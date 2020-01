Kahviloissa tehdään etätöitä jo niin paljon, että osa yrittäjistä kieltää tietokoneet – toiset taas yllyttävät etätyöhön tiloissaan

Etätyöskentely julkisissa tiloissa on Suomessa jo niin yleistä, että osa kahviloista on päättänyt rajoittaa tietokoneella työskentelyä tiloissaan.

Esimerkiksi Tampereella on ainakin kolme kahvilaa, joissa yrittäjä toivoo kannettavan tietokoneen jäävän laukkuun. Pyynikintorin Lihassa Ja Kahvissa toive on voimassa joka päivä ja kahdessa muussa kahvilassa viikonloppuisin, jolloin istumapaikoista on pulaa.

– Vuosi sitten, kun vietettiin Tampere-päivää, niin täällä meidän kahvilassa alakerrassa oli neljässä pöydässä läppärinkäyttäjät. Yksin istuivat kaikki, ja muut asiakkaat eivät mahtuneet yksinkertaisesti sisään. Silloin päätettiin rajoittaa viikonloppukäyttöä, Kahvila Runon yrittäjä Pirkko Vuorinen kertoo.

Pirkko Vuorinen on pyörittänyt Kahvila Runoa jo 18 vuotta. Vuorisen mukaan etätöiden teko kahviloissa on lisääntynyt tuntuvasti etenkin viime vuosina. "On sellaisia, jotka ostavat tunnin välein lisää kahvia ja sitten niitä, jotka istuvat kolme tuntia yhden teekupin kanssa." Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Pienen kahvilan tietokonevapaaseen viikonloppuun vaikuttaa Vuorisen mukaan myös kansallisluonne.

– Suomalainenhan ei istu muutenkaan toisen pöytään ja varsinkaan jos hän työskentelee.

Vuorisen mukaan palaute tietokonerajoituksesta on ollut myönteistä.

– Kun viikonloppuisin tullaan kahvittelemaan kavereiden kanssa, on ihan kiva, että mahtuu sisään.

Myös Aitoleipä Keskustori toivoo viikonloppuisin brunssiaikaan, että kahvilassa ei tehtäisi etätöitä.

Suuret ketjut kosiskelevat etätöihin ilmaisilla santsikupeilla

Tilastokeskuksen uusimman työolotutkimuksen mukaan 17 prosenttia palkansaajista tekee töitä julkisilla paikoilla päätyöpaikkansa lisäksi.

– Pikkuhiljaa on omaksuttu sellaisia työtapoja, jotka ovat aiempaa joustavampia ajallisesti ja paikallisesti, työelämäntutkija Pasi Pyöriä Tampereen yliopistosta sanoo.

Suuret kahvilaketjut ovat haistaneet lisääntyvän kysynnän ja suorastaan yllyttävät tekemään etätöitä tiloissaan: tarjolla on sähköpistokkeita laitteiden latausta varten, maksutonta wifiä ja ilmaisia santsikuppeja.

Espresso House Finland Oy:n operatiivinen johtaja Santtu Hellström kertoo, että jo ketjun ensimmäinen, vuonna 2015 avattu kahvila on ollut heti alusta saakka etätyötä tekevien suosiossa. Nykyään ruotsalaisketjulla on Suomessa 53 kahvilaa.

Etätyöläiset valtaavat kahvilapöytiä usein silloin, kun kahvilassa olisi muuten hiljaista. Kun väki lisääntyy, myös melu kasvaa, ja silloin etätyötä tekevä etsiytyy herkästi rauhallisempaan paikkaan. Tämä on huomattu myös Fazerin kahviloissa.

– Olisi hieno juttu, jos kahvila koetaan olohuoneena, johon voi tulla eri syistä eri aikoina, Fazer Retail Finlandin toimitusjohtaja Miika Kostilainen sanoo. Kostilaisen mielestä etätyö kahviloissa on jo normi, ja ilmiö kasvaa tasaisesti.

Työelämäntutkija Pasi Pyöriä tekee paljon etätöitä kotonaan ja joskus junassa, mutta harvemmin kahviloissa. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Työolotutkimuksen mukaan yli puolet palkansaajista työskentelee toisinaan muualla kuin pääasiallisella työpaikallaan. Tutkijoiden mukaan etätyönteossa on nähty vasta ensi askeleet. Työntekijää ei enää paikka eikä aina vuorokauden aikakaan rajoita, vaan töitä voi tehdä silloin ja siellä, missä itse haluaa.

– Noin kuudesosa palkansaajista tekee töitä julkisissa tiloissa, mutta se täydentää työnantajan tiloissa tehtävää ansiotyötä. Emme tiedä, kuinka paljon tähän aikaa käytetään, tutkija Pasi Pyöriä pohtii.

Ajankäyttö kiinnostaa myös suuria kahvilaketjuja ja kauppakeskuksia, joissa voidaan tulevaisuudessa nähdä varta vasten etätyötä tekeville räätälöityjä tilaratkaisuja esimerkiksi palaverien pitoon.

"On hyvät valot ja hyvää kahvia"

Moodmetric Oy:n toimitusjohtaja Niina Venho kertoo tekevänsä töitä kahviloissa kerran tai kaksi viikossa. Nyt hän on tullut Linkosuon kahvilaan Tampereen keskustaan pitämään palaveria yhtiön verkkosivujen uudistamisesta.

– Meillä on kiire seuraaviin tapaamisiin, jotka ovat tässä lähellä. Logistiikan kannalta sopii hyvin tavata tässä. Ympäristö on aika vireä ja kiva. On hyvät valot ja hyvää kahvia, Venho luettelee syitä tehdä töitä kahvilassa.

Hän uskoo, että kahviloissa työskentely lisääntyy niin yleisesti kuin myös hänen omassa arjessaan.

– Jos menen työmatkalle toiseen kaupunkiin, ja ennen palaveria tai sen jälkeen on aikaa, niin kahvila on aika luonteva valinta.

Henna Salonius, Susanna Heposaari ja Niina Venho Moodmetric Oy:stä suunnittelevat yhtiön uusia verkkosivuja kahvilassa Tampereen keskustassa. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Myös yrittäjä Piia Roosille kahvilan sijainti on tärkeää. Hän työskentelee kotonaan Nokialla, mutta tulee usein pitämään palavereita Tampereen keskustan kahviloihin.

– Kahvilat tuovat työntekemiseen monipuolisuutta. Olen niin sanottu yhden naisen yritys, niin arvatenkin sosiaaliset kontaktit ovat aika vähäisiä. Hirveän kiva nähdä ihmisiä, kun saapuu tänne kahvilaan.

Keskustelu aiheesta on avoinna kello 20 saakka.

