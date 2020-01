Haluaisitko ruoat suoraan jääkaappiin, vaikket ole itse kotona? Kauppaketjut testaavat uutta kotiinkuljetusta Tampereella ja Vantaalla

Tampereella testataan parhaillaan, ovatko asiakkaat valmiita maksamaan siitä, että kauppa tuo ruoat päivän aikana suoraan jääkaappiin, kun itse on esimerkiksi töissä.

Pirkanmaan Osuuskaupan kokeilu alkoi syyskuun lopulla ja jatkuu helmikuun loppuun. Mukana on kahdeksan kotitaloutta Tampereelta. Tuotteet kerätään Prismasta ja ruokatilaukset vievät perille postin kuljettajat kylmäautoilla.

Pilotin ensimmäisen vaiheen pohjalta tehdään suunnitelmia jatkosta.

– Tavoitteena on seuraavassa vaiheessa kokeilla tätä laajemmalle asiakasjoukolle Tampereella, ruoan verkkokaupan päällikkö Erika Vakkilainen Pirkanmaan Osuuskaupasta sanoo.

– Myös muualla S-ryhmässä on ollut kiinnostusta lähteä mukaan kokeiluun, mutta sen laajentaminen muualle Suomeen on käsittääkseni vasta keskustelun asteella eikä mitään päätöksiä ole vielä tehty.

Sekä S-ryhmässä että K-ryhmässä kokeillaan palvelua, jossa verkkokaupasta tilattu ruoka viedään päivän aikana asiakkaan poissa ollessa suoraan jääkaappiin.

K-ryhmä aloittaa oman pilotin tammi-helmikuussa Vantaalla

Myös K-ryhmä alkaa kokeilla ruokatoimituksia, jossa tilaus viedään päivän aikana asiakkaan poissa ollessa jääkaappiin asti. K-ryhmän yhteistyökumppanien, paikallisten kuljetusyritysten kuljettajat vievät ruokatilaukset perille ja purkavat ne.

– Moni asiakas käyttää ruoan verkkokauppaa arkensa helpottamiseen, ja pyrimme löytämään uusia keinoja tämän tukemiseksi. Jääkaappitoimitus on tällainen uusi malli, K-ryhmän digitaalisten palvelujen myyntijohtaja Antti Rajala kertoo.

Tavoitteena on selvittää, miten ruoan verkkokaupan asiakkaat ottavat vastaan uudentyyppisen toimitustavan.

– Keräämme kokemuksia Vantaalla, missä kutsumme kymmeniä K-Citymarket Jumbon verkkokauppa-asiakkaita mukaan testaamaan uudenlaista palvelua. Uuden palvelun testaus alkaa tammi-helmikuun vaihteessa, ja sitä jatketaan kevään ajan, Rajala kuvaa.

– Sen jälkeen katsotaan, millaista palautetta asiakkailta on tullut ja näkevätkö he mallin sellaisena, että sitä halutaan. Jos saamme hyvää palautetta asiakkailta, niin tuomme tällaista palvelua laajemminkin verkkokauppaamme. Jos kysyntää on, niin mahdollisimman nopeasti.

Rajala korostaa, että palvelun leviämiseen vaikuttaa paljon myös se, missä tahdissa asiakkaat ottavat käyttöön tällaisia etäavattavia lukkoja.

Kauppojen kassajonoissa töiden jälkeen hikoilevien arkea ainakin helpottaisi, jos verkkokaupasta tilatut ja maksetut ruokaostokset vietäisiin työpäivän aikana jääkaappiin asti. Mohamed El Bouari / Yle

Mitä uudenlainen kotiinkuljetus maksaa?

Uuden palvelun hintaa Pirkanmaan Osuuskaupan Erika Vakkilainen ei osaa vielä tarkalleen sanoa.

– On harkittu kuukausimaksuja, jotka sisältäisivät tietyn määrän kuljetuksia kuukaudessa.

Vakkilaisen mukaan parhaillaan mietitään erilaisia hinnoittelumalleja.

– Tehtäisiinkö asiakkaan kanssa määräaikainen sopimus. Älylukon hankkiminen kuitenkin maksaa jonkin verran.

Nyt ruokien kotiinkuljetuksen maksu vaihtelee noin 10–15 euron välillä.

K-ryhmässäkin on testivaiheessa sama hinta kuin normaalilla ruoan kotiinkuljetuksella eli noin kymmenen euroa plussakortilla.

– Tarkoitus on vielä miettiä hinta erikseen, kun saadaan kokemuksia, Antti Rajala sanoo.

– Me näemme tässä myös sen mahdollisuuden, että pystymme tehostamaan kuljetuksia, kun voimme ajaa ruokakuljetuksia enemmän päiväsaikaan.

Turvallisuus taataan älylukon lisäksi kameroilla

K-ryhmän mallissa tilausta vievä kuljettaja avaa asiakkaan oven syöttämällä älypuhelimeen henkilökohtaisen pin-koodin, jolloin oveen kiinnitetty laite avaa oven. Asiakas saa ilmoituksen, kun ovi on avautunut. Kaikki käyntiä koskevat tapahtumat sekä videotallenne tallentuvat asiakkaan henkilökohtaiseen verkkopalveluun.

Koko käynti kuvataan kuljettajan mukana kulkevalla kameralla. Asiakas voi halutessaan seurata ruokatoimitusta reaaliaikaisen videoyhteyden avulla. Asiakas voi myös puhua kuljettajan kanssa.

– Prosessi on pyritty luomaan niin avoimeksi ja läpinäkyväksi, että sitä kautta voidaan luoda riittävä turvallisuus ja luottamus siihen, Rajala kertoo.

Myös Pirkanmaan Osuuskaupan kokeilussa turvallisuus on varmistettu kameroilla, joista näkee, milloin ruokalähetti on käynyt, ja kauanko hän on viipynyt.

Ruokalähetti kuvaa kehoon kiinnitetyllä puhelimellaan käynnin. Kotona oleva valaisimeen sijoitettu kamera ja äänisensorit tallentavat myös käynnin.

Turvallisuusasiantuntija Aku Pänkäläinen Finanssiala ry:stä suosittelee kaupoille kertakäyttökoodia, jolla avattua ovea ei voi käyttää toista kertaa. Finannsiala ry

Finanssiala ry:n turvallisuusasiantuntija Aku Pänkäläinen ei tyrmää kauppojen ajatusta, kunhan turva-asiat on hoidettu.

– Jos ruokalähetillä on kehossa kiinni oleva kamera, näkyisi se reitti, kun hän avaa oven, menee jääkaapille, täyttää sen ja poistuu. Sitten voitaisiin jälkeenpäin tarvittaessa tarkistaa, että näin on käynyt, ja sitten vielä kotiin asennetulla lisäkameralla vahvistaa. Tuo kuulostaa ihan hyvältä.

Pänkäläinen suosittelee kuitenkin kertakäyttökoodia. Kun sillä on kerran avattu ovi, niin sitä ei voi käyttää toista kertaa.

– Älylukon avaava koodi olisi voimassa vain tietyn ajan. Jos lähetti tulee vaikka iltapäivällä kello kahden ja neljän välillä, koodi toimii vain sinä aikana. Esimerkiksi näin voidaan varmistaa, että sitä ei käytetä väärin.

Kohderyhminä vanhukset ja lapsiperheet

Mutta ovatko suomalaiset valmiita päästämään jonkun vieraan täyttämään jääkaappiaan, kun eivät itse ole kotona, vaikka turvallisuuskin olisi taattu?

– Epäilin tätä alkuun itsekin, mennäänkö tässä liian yksityiselle alueelle. Mutta samalla periaatteellahan esimerkiksi kotisiivoukset toimivat. Siivoja käy, kun asiakas on pois kotoa, Erika Vakkilainen pohtii.

– Lapsiperheet ja liikuntarajoitteiset suosivat jo nyt kotiinkuljetuspalvelua, vaikka se on kalliimpi kuin Prisman kylmälokerosta nouto. Kaikkiaan kolmasosa verkkotilaajista haluaa kotiinkuljetuksen.

Jo tällä hetkellä K-ryhmässä suosituin ruokien toimitusmalli on kotiinkuljetus.

Antti Rajala uskoo, että on asiakkaita, jotka ovat valmiita kokeilemaan myös uutta palvelua.

– Asiakkaat, joille se on lähes välttämätöntä näissä kotiinkuljetuksissa. Ikäihmiset tai he, jotka eivät enää muuten pääse kovin helposti sitä ovea avaamaan, esimerkiksi kotihoidon asiakkaat. Ja aina on edelläkävijöitä, jotka ovat herkemmin kokeilemassa uudentyyppisiä asioita.

– Meiltä on tällaista toivottu ja testin kautta näemme, miten se toimii, ja kuinka suuri kysyntä sille on. Uskon, että oma asiakasryhmänsä tällekin löytyy.

Esimerkiksi lapsiperheet ja liikuntarajoitteiset suosivat jo nyt kotiinkuljetuspalvelua, joten kaupat uskovat asiakkaita löytyvän myös uudelle jääkaappitoimituksellekin. Mostphotos

Maailmalla testattu jo jääkaappitoimituksia

Ruoan verkko-ostokset muodostivat vuonna 2018 vasta 0,4 prosenttia kaikesta ruokakaupasta. Ruoan verkkokauppa on Suomessa yleistynyt hitaasti verrattuna esimerkiksi Ruotsiin.

– Jonkinlaisia vastaavia kokeiluja suoraan jääkaappiin toimittamisesta on maailmalla ollut, mutta Suomessa olimme ensimmäinen, Erika Vakkilainen Pirkanmaan Osuuskaupasta sanoo.

– Meitä lähestyi Tampereen yliopisto, jolla on meneillään Aidomus-hanke, joka kehittää tekoälyä asumispalveluihin. Yliopisto halusi tutkimukseensa kumppaniksi vähittäiskaupan. Yhteistyötä teemme myös älylukkoja kehittävän Ovikun kanssa.

Antti Rajala K-ryhmästä tietää, että maailmalla on kokeiltu tämäntyyppistä palvelua testiluontoisesti ainakin Ruotsissa, Iso-Britanniassa ja Hollannissa. Sielläkin on ollut omat yhteistyökumppanit ovenavausteknologiaan liittyen.

K-ryhmän yhteistyökumppani on startup-yritys Pindora. Kokeilussa käytetään sen kehittämää älylukkoratkaisua. Vastaava on käytössä muun muassa Seinäjoen kotihoidossa.

Vakkilainen uskoo, että uusia palveluja kannattaa kehittää, sillä ruoan verkkokauppa kasvaa nyt voimakkaasti.

– Koko ajan saadaan uusia asiakkaita.

K-ryhmässäkin verkkokauppa oli viime vuonna kovassa kasvussa.

– Ruoan verkkokauppa on jo lähtenyt vahvaan kasvuun, ja uskon, että kasvu tulee vain kiihtymään tulevina vuosina. Sen takia kehitämme uusia tapoja toimittaa ruokaostokset asiakkaille.