Voiko vuodessa breikata? Suomalainen Saana Laigren kävi Los Angelesissa elokuvanäyttelemiskoulun ja sai vuoden aikaa tulla elokuvatähdeksi

Saana Laigrenilla on vuosi aikaa breikata Hollywoodissa. Roolinäytteitä tehdään myös kotona puhelimella. Miska Kajanus / Yle

Järvenpäästä kotoisin olevalla Saana Laigrenilla on jännät paikat. Hänen vuoden kestävä työviisuminsa Yhdysvaltoihin on juuri loppunut, ja uuden haku on käynnissä. Vuosia amerikkalaisesta elokuvatähteydestä unelmoinut Saana sai koulun jälkeen vuoden aikaa näyttää kykynsä maailman kilpailluimmilla elokuvamarkkinoilla Hollywoodissa.

– Vuosi aikaa päästä sellaiseen tilanteeseen uralla, että sitten on mahdollisuus jatkoviisumiin, Laigren kertoo.

Pidemmän työviisumin saaminen Yhdysvaltoihin onkin monille ulkomaalaisille näyttelijöille iso haaste.

25-vuotias Saana Laigren halusi näyttelijäksi jo nuorena, ja ura alkoi Järvenpään teatterissa. Sieltä Saana siirtyi Helsinkiin Laajasalon opistoon, jossa hän sai kuulla olevansa erityisen herkkä ja hienovarainen näyttelijä, eli juuri kameratyöhön soveltuva. Ensimmäisen kerran Los Angelesissa vierailtuaan Saana ymmärsi löytäneensä unelmiensa paikan.

– Minä hain vuoden intensiivikoulutukseen New York Film Academyyn, Los Angelesin kampukselle.

Kallis yksityinen elokuvakoulu

1992 perustetussa yksityisessä näyttelemis- ja elokuvakoulussa opiskelee vuosittain yli 5000 oppilasta. Koulun opiskelijoista yli puolet on Yhdysvaltojen ulkopuolelta, yli 80 eri maasta. Koulusta on valmistunut aiemmin muutamia suomalaisia, kuten Kyrsyä-kauhuelokuvan ohjaaja Roope Olenius. Osa valmistuneista jää Amerikkaan, mutta valtaosa palaa takaisin kotimaihinsa.

New York Film Academy on kallis koulu, joka pitää koe-esiintymisiä ympäri maailmaa. Saana rahoitti koulun säästöillänsä, mutta myös vanhemmat ovat tukeneet taloudellisesti.

– Ennen kuin tulin tänne, minulla oli valmiina säästöjä, ja tein kovasti töitä Suomessa, niin sanotusti normaaleja hommia.

Tutkinnolla työviisumi vuodeksi

Yksi koulun valttikorteista on, että sieltä valmistuttuaan opiskelija saa vuoden työharjoitteluviisumin Amerikkaan (Optional Practical Training).

Töihin USA:han - Yhdysvaltoihin on kymmeniä erilaisia työviisumityyppejä. - Yksinkertaisin tapa päästä Yhdysvaltoihin töihin on USA:ssa sijaitsevan työnantajan tai avioliiton kautta. - Korkeakoulututkinnon suorittaminen Yhdysvalloissa avaa väylän vuoden mittaiseen OPT (Optional Practical Training) -työharjoitteluviisumiin. - Taiteilijat hakevat usein Alien of extraordinary ability -viisumia, joka myönnetään vain oman alansa huipuille. - Alien of extraordinary ability -viisumihakemus sisältää mm. laajasti todistuksia ja artikkeleja, joilla osoitetaan hakijan työhistoria, ja että hän kuuluu oman alansa kärkeen.

Työviisumin saanti Yhdysvaltoihin ei ole helppoa, ja yksi yleinen väylä siihen on amerikkalaisen korkeakoulututkinnon hankkiminen. Saana on ollut tyytyväinen kouluunsa, mutta todellinen tulikoe on ollut vuoden työmahdollisuus.

Los Angelesissa asuvan näyttelijän arki on värikästä ja yritteliästä. Oma-aloitteisuus palkitaan, tai sitten ei. Näyttelijän täytyy koko ajan hankkia itselleen uusia edustuskuvia, -videoita, kontakteja ja rooleja.

– Minä selailen casting-sivuja, ja katson mihin rooleihin voisin hakea, ja valitsen sopivan headshotin (esittelykuvan) siihen, Laigren kertoo arjestaan.

Uudessa työviisumihakemuksessa painavat tehdyt työt, joten jokainen pienikin rooli kannattaa ottaa vastaan jo pelkästään ansioluettelomerkinnän takia. Myös palkattomat roolit ovat tärkeitä työnäytteitä.

– Siinä on aika kovat vaatimukset, eli pitää olla kaikenlaista mahdollista tehtynä ennen kuin sitä voi hakea. Eli tää vuosi on aika intensiivinen.

Se että voi nykyään kutsua itseään näyttelijäksi, niin se on jo aika siistiä.

Saanan päivät kuluvat työnhaussa, omien lyhytelokuvien kirjoittamisessa ja verkostoitumistilaisuuksissa, eli Hollywood-bileissä. Jokaiset juhlat ovat mahdollisuus tavata uusia ohjaajia ja tuottajia, jotka saattavat palkata nuoren näyttelijän uuteen elokuvaan tai TV-sarjaan. Vaikka suurempaa julkisuutta ei ole vielä tullutkaan, niin Saana vaikuttaa toiveikkaalta.

– Se että voi nykyään kutsua itseään näyttelijäksi, niin se on jo aika siistiä. Saa tehdä lähes joka päivä sitä mitä haluaa, niin on se minulle henkilökohtainen breikki.

Uusi yritys Amerikkaan

Saana Laigrenin vuoden työlupa loppui viime vuoden lokakuussa, ja tällä hetkellä Saana on jälleen Suomessa. Laigren on verrattain tyytyväinen työlupavuoteensa, jolloin hän työskenteli pääosin amerikkalaisissa lyhytelokuvissa. Nyt Saana totuttelee elämään Suomessa ja kokoaa hakemusta uutta työviisumia varten.

– On kiva olla Suomessa, mutta haluisin jo takaisin, Laigren myöntää.

Tulevaan hakemukseen hän joutuu keräämään mahdollisimman paljon näyttöjä tekemistään näyttelijäntöistä. Lopulta viisumiviranomaiset arvioivat paketin, ja päättävät onko Saanalla tarpeeksi näyttöjä, että hän kuuluu oman alansa huippuihin. Mutta entä jos uutta työlupaa ei tulekaan?

– Olishan se pettymys, mutta toisaalta minä jotenkin uskon siihen että kaikella on tarkoitus.

Katso Areenasta Saana Laigrenin päivä Los Angelesissa: