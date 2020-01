Rankkasateen tuoma tulva tuhosi Helsingin vilkkaimman metroaseman hissit, korjaus kestänyt jo viisi kuukautta – "Kuin rakentaisi laivaa pulloon"

Rautatientorin metroasemalle kulkevan hissin ovi on pysynyt suljettuna jo viisi kuukautta.

Helsingin vilkkaimman metroaseman eli Rautatientorin hissit ovat olleet poissa käytöstä jo lähes viisi kuukautta. Koko tämän ajan lastenvaunujen tai pyörätuolien kanssa kulkevat matkustajat ovat joutuneet käyttämään muita metroasemia tai muita liikennevälineitä.

Hissit tuhoutuivat elokuun 23. päivä tapahtuneiden rankkasateiden myötä. Metrosema pysyi suljettuna sateiden jälkeen kahden päivän ajan, mutta hissit olleet tuosta päivästä asti pois käytöstä. Miten ihmeessä kahden hissin korjaustöissä voi kestää yli viisi kuukautta?

Romahdusvaarassa oleva seinä puretaan pois

HKL:n tekninen isännöitsijä Raimo Hinkkanen avaa metrolaiturilla sijaitsevan työmaa-aitojen sisäpuolelle suojatun hissin sähkökuilun oven. Näkymä on hurja: kymmenien eripaksuisten sähkökaapelien takaa kurkistaa tiiliseinä, joka on osittain murskana.

Noin 30-metrinen seinä metroaseman hissikuilussa on edelleen osittain tuhoutuneena. Seinä puretaan lähiviikkojen aikana ja tilalle tehdään uusi. Petteri Juuti / Yle

Sisälle päässeet vesimassat romahduttivat osan kuilussa seisovasta noin 30 metriä korkeasta seinästä.

– On tavallaan huono asia, että koko seinä ei luhistunut yhdeksi kasaksi lattialle, jolloin sen olisi voinut vaan lapioida pois, Hinkkanen sanoo.

Nyt seinä on vääntynyt ja osittain edelleen pystyssä. Romahdusvaara oli pitkään todellinen, mutta nyt seinä on tuettu niin, että kuilussa voidaan työskennellä turvallisesti. Työ on kuitenkin hidasta.

– Kuilutila on kapea ja korkea ja joka puolella ympärillä on sähköt päällä. Lisäksi metro liikennöi vieressä koko ajan, Hinkkanen sanoo.

Lähipäivinä seinä päästään viimein purkamaan kokonaan pois ja rakentamaan tilalle uusi.

Kuilussa kulkee myös kymmeniä eri järjestelmiin liittyviä sähkökaapeleita. Kaikki tekniset järjestelmät, joihin kaapelit liittyvät, on täytynyt pitää toiminnassa korjaustöiden ajan, sillä metroasema on koko ajan käytössä.

Hissin sähkökuilussa kulkee kymmeniä eripaksuisia kaapeleita. Petteri Juuti / Yle

Töitä ei ole voitu ajoittuu pelkästään yöaikojen liikennekatkojen ajalle, koska Hinkkasen mukaan öisin tehdään valtava määrä erilaisia muita huoltotöitä, jotka on sovittu ja varattu jo kuukausikaupalla etukäteen.

Hinkkasen mukaan valtaosa hissien korjaukseen käytetystä ajasta on mennyt hallittuun ja turvalliseen katselmointiin ja tarvittavaan suunnitteluun. Tärkein lähtökohta on koko ajan ollut ihmisten turvallisuus.

Valmista aikaisintaan maaliskuussa

Seinän purkaminen, uuden rakentaminen ja kaikki muu työ kestää vielä pitkään. Raimo Hinkkanen arvioi, että varsinaisia hissien korjaustöitä päästään tekemään vasta noin kuukauden päästä, eli viikolla yhdeksän, joka alkaa 24. helmikuuta.

– Siihen kun lisää 3–4 viikkoa, siinä voisi olla jonkinlainen tavoite haaveilla toimivista hisseistä.

Aikaisintaan hissit voivat olla siis käytössä suunnilleen maaliskuun puolivälissä.

Poikkeuksellinen sade tuhosi hissin Elokuun 23. päivä 2019 Helsingissä ja Uudellamaalla koettiin rankkasade, jollaisia osuu kohdalle vain 20–30 vuoden välein. Vettä satoi reilun neljän tunnin aikana Kaisaniemen mittausasemalla peräti 62 mm. Tavallisesti koko kuukauden sädemäärän tilastollinen keskiarvo on noin 80 mm. Raimo Hinkkasen mukaan raju vesimäärä rikkoi Elielinaukion alla sijaisevan sadeviemärin rakenteita, mikä aiheutti valtavien vesimassojen pääsemisen asematunneliin. Myös Elielin parkkihalli tulvi sateiden seurauksena. Hinkkasen mukaan viemärin rakenteiden kestävyyttä ei ollut mitään syytä epäillä, eikä tuhoihin näin ollen osattu varautua. Rautatientorin metroasema oli vesivahinkojen vuoksi poissa käytöstä viikonlopun ajan. Hissit ovat olleet poissa käytöstä koko ajan.

HKL:n infra ja kalusto -yksikön johtaja Artturi Lähdetie vakuuttaa, että hissien korjaustyöt on tehty niin nopealla aikataululla kuin käytännössä on ollut mahdollista.

– Tässä tilanteessa sitä ei olisi oikein pystynyt nopeammin hoitamaan. Se on vähän niin kuin rakentaisi laivaa pulloon, siellä kuilussa pitää kapeassa välissä operoida ja saada molemmat hissit valmiiksi kerralla.

Lähdetien mukaan nyt olennaista on uudelleenarvioida riskit vastaavanlaisten vahinkojen varalle. Tunneli on täyttynyt vesimassoista nimittäin aiemminkin: loppuvuodesta 2009 koko metroasema oli pitkään suljettuna, kun Kaivokadun alla sijaitseva paksu runkovesijohto halkesi ja asematunneli kärsi laajoista vesivahingoista.

– Meillä laaditaan nyt tarkkaa toimenpideohjelmaa, jonka pohjalta katsotaan, mitä lähdetään ihan ensiksi tekemään. Yksi on tietysti se, että kartoitetaan kaikki mahdollisuudet uudestaan, että mistä näitä voi tulla, koska tämä nyt tapahtunut vuotokin tuli vähän ennakoimattomasta paikasta.

Lähimmät hissit Kampissa ja yliopistolla

Helsingin seudun liikenne HSL on pyrkinyt ohjaamaan pyöräilijät sekä lastenvaunujen tai pyörätuolien kanssa kulkevat matkustajat käyttämään muita asemia kuin Rautatientoria hissien käyttökatkon ajan.

Lähimmät esteettömät reitit päärautatieasemalle kulkevat Helsingin yliopiston tai Kampin metroasemien kautta.

Rautatientorilla työskentelevät vartijat myös ohjeistavat ja voivat tarvittaessa auttaa asiakkaita käyttämään liukuportaita.

