot halutaan panna matalaksi entistä nopeammin

Risto Koskinen / Yle

Ympäristöministeriö valmistelee asetusta, joka mahdollistaisi sen, että vuokratalojen purkuavustusta voi jatkossa saada enimmillään jopa 90 prosenttia purkamiskustannuksista. Talojen purkulupia myöntää asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Analyysi: Vahvat uhkakuvat ovat nostaneet perussuomalaiset ja vihreät poliittisen keskustelun keskiöön

Poliittisen vallan painopiste on muuttunut oleellisesti, kun kolmen suuren puolueen asetelmasta on siirrytty keskisuurten puolueiden aikaan. Pekka Tynell / YLE

Vanhat valtapuolueet (SDP, keskusta ja kokoomus) ovat joutuneet koville. Ekokatastrofin ja kansainvaellusten uhkat ovat nostaneet perussuomalaiset ja vihreät poliittisen keskustelun keskiöön.

Kauppasopu piristi pörssikursseja Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Aasiassa

Justin Lane / EPA

Yhdysvaltain ja Kiinan keskiviikkona saavuttama kauppasovun ensimmäisen vaihe sai pörssikurssit nousuun. YhdysvalloissaDow Jones ja S&P 500 -indeksi päätyivät ennätyskorkealle. Aasian pörsseissä torstaipäivä alkoi puolestaan pienemmällä nousulla.

Lauha sää jatkuu

Anniina Valtonen / Yle

Päivästä on tulossa laajalla alueella pilvipoutainen ja varsinkin etelässä lauha. Vain kaakossa tulee aamulla sateita. Pitkässä maassa lämpötilaerot etelän ja pohjoisen välillä ovat aika isot. Lapissa voi paikoin olla kymmenkunta astetta pakkasta ja etelässä voi olla viisikin astetta lämmintä. Pari päivää puhkuneet kovat tuulet sen sijaan ovat väistyneet itään.

