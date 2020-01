Ohjaaja Juha Luukkonen valittiin Kokkolan kaupunginteatterin uudeksi johtajaksi

Kokkolan kaupunginteatterin johtokunta on valinnut teatteritaiteiden maisteri Juha Luukkosen uudeksi teatterinjohtajaksi. Hänen kautensa alkaa elokuun alussa ja päättyy 31.7.2023.

Luukkonen on lahtelainen ohjaaja ja dramaturgi. Hän on tehnyt lukuisia ohjauksia noin kahdenkymmenen vuoden ajan ympäri Suomea. Hän on tuttu ohjaaja esimerkiksi Seinäjoen ja Vaasan kaupunginteattereissa. Syksyllä hän ohjasi Seinäjoelle Lapualaisoopperan.

Luukkonen onkin tunnettu voimakkaista ja omannäköisistä klassikkotulkinnoistaan. Hän esimerkiksi ohjannut Täällä Pohjantähden alla -näytelmän niin Vaasaan kuin Seinäjoelle. Kokkolaan hän ohjasi Mr. Chance -näytelmän vuonna 2012.

Elokuusta 2015 Kokkolan kaupunginteatteria johtaneen Juha Vuorisen kausi päättyy heinäkuun lopussa.