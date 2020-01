Kymmeniä kuoli ilmaiskuissa ja taisteluissa Syyrian viimeisellä kapinallisalueella

Kymmeniä taistelijoita ja siviilejä on kuollut taisteluissa Syyrian Idlibin maakunnassa tulitauosta huolimatta.

Syyrian presidentin Bashar al-Assadin johtamat hallituksen joukot jatkoivat torstaina hyökkäystään, jonka tarkoituksena on vallata viimeinen kapinallisten hallitsema maakunta. Taisteluita käytiin keskeisen kapinalliskaupungin Maarrat an-Numanin liepeillä.

Syyrian sotaa tarkkailevan Syrian Observatory for Human Rights -kansalaisjärjestön mukaan ainakin 22 kapinallistaistelijaa kuoli yöllä alkaneissa taisteluissa. Useimmat heistä kuuluivat jihadistiseen Hayat Tahrir al-Sham -ryhmään. Lisäksi kuoli 17 hallituksen riveihin kuulunutta taistelijaa.

Keskiviikkona maakunnan pääkaupungissa Idlibissä kuoli järjestön mukaan 18 siviiliä Venäjän ja Syyrian hallituksen ilmaiskuissa.

Paikalla olleet uutistoimisto AFP:n toimittajat näkivät pommitusten jälkiä, kuten räjähtäneitä rakennuksia ja autoilijoiden palaneita ruumiita.

"Ei ole paikkaa, minne mennä"

Taisteluiden myötä Venäjän ja Turkin sunnuntaina ilmoittama tulitaukosopimus on haudattu. Tulitauko osoittautui jo aiemmin hauraaksi. Venäjä tukee sodassa al-Assadia ja Turkki kapinallisia.

– Todellisuudessa tulitaukoa ei ole. Ihmiset pelkäävät ja torit ovat tyhjiä. Mutta ei ole mitään paikkaa, minne mennä, sanoi 32-vuotias idlibiläinen Sari Bitar AFP:lle.

Syyrian sota on kestänyt miltei yhdeksän vuotta, ja siinä on saanut surmansa lähes 400 000 ihmistä. Idlibin maakunta on viimeinen umpikuja, jonne kapinallisia on vetäytynyt muualta Syyriasta.

YK:n mukaan lähes 350 000 ihmistä on paennut kodeistaan Idlibin maakunnassa Turkin raja-alueille joulukuun alun jälkeen ilmaiskujen ja taistelujen takia.

Lähteet: AFP