Muumimamman toinen puoli – Tove Janssonin rakastettu Kesäkirja tuodaan näyttämölle Lahdessa ja Kuopiossa

Kesäkirjan tapahtumapaikkana on Tove Janssonin monista teoksista tuttu saariympäristö. Yle/ Joonatan Liimatainen

Monipuolisen taiteilijan aikuisille suunnatut teokset ovat jääneet Muumien varjoon ja niitä on sovitettu teatteriesityksiksi yllättävän vähän.

Näyttämölle on rakennettu saari.

Se on paikka, jossa lapsenlapsi ja isoäiti viettävät kepeitä kesäpäiviä ja vaihtavat ajatuksia niin elämästä kuin kuolemastakin Tove Janssonin Kesäkirjan suomenkielisessä kantaesityksessä.

Tarinan esikuvina on pidetty Janssonin veljentytär Sophia Janssonia ja äiti Hamia, Signe Hammarsten-Janssonia.

Lahden ja Kuopion yhteistuotannossa Eeva-Kirsti Komulainen ja Seija Pitkänen tekevät molemmat vanhuksen ja lapsen roolit, vaihtavat rooleja lennosta ja ovat näyttämöllä koko puolitoistatuntisen esityksen ajan.

– Onhan se rankka ja hikinen rupeama, pitää hurjasti keskittyä kulloiseenkin hahmoon, niiden vaihtoihin ja ajoituksiin. Esityksen ohjaus on tarkka ja teksti tosi hieno, toteaa näyttelijä Seija Pitkänen Kuopion kaupunginteatterista.

Ohjaaja Laura Jäntti halusi rooleihin nimenomaan kokeneet ja kypsät näyttelijät, jotta rooleihin saataisiin elämän makua ja jotain todellista ilman, että ”tarvitsisi niin kovasti koko rahan edestä näytellä”.

Eeva-Kirsti Komulaisen mukaan vanhuksen ja lapsen nahkoihin meneminen oli varsin helppoa.

– Iän puolesta alamme molemmat olla melko lähellä isoäidin ikää ja tyttöhän meillä molemmilla on jo sisällä, kertoo Lahden kaupunginteatterin pitkäaikainen näyttelijä.

Seija Pitkänen ja Eeva-Kirsti Komulainen tekevät tuplaroolit ja ovat molemmat yhtä aikaa näyttämöllä koko esityksen ajan. Yle/ Joonatan Liimatainen

Kesäkirja käännetyimpiä suomalaisteoksia

Tove Jansson (1914–2001) oli monipuolinen taiteilija. Hän työskenteli muun muassa kuvataiteilijana, sarjakuvien tekijänä, kirjailijana ja käsikirjoittajana.

Aikuisten kirjailijana Jansson tunnetaan erityisesti novelleistaan. 1970–1990 -lukujen novellit ovat ilmestyneet myös kokoelmana. Kesäkirjan (Sommarboken) Jansson kirjoitti vuonna 1972 ruotsiksi ja se suomennettiin vuotta myöhemmin.

Teoksen suosiosta kertonee se, että kirja on käännetty 26 kielelle ja sovitettu näyttämölle Iso-Britanniassa, Norjassa ja Kroatiassa. Ruotsinkielinen versio nähtiin Lilla Teaternissa pari vuotta sitten.

Teatterin tiedotuskeskuksen tilastojen mukaan Janssonin kirjoista on nähty sovituksia eri puolilla maailmaa esimerkiksi viime vuosikymmenellä yhteensä yli 70. Valtaosin ne ovat kuitenkin olleet Muumeihin perustuvaa lastenteatteria.

Haastava teatterintekijöille

Muumit olivat iso bisnes jo Tove Janssonin elinaikana, mutta muodostuivat myös taiteilijalle rasitteeksi.

Ne toivat rahaa, mutta loivat kuvaa monipuolisesta taiteilijasta vain muumimammana.

Dramaturgi Pipsa Longan mukaan Tove Jansson tunnetaan ennen kaikkea Muumeista, muusta kirjallisesta tuotannostaan vähemmän.

Lonka on tehnyt Kesäkirjan dramatisoinnin. Hän myös sovitti Lahden kaupunginteatterille vuonna 2015 novellikokoelmaan Rent Spel perustuvan Kaksi naista ja meri. Toista pääroolia siinä näytteli niin ikään Eeva-Kirsti Komulainen.

Longan mukaan Janssonin kaunokirjallisen tuotannon novellikeskeisyys on vaikea pala teatterintekijöille.

– Novellin tai novellikokoelman dramatisoiminen on harvinaista ja haastavaa. Suuret draamalliset tai dramaattiset kohtaukset tai pitkät historialliset linjat, joita useimmiten dramatisoitavista romaaneista etsitään, eivät kuulu Janssonin novellistiikkaan.

"Iso ilmassa roikkuva impressio"

Kesäkirjan ohjaaja Laura Jäntti mietti tovin, kun häntä pyydettiin Lahden ja Kuopion kantaesityksen ohjaajaksi.

– Kesäkirja on minulle rakas, mutta ajattelin että hmmm, mitenhän tuo onnistuu. Sehän on yksi iso ilmassa roikkuva impressio! Saarella ei tapahdu ulkoisesti mitään, vaikka tapahtuu valtavasti, kun käsittelyssä on koko elämän kirjo lapsuudesta vanhuuteen ja elämästä kuolemaan.

Jäntti päätyi teatteritoteutukseen, joka on kerronnallinen ja pitkälti kiinni alkuperäisteoksessa.

– Piti vain löytää sellainen tapa tehdä, että se tekee oikeutta teokselle.

Kesäkirja aloittaa Lahden kaupunginteatterin kevätkauden. Kuopioon esitykset siirtyvät syksyllä. Näytelmä saattaa lähteä myös kiertueelle.

– Jansson on aina hitti, Jäntti toteaa.

Laura Jäntin ohjaus Kesäkirjasta piirtää kaaren elämästä lapsuudesta vanhuuteen. Ohjaaja halusi esitykseen myös uutta suomalaista musiikkia. Sitä on säveltänyt Markus Fagerudd. Tuija Veirto/ Yle

