Yllätyskäänne Helsingissä: Lapinlahden sairaalan ideakisassa enää yksi osallistuja, toinen vetäytyi viime metreillä – ratkesiko alueen tulevaisuus?

Lapinlahden sairaala-alueen kohtalo on puhuttanut Helsingissä kauan. Kaupunki ei kommentoi Y-Säätiön ratkaisua.

Y-Säätiö on toistaiseksi vetäytynyt Helsingissä sijaitsevan Lapinlahden sairaala-alueen ideakilpailusta, säätiöstä kerrotaan.

Alueen tulevaisuudesta on parhaillaan käynnissä ideakilpailu, ja syyskuussa siinä valittiin jatkoon kaksi ehdotusta.

Toisen ehdotuksen takana olivat Y-Säätiö, suunnitteluryhmä Arkkitehtitoimisto Livady, Planetary architecture research studio, Rönkä Consulting, Demos Helsinki sekä A-Insinöörit.

Y-Säätiön ratkaisusta kertoo Ylelle säätiön konsernilakimies Timo Mutalahti.

– Perjantaina oli määräpäivä ideakilpailun toisen vaiheen tarjouksen jättämiseen. Pitkästä hyvästä valmistelusta huolimatta Y-Säätiö päätti, ettei jätä tarjousta, Mutalahti sanoo.

Hän jättää tilanteen kuitenkin osin auki:

– Nyt me oikeastaan odotamme, mitä Helsingin kaupunki päättää siitä, jatkuuko tämä kilpailu. Jos se ei jatku, olemme edelleen kiinnostuneita Lapinlahden alueen kehittämisestä ja osallisuudestamme siihen, mutta tässä kohtaa meillä ei ollut valmiutta jättää tarjousta.

Y-Säätiö: Liian iso hanke yksin meille

Lapinlahden sairaala-alueen kohtalo on puhuttanut Helsingissä jo pitkään.

Yle vieraili alueella esimerkiksi vuosi sitten, jolloin kaupunki kävi tunteikkaita neuvotteluja vuokralaisten kanssa.

Lapinlahden sairaala on Suomen ensimmäinen mielisairaalakäyttöön rakennettu laitos. Siellä oli sairaalatoimintaa vuosina 1841–2008. Sittemmin alueella on järjestetty muun muassa monenlaisia kulttuuri- ja luontotapahtumia.

Sairaala-alueella on nykyisin muun muassa kulttuuritoimintaa. Henrietta Hassinen / Yle

Sairaalalla on myös arkkitehtonista arvoa: sen on suunnitellut arkkitehti Carl Ludvig Engel.

Y-Säätiön ja sen kumppaneiden ehdotus olisi pitänyt sisällään muun muassa uudisrakennuksen, jossa olisi ollut energian ja ruuan tuotantoa. Lahdelle olisi sijoitettu myös meriuima-allas.

Timo Mutalahden mukaan ehdotusta kyllä esiteltiin valintaraadille, mutta lopulta varsinaista kilpailuehdotusta ei kuitenkaan jätetty.

– Tätä asiaa käsiteltiin ennen tarjouksen jättämistä Y-Säätiön hallituksessa. Sen keskusteluista en pysty tarkemmin kertomaan. Mutta lopputulos oli se, että hallitus katsoi, että tämä on sen verran iso hanke, että Y-Säätiö olisi toivonut vielä laajempaa omistuspohjaa kiinteistökannan omistukseen ja ylipäänsä kehittämiseen. Yksin Y-Säätiön harteille hanke oli iso.

Y-Säätiö kertoo olevansa (siirryt toiseen palveluun) Suomen neljänneksi suurin vuokranantaja. Säätiö on yleishyödyllinen ja poliittisesti sitoutumaton.

Kaupunki: Sitten kommentoidaan, kun jury on kokoontunut

Helsingin kaupungilta ei kommentoida Y-Säätiön ilmoittamaa ratkaisua.

Ideakilpailun arviointiryhmää vetävä kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho toteaa, että toiseen vaiheeseen on otettu kaksi toimijaa ja niiden kummankin kanssa on käyty neuvotteluja ja jatkokehittelyä.

– Asia on vielä kesken. Sen lähemmin en voi sitä kommentoida. Jury ei ole vielä kokoontunut käsittelemään tämän toisen vaiheen lopputulemaa.

Aho arvioi, että palkintolautakunta on kokoontumassa lähiviikkoina.

– Sitten kommentoidaan, kun jury on kokoontunut. Arvioinut vaiheet ja tehnyt johtopäätökset.

Hänen mukaansa ideakilpailu on toistaiseksi yhä käynnissä.

– Se on käynnissä niin kauan, kunnes toinen vaihe on saatu pakettiin ja ratkaistu. Kun palkintolautakunta on kokoontunut ja laatinut yhteenvedon ja arvioinnin toisen vaiheen tuotteista.

Lapinlahden sairaala on Suomen ensimmäinen mielisairaalakäyttöön rakennettu sairaala. Se valmistui vuonna 1841. Elise Tykkyläinen / Yle

Syksyllä kisassa pääsi jatkoon myös ehdotus, jonka takana olivat NREP ja Oaklins Merasco, suunnitteluryhmä Ark-byroo, Arkkitehdit Soini & Horto sekä Arkkitehtitoimisto Opus.

Kiinteistösijoitusyhtiö NREP kertoo, että tämä ehdotus on jätetty Helsingin kaupungille.

– Olemme innoissamme ryhmän ehdotuksesta, jossa Lapinlahteen avattaisiin kaikille avoin, vehreä terveyden, hyvinvoinnin ja kulttuurin keidas. Ehdotus on nyt arvioitavana kilpailun arviointiryhmällä, emmekä tässä vaiheessa voi kommentoida ehdotusta tarkemmin, johtaja Joonas Lemström toteaa sähköpostitse.

Ehdotuksessa entisen mielisairaalan päärakennukseen sijoittuisi hyvinvointipalveluita ja taidegalleria. Alueelle tulisi niin ikään meriuimala ja sauna sekä kasvimaa kaupunkiviljelijöille.

Helsingin kaupunki on kertonut (siirryt toiseen palveluun) tavoitteekseen, että valtuusto päättää kilpailun voittajasta tämän vuoden aikana.

