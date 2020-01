Salaattitehtaan lakkautus olisi valtava isku Juvalle – yli sata työpaikkaa katoaisi, viljelijät huolissaan vihanneskuljetuksista

Salicon salaattitehtaan lopettaminen löisi Juvan kuntaan merkittävän loven. Tehtaalla on 103 työpaikkaa, noin kuusi prosenttia Juvan kaikista työpaikoista.

Koko Suomen tasolla vastaava työpaikkavähennys kaksinkertaistaisi työttömien määrän kertaheitolla. Esimerkiksi Helsingistä työpaikkoja katoaisi noin 24000.

Salico kertoi eilen aloittavansa yt-neuvottelut Juvan tehtaansa lakkauttamiseksi.

Salico on runsaan 6 000 asukkaan Juvan suurin yritystyöllistäjä, ja suurin osa työntekijöistä on juvalaisia. Työttömyysaste Juvalla on viimeisimmän työllisyyskatsauksen mukaan 7,9 prosenttia, mikä on koko maan tasoa alhaisempi.

– Hirvittävän iso menetys Juvalle, haasteellista löytää heille kaikille töitä. Tehdas on työllistänyt vakituisten lisäksi myös nuorisoa ja opiskelijoita, sanoo Juvan kunnanjohtaja Mervi Simoska.

Salicon lähtö näkyisi myös kunnan kassassa. Kunnallis- ja yhteisöverotulojen lisäksi Salico on käyttänyt runsaasti vettä, ja siten tuottanut rahaa kunnallisen vesilaitoksen kautta.

– Veropohja on tällä alueella muutenkin kapea, ja verotulojen kehitys on ollut heikkoa, Simoska sanoo.

Hän ei arvioi tehtaan lakkauttamisen euromääräisiä vaikutuksia kunnan talouteen.

Alihankkijat miettivät uusia ratkaisuja

Etelä-Savo on merkittävää salaatinviljelyaluetta, siellä tuotetaan noin kolmannes kotimaisesta salaatista.

– Tehtaan lakkautus olisi iso menetys itselle, yritykselle ja koko alueelle, sanoo Mestariviljelijät Oy:n hallituksen puheenjohtaja, vihannesviljelijä Kalle Varonen.

Mestariviljelijät on viljelijöiden omistama salaatin ja vihannesten pakkaus- ja jalostusyritys, joka työllistää kymmenkunta ihmistä. Vuositasolla yhtiö käsittelee satoja tuhansia kiloja kasviksia. Merkittävä osa työstä on alihankintaa Salicolle.

– Huoltahan tämä aiheuttaa. Kaikki keskittyy pääkaupunkiseudulle, ja logistiikka muuttuu hankalammaksi. Mutta murehtiminen ei tietenkään auta, pitää ryhtyä miettimään uusia ratkaisuja, Varonen sanoo.

Mestariviljelijät toimittaa vihanneksia myös esimerkiksi Inex Partnersille, Keskolle, Lidlille ja eri tukkuliikkeille. Salico on käytännössä hoitanut myös osan Mestariviljelijöiden logistiikasta.

– Luotamme suomalaiseen kuljetustoimintaan siinä, että saamme tavaramme edelleen sinne, minne sen on tarkoitus mennä.

Vähemmän kilometrejä vihanneksille

Syynä Salico suunnitelmille lakkauttaa Juvan tehdas on logistiikka. Yhtiö on Suomen suurin tuoreiden hedelmä- ja vihannesjalosteiden tukkutoimittaja, ja sen asiakkaista pääosa on Etelä-Suomessa.

– Harkitsemme sitä, että emme enää kuljettaisi tuotteita Helsingistä kolmea tuntia Juvalle ja seuraavana päivänä kolmea tuntia takaisin, sanoo Salicon toimitusjohtaja Jussi Armanto.

Tuotannon siirron Helsinkiin mahdollistaa viime syksyn yrityskauppa, jossa Salicon ruotsalainen emoyhtiö Greenfood osti Apetitilta sen tuoretuotetoiminnan. Kaupan mukana Salicolle siirtyi 120 Apetitin työntekijää – ja tehdas Helsingissä.

Nyt tuolle tehtaalle ollaan keskittämässä yhtiön koko tuotantoa.

– Kun kauppa tehtiin, annettiin ymmärtää, että Juvan toiminnot jatkuvat normaalisti, sanoo kunnanjohtaja Simoska.

Kuuden viikon yt-neuvottelut alkavat ensi viikolla, ja lopullinen päätös tehtaan lopettamisesta tehdään neuvottelujen aikana.

