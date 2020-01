Venäjän uusi pääministeri Mihail Mišustin on intohimoinen jääkiekkoilija, joka sai venäläiset maksamaan enemmän veroja

Rex Features / All Over Press

Venäjän tuleva pääministeri Mihail Mišustin nousi tuntemattomuudesta Venäjän politiikan huipulle. Rex Features / All Over Press

Pääministeri Mihail Mišustinia on kutsuttu muun muassa "tulevaisuuden veroviskaaliksi" ja "säkenöiväksi byrokraatiksi."

Venäjän uutta pääministeriä Mihail Vladimirovitš Mišustinia on toistaiseksi luonnehdittu enemmän sillä, mistä häntä ei tunneta, kuin mistä hänet tunnetaan.

Hän ei ole korkea profiilin poliitikko, hän ei edusta vaikutusvaltaisia turvallisuustahoja eikä ole ryvettynyt korruptioskandaaleissa.

Sen sijaan hän on tehnyt pitkän ja ilmeisen menestyksekkään uran Venäjän verohallinnossa.

Insinööri teki rehdin väitöskirjan

Venäjän uuden hallituksen johtoon siirtyvä (siirryt toiseen palveluun) 53-vuotias yllätysnimi Mišustin on pääkaupungin Moskovan kasvatteja.

Hän on valmistunut systeemi-insinööriksi Moskovan valtion teknologisesta Stankin-yliopistosta ja väitellyt vuonna 2010 taloustieteiden tohtoriksi.

Vallanpitäjien opinnäytteitä seuraava kansalaisjärjestö Dissernet ei ole havainnut plagiointia tai puutteellisuuksia insinöörin väitöskirjassa. Väitöskirja käsittelee omaisuusverotuskäytäntöjen kehittämisen strategiaa.

Mišustin on opiskeluajoistaan saakka edistänyt yhteyksiä länsimaisiin IT-alan toimijoihin. Hän toimi 1990-luvulla asiantuntijana Kansainvälisessä tietokoneklubissa.

Sen tehtävänä oli houkutella länsimaista edistynyttä teknologiaa Neuvostoliittoon ja sittemmin Venäjälle.

Venäjää seuraava Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila selvittää, että Mišustinia luonnehditaan päteväksi ja arvostetuksi, skandaalien painolastia pitkän linjan puurtajalla ei ole.

– Hän on ollut tunnollinen virkamies kulisseissa ja vaikutusvaltainen toimija sellaisena. Hänellä on aiempaa kokemusta digitalisaation ja IT-bisneksen toimijoista ja liberaalin talouspuolen edustajista, Lassila kertoo Ylen puhelinhaastattelussa.

Toi verovirkailijat verkkoon

Hän aloitti virkailijana verohallinnossa vuonna 1998. Virastovuosien jälkeen insinööri siirtyi liike-elämään ja perusti UFG Capital Partners-yrityksen. Sen perustajiin kuului myös presidentti Boris Jeltsinin hallituksen veroministeri Boris Fjodorov.

Verovirastoon, nyt johtotehtäviin tuleva pääministeri nimitettiin vuonna 2010.

Teknologian innovaatioihin mielistynyt Mišustin on ollut uudistamassa muun muassa arvonlisäverotusjärjestelmää ja digitaalista maksamista.

– Mahdollisuus maksaa verkossa on vähentänyt esimerkiksi lahjusten ottoa.

Kun sakot maksetaan verkossa eikä sen saanut enää kohtaa liikennepoliisia, pientä lahjusta ei tarvitse maksaa. Rakenteellinen korruptio on eri asia, kertoo Jussi Lassila.

Venäjä on Transparency International -järjestön korruptoituneiden maiden listalla sijalla 138 yhteensä 180 valtion joukossa.

Jussi Lassila luonnehtii, että verouudistus on ollut yksi harvoista laajoista onnistuneista uudistuksista Venäjällä.

Mišustin on ollut uudistamisurakassaan tehokas. Hän on siirtänyt 15 000 virkailijaa työskentelemään verkkopalveluihin. Verojohtaja on edistänyt muun muassa verotuksen automatisointia, digitaalista allekirjoitusta ja yksinkertaistanut yrittäjien rekisteröitymistä.

Tuleva pääministeri Mihail Mišustin esitteli johtamansa veroviraston uudistuksia pääministeri Dmitri Medvedeville helmikuussa 2019. Yekaterina Shtukina / ITAR-Tass / All Over Press

Reaaliaikaisessa arvonlisäverotusjärjestelmässä viranomaiset kertovat saavansa kuitin maksutapahtumasta (siirryt toiseen palveluun), olipa kyseessä latte trendikahvilassa Pietarissa tai teemuki työmaaruokalassa Vladivostokissa.

Verotusjärjestelmän siivoaminen on tehostanut veronkeruuta.

Vuonna 2019 Mišustin sanoi Kommersant-lehden haastattelussa, että Venäjän on vahvistettava digitalisaatiota ja tekoälyn kehitystä.

– Jos maamme jää vanhan järjestyksen vangiksi, uusi maailma tekee meistä uhreja, Mišustin sanoi.

“Säkenöivä byrokraatti” tienaa vähemmän kuin puolisonsa

Mihail Mišustin tuskin muuttuu karismaattiseksi kansan johtajaksi. Työtoverit ovat luonnehtineet häntä “säkenöiväksi byrokraatiksi, sanan parhaassa merkityksessä (siirryt toiseen palveluun)”.

Pääministerin yksityiselämästä tiedetään vielä vähemmän.

Poikia on kolme. Hänen puolisonsa on Vladlena Mišustina. Pariskunta on varakas. Forbes Russia nimesi Mišustinin sijalle 54 varakkaimpien virkamiesten listalla vuonna 2015.

Vladlena Mišustina kuuluu virkamieskunnan vaimojen rikkaimpaan kymmenikköön. Vuonna 2018 rouva Mišustina ansaitsi 47,7 miljoonaa ruplaa eli noin 700 000 euroa.

Puolison tämänhetkisistä liiketoimista ei löydy merkintöjä julkisista rekistereistä (siirryt toiseen palveluun), mutta hän tienaa enemmän kuin miehensä. Pääjohtaja Mišustinin tulot olivat toissa vuonna 19 miljoonaa ruplaa eli noin 280 000 euroa.

Välikauden johtaja vai päättäväinen uudistaja?

Suomen entinen pääministeri Esko Aho sanoo, että Mišustin on selvästi henkilö, johon liittyy odotuksia uusien asioiden tapahtumisesta.

– Hän on selvästi antanut eri tehtävissä näyttöjä, että hän kykenee saamaan asioita aikaiseksi. Hän on ollut eri rooleissa tekemässä uudistuksia, Moskovasta tavoitettu Aho sanoo.

– Ajatus, että hän olisi joku sattumakorpraali, on väärä. Hänen valintansa on tietoinen, ja häneen on asetettu odotuksia.

Aho toimii neuvonantajana East Officessa, joka ajaa Suomen teollisuuden etuja Venäjällä. Hän istuu hallitustehtävissä myös Venäjän suurimmassa pankissa Sberbankissa.

Aho ei muista koskaan tavanneensa Mišustinia. Hän uskoo, että suomalaiselta kannalta Venäjän pääministerin ja hallituksen vaihdos merkitsee enemmän mahdollisuuksia kuin epävarmuutta.

– On ainakin pieni mahdollisuus sille, että monia uudistuksia, joita on odotettu pitkään, voisi lähteä liikkeelle.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila arvioi, että Kreml haluaa säilyttää politiikassa aloitteen itsellään, uuden hallituksen avulla yritetään purkaa kansalaisten tyytymättömyyttä.

Venäjän pääministeriksi nouseva Mihail Mišustin on toiminut Venäjän korkeimpana verojohtajana. Tässä hän on kuvassa presidentti Putinin kanssa, kuva on vuodelta 2017. Alexei Nikolski / Sputnik / EPA

Jussi Lassilan mukaan toistaiseksi vähemmälle huomiolle presidentti Vladimir Putinin esittelemässä perustuslain uudistamisessa on kohta, jossa Venäjä aikoo asettaa oman perustuslakinsa kansainvälisen lain yläpuolelle.

Putinin mukaan Venäjä aikoo noudattaa jatkossa kansainvälisiä lakeja, jos ne eivät ole ristiriidassa Venäjän oman lain kanssa. Aiemmin on ollut päinvastoin.

– Tämä voisi pahimmassa tapauksessa merkitä esimerkiksi sitä, ettei Venäjän kansalainen voi enää valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.

Säveltäjä ja kiekkomies

Uusi pääministerin tiedetään rentoutuvan pianomusiikin ja -soiton parissa. Kerrotaan myös, että Mišustin on säveltänyt kappaleita tunnetulle artistille Perheen omistuksessa on yksi asunto, auto on Ford Cougar.

Mihail Mišustinista tulee presidentti Putinin tärkeä työpari. Miehiä yhdistää ainakin jääkiekko. Myös tuleva pääministeri hoitaa kuntoaan jäillä, hän on kiekkomies henkeen ja vereen. Suosikki on TsSKA Moskova, Mišustin istuu seuran hallituksessa.

Uusi voimakaksikko vie Venäjän kansainvälisen politiikan liukkaille jäille.

Tuleva pääministeri Mihail Mišustin seurasi jääkiekkoseuransa Moskovan TsSKA:n peliä seuran johdon kanssa huhtikuussa 2018. Sergei Savostyanov / Tass / All Over Press

Yhdysvalloissa on myötämielinen mutta ailahtelevainen johtaja, Kiina vahvistaa asemaansa määrätietoisesti.

Tutkija Jussi Lassilan mukaan on kiinnostavaa nähdä, nouseeko Mišustin vahvaksi pääministeriksi vai onko hän ensisijaisesti välikauden johtaja varmistelemassa Putinin asemia vuoden 2024 jälkeen.

Presidentti Putinin seuraavan, vuosittaisen kansakunnan tilaa koskevan linjapuheen aikaan moskovalaisen systeemi-insinöörin nimi tunnetaan paremmin.

