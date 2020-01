Japani vahvistaa ensimmäisen koronavirustartunnan - sairastunut mies oli ollut Wuhanissa Kiinassa

Japani on vahvistanut ensimmäisen infektiotapauksen, jonka aiheuttajaksi arvellaan tuntematonta koronaviruksen tyyppiä, kertoo uutistoimisto Reuters.

Japanin terveysministeriön lausunnon mukaan kolmekymppinen mies Kanagawan alueelta antoi postitiivisen testituloksen. Sairastunut oli ollut Wuhanissa, missä useilla kymmenillä ihmisillä on havaittu keuhkokuumeen kaltaisia oireita, joiden aiheuttajaksi on epäilty uutta koronaviruskantaa.

Yhdysvaltain tautikeskus (the U.S. Centers for Disease Control and Prevention) kehottaa alueella matkustavia välttämään kontakteja eläinten kanssa, eläintoreja ja eläinperäisiä tuotteita.

Thaimaan terveysviranomaiset ilmoittavat tehostavansa lentokentille saapuvien matkustajien tarkkailua, kun maahan odotetaan saapuvan 800 000 kiinalaista turistia Kiinalaisen uudenvuoden vapaiden alla.

Maailman terveysjärjestö WHO on arvioinut, että uusi virus voi levitä ja varoittanut sairaaloita ympäri maailman.

Koronavirukset ovat laaja virusten perhe, joka voi aiheuttaa infektiota tavallisesta flunssasta vakaviin hengitystieinfektioihin, kuten SARS ja MERS. SARS aiheutti epidemian 2000-luvun alussa.

Japanilainen potilas palasi Wuhanista tässä kuussa kuumeisena ja otettiin sairaalahoitoon. Hän pääsi sairaalasta keskiviikkona, kun hänen oireensa olivat helpottaneet, terveysviranomaiset ilmoittivat.

Lähteet: Reuters