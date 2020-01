Lentävätkö autot oikeasti jo tällä vuosikymmenellä? Toyota sijoittaa tekniikkaan satoja miljoonia – Uberilla tähtäimessä lentävä taksi vuonna 2023

Japanilaisen autovalmistajan lisäksi "lentävä auto" on suunnitteilla muillakin valmistajilla. Uber on jo esitellyt näkemyksensä lentävästä taksista.

Ilmakuljetukset ovat Toyotalle pitkäntähtäimen suunnitelmissa ja Toyotan pääjohtaja Akio Toyoda haluaa muuttaa yhtiön autonvalmistajasta liikkumisen yhtiöksi, kertoo AFP.

Akio Toyoda AOP

Japanilainen autojätti ilmoitti torstaina sijoittavansa lähes 400 miljoonaa dollaria eli noin 350 miljoonaa euroa yhtiöön, joka työstää parhaillaan lentävää sähköautoa.

Toyota rahoittama yhtiö on vuonna 2009 perustettu Joby Aviation. Se kehittää nelipaikkaista sähkön voimalla toimivaa lentolaitetta, joka nousee ja laskee pystysuoraan kuin helikopteri.

Erona helikopteriin on se, että siinä on useita roottoreita. Valmistajat puhuvat lentävästä autosta, mutta ulkoisesti eri yhtiöiden esittelemät versiot muistuttavat kyllä enemmän helikopteria kuin autoa.

Kilpailu lentävistä autoista kuumenee

Useampi muukin autonvalmistaja kuten saksalainen Mercedestä tekevä Daimler kilpailee tällä hetkellä siitä, kuka pystyy toteuttamaan "lentävän auton" ensimmäisenä.

Korealainen Huyndaikin esitteli hiljattain päättyneillä kuluttajaelektroniikkamessuilla Las Vegasissa oman näkemyksensä tulevaisuuden liikkumisesta.

Autonvalmistajan ja taksiyhtiö Uberin yhteistyönä kehittämän Huyndain SA-1 -ilma-aluksen käyttösäde on valmistajan mukaan 100 kilometriä. Siihen mahtuu neljä matkustajaa ja kuljettaja tai siis lentäjä.

Uberilla on kunnianhimoinen tavoite saada laite liikenteeseen jo vuonna 2023. Huyndain näkemys on maltillisempi. Yhtiö arvioi, että lentävä taksi voisi olla mahdollinen vuonna 2028.

Uber haluaisi lentävät taksit käyttöön jo vuonna 2023. Etienne Laurent / EPA

Uber on jo mukana ilmailuliikenteessä. Yhtiö aloitti viime kesänä helikopteriliikenteen New Yorkissa Manhattanin ja John F. Kennedyn lentokentän välillä.

"Hyvästi liikenneruuhkat"

Myös Toyotan tukema Joby Aviation on Uberin kumppani.

Joby Aviationin tavoitteena on kotisivujen (siirryt toiseen palveluun) mukaan se, että vuonna 2050 kuka tahansa voisi lentää. Hyvästi liikenneruuhkat, yhtiö muotoilee. Tosin missään ei puhuta siitä, millainen ruuhka taivaalle mahtaa syntyä, mikäli autoliikenne siirretään sinne.

Toyota on sijoittanut ilma-aluksiin aiemminkin: japanilainen SkyDrive -projekti kehittelee parhaillaan maailman pienintä lentävää autoa.

Projektin nettisivuilla (siirryt toiseen palveluun) kerrotaan, että miehittämätön testilento on tehty vuonna 2018 ja tavoite on, että laite olisi valmis vuonna 2023. Massatuotannon aloittaminen on tähtäimessä vuonna 2026.

Toyota rakentaa "älykaupungin" entisen autotehtaan paikalle

Kehittäessään tulevaisuuden ilma-ajoneuvoja autovalmistajat haaveilevat myös älykaupungeista.

Toyota on visiossaan jo niin pitkällä, että yhtiö aikoo rakentaa älykaupungin prototyypin tämän vuoden aikana lakkautettavan autotehtaansa tontille. Ideana on "turvallisempi, puhtaampi ja kivempi kaupunki".

Kun keskustelu ilmastonmuutoksista käy kuumana, autotehtaille on jo pelkästään imagosyistä eduksi olla mukana erilaisissa puhtaamman ympäristön projekteissa. Toyota valmisti sähköautoja jo vuonna 2010. EPA

Toyotan pääjohtaja Akio Toyoda kuvaili hanketta Reutersille henkilökohtaiseksi unelmakseen.

– Moni varmaan miettii, onko tuo kaveri menettänyt järkensä. Ehkä hän on, Toyoda veisteli.

Toyotan älykaupungin suunnittelijaksi on palkattu tanskalainen arkkitehti Bjarke Ingels. Hänen toimistonsa on suunnitellut muun muassa Googlen pääkonttorit Piilaaksoon ja Lontooseen sekä World Trace Centerin New Yorkiin.

Alkuvaiheessa kaupunkiin muuttaa 2 000 ihmistä.

Toyotalla on kokemusta myös asuntokaupasta. Siitä vastaava yksikkö on myynyt 37 vuoden aikana jo yli 100 000 asuntoa.

Fuji-vuoren juurelle perustettavan Woven Cityn energia tuotetaan päästöttömällä vedyllä, ja sen kadut on suunniteltu itseohjautuville sähköautoille. Kaupungin talot tulevat luonnollisesti olemaan älykoteja.

Projektin kustannusarviota Toyota ei ole paljastanut.

Lähteet: AFP, Reuters, EBU, cartivator.com/skydrive, jobyaviation.com