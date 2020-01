Porissa ja Huittisissa tavoitettu kaikki mahdolliset tuhkarokkotartunnalle altistuneet

Rokotekattavuus tuhkarokkoa vastaan on Satakunnassa yli 96 prosenttia.

Porin Satasairaalan lastenosastolla vierailleita pyydetään tarkastamaan, ovatko he liikkuneet lasten päivystyksen odotustiloissa.

Porissa Satasairaalassa ja Huittisten terveyskeskuksessa on tavoitettu kaikki mahdollisesti tuhkarokkotartunnalle altistuneet ihmiset.

Satasairaalassa todettiin tiistaina tuhkarokkotartunta rokottamattomalla huittislaisella lapsella. Hän oli ennen tartunnan toteamista ollut Satasairaalan lastenpäivystyksessä Porissa, Huittisten terveyskeskuksessa, Huittisten Lauttakylän koulussa sekä kansanopiston muskarissa. Tämän takia kaikki mahdolliset altistuneet kartoitettiin ja heidän rokotesuojansa tarkistettiin.

– Huittisissa mahdollisia altistuneita oli yhteensä noin neljä sataa. Kaikkiin on oltu yhteydessä ja muutamille rokottamattomille on annettu rokote, kertoo Huittisten terveyskeskuksen vs. ylilääkäri Juha Jaatinen.

Lastenpolilla asioineet myös tavoitettu

Porissa mahdollisia tuhkarokkotartunnalle altistuneita oli 52 lasta sekä heidän saattajansa. Infektioyksikön ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälän mukaan kaikki on saatu kiinni ja muutamia rokotteita myös annettu.

– Karkea arvio on, että kymmenisen ihmistä on saanut rokotteen.

Satasairaalasta pyydetään vielä lastenosastolla vierailleita tai saattajina olleita tarkistamaan, ovatko he liikkuneet lastenpäivystyksen odotustiloissa 13. tammikuuta.

– Mikäli näin on tapahtunut ja rokotussuojassa on puutteita, toivomme, että ihmiset ottavat yhteyttä lastenpäivystykseen tai omaan terveyskeskukseen, Uusitalo-Seppälä sanoo.

Tuhkarokkoepidemiaa Satakunnassa ei Juha Jaatisen mukaan tarvitse pelätä.

– Rokotekattavuus tuhkarokkoa vastaan on Satakunnassa yli 96 prosenttia. Lauttakylän koulussa kattavuus oli tätä tartuntatapausta lukuun ottamatta 100 prosenttia.

