Haudat keskellä ulkoilualuetta kummastuttavat Turussa – Avi ei tilastoi tunnustuksettomia hautausmaita

Tunnustuksettomien hautausmaiden määrää on vaikea arvioida. Useissa kunnissa sellainen on.

Turun Kärsämäen hautausmaan läheisyydessä sijaitseva metsähautausmaa kummastuttaa ulkoilijoita. Kyse on Turun kaupungin 1990-luvulla perustamasta hautausmaasta, jolle ei enää aktiivisesti haudata vainajia.

Maahanmuuttajakoordinaattori Sari Kanervo Turun kaupungilta kertoo, että Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi hautausmaan säännöt vuoden 1993 lopulla.

– Käytännössä tälle kunnalliselle hautausmaa-alueelle haudattiin islaminuskoisia, kunnes se tuli täyteen eikä sinne voinut enää uusia ihmisiä haudata, kertoo Kanervo.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä kerrotaan, että vuoden 2019 aikana yksi vainaja kuitenkin haudattiin sinne, sillä leskelle oli paikka puolisonsa haudassa. Tarvetta hautaukselle tulee olemaan, sillä Turussa asuvista vieraskielisten noin 20 000 henkilön ryhmästä yli 10 000 on Kanervon mukaan muslimeja.

Lähistön asukkaille tuttu paikka

Metsäinen hautausmaa sijaitsee Kärsämäen hautausmaan läheisyydessä. Sen ympäristöstä löytyy nopeasti väkeä, joka on huomannut hautausmaan olemassaolon metsässä.

– On se joskus ihmetyttänyt, kun olen kävellyt pitkin metsiä. Paikka on ihan hyvä, kaunis ja rauhallinen. On hyvä, että eri uskontoa tunnustavalle väestölle on oma paikka, kertoo sauvakävelylenkiltä tavoitettu Marja-Terttu Aalto.

– Olen käynyt katsomassa, kun olen nähnyt sieltä mäkeä alas tulevia autoja. Se on hyvin pidetty paikka, pohtii Antero Torkkeli.

Tunnustuksettomia hautausmaita paljon

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ylläpitää kahta tunnustuksetonta hauta-aluetta. Toinen niistä sijaitsee metsähautausmaan lähellä, Kärsämäen hautausmaan yhteydessä. Myös Piikkiön Koroisten hautausmaalla on tunnustukseton hautakortteli.

Selkeää tilastoa koko maan tunnustuksettomista hautausmaista ei ole Itä-Suomen aluehallintoviraston mukaan. Se hoitaa hautaustoimilaissa tarkoitetut lupa-, valvonta- ja kiinteistörekisteritehtävät koko maan alueella sekä luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen ja siirtoväen sankarihautausmaiden hoitoon liittyvät tehtävät.

Hautausmaat voivat olla esimerkiksi kuntien tai seurakuntien omistuksessa. Nettihaku suurimpien kaupunkien seurakuntien sivuille osoittaa, että isoista kaupungeista Tampereella Messukylän ja Vatialan hautausmailla on tunnustukseton alue. Helsingissä sellainen on Honkanummen hautausmaalla.

Rauman seurakunnassa käsiteltiin loppuvuodesta 2019 aloitetta, jossa vaaditaan hautaustoimilain mukaisen tunnustuksettoman hautausmaan sulkemista. Sillä ei ollut aloitteen tekijöiden mukaan tarpeeksi käyttöä. Porissa metsähautausmaalle on perustettu tunnustukseton hauta-alue.

Kuka vain saa haudan

Hautaustoimen päällikkö Pekka Sorri Turun ja Kaarinen seurakuntayhtymästä muistuttaa, että kaikkien uskontojen edustajat ovat tervetulleita kaikille hautausmaille.

– Jos vainajan omaisilla tai vainajalla on ollut tahto, että ei halua tulla haudatuksi kristilliselle hautausmaalle, missä on näkyvillä kristillisiä tunnuksia, silloin voi valita tällaisen tunnustuksettoman hautausmaan.

Turkuun on ollut jo pitkään suunnitteilla muslimien oma hautausmaa, mutta käytännössä heitä haudataan Kärsämäen tunnustuksettomalle hautausmaalle.

Pelisäännöt uusiksi Kärsämäessä

Turun Kärsämäen hautausmaalla sijaitsevan tunnustuksettoman hautausmaan kohdalla on alkamassa kesällä uudistus. Tavoite on, että alue tulisi yhdenmukaisemmaksi ja aiempaa siistimmäksi.

Hautaustoimen päällikkö Pekka Sorri kertoo, että aika monella haudalla on kumpu ja useampia muistomerkkejä sekä reunuksia.

– Olemme saaneet palautetta. Kaikki eivät välttämättä halua tulla haudatuiksi tänne, kun täällä on niin erinäköistä kuin muilla hautausmailla, kertoo Sorri.

Myös Turun Sanomat on kirjoittanut muslimien hautausmaasuunnitelmista (siirryt toiseen palveluun) tammikuussa 2020.

