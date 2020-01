Salama osoitti paikan kivikauden mystiselle kivikehälle – tähden muotoinen kärventymä löytyi nykytekniikalla skottisaaren turvekerroksen alta

Calanaisin kivikaudella pystytetyt kivikehä ja pystykivien rajaama käytävä olivat rituaalinen keskus myös pronssikaudella. Korkein kivi on lähes viisimetrinen. Kehän keskellä on hautakammio.

Calanaisin kivikaudella pystytetyt kivikehä ja pystykivien rajaama käytävä olivat rituaalinen keskus myös pronssikaudella. Korkein kivi on lähes viisimetrinen. Kehän keskellä on hautakammio. Anniina Wallius / Yle

Geofyysinen tutkimus antoi uuden näkökulman tuhansien vuosien takaisiin kivirakennelmiin. Englannin Stonehenge on niistä kuuluisin mutta Skotlannissa on vanhempia.

Skotlannin luoteisimmalla laidalla, Lewisin saarella Ulko-Hebridien saaristossa, seisoo useita kivikaudella rakennettuja kivikehiä. Ne ovat Englannissa sijaitsevan Stonehengen sukua.

Kuuluisin on Calanais eli Callanish, jonka vanhin vaihe on yli viiden vuosituhannen takaa. Se on Stonehengeä vanhempi.

Tonnien painoisia kiviä ei taatusti kuljeteltu ja kammettu pystyyn huvin vuoksi. Ponnistuksen tarkoitus on kuitenkin kadonnut kauan sitten sukupolvien muistista. Hypoteeseja on paljon, kuten Stonehengestäkin.

Joidenkin tutkijoiden mielestä rakennelmat olivat aurinko- tai kuukalentereita, toiset uskovat niiden kertovan tähtitaivaan tapahtumista. Jotkut pitävät niitä ennen kaikkea kuolleiden palvontapaikkana.

Tuoreella tutkimuksella on nyt tarjota uutta ja yllättävää ainesta tulkinnoille. Calanaisin lähistöltä on löytynyt jälki rajusta salamaniskusta tai useista pienistä, jotka osuivat samaan kohtaan, ja jäljen ympärillä oli aikoinaan kivikehä.

Lewisin ja siihen kannaksella liittyvän Harrisin saarilta tunnetaan yli 15 kohdetta, joilla joko on tai päätellään olleen neoliittinen kivikehä.

Tähden muotoinen ja halkaisijaltaan noin 20-metrinen magneettinen poikkeavuus paljastui paksun turpeen alta tuulen pieksemästä rinteestä.

Paikalla on pystyssä enää yksittäinen kivipaasi. Geofyysisessä kartoituksessa kuitenkin ilmeni, että kiviä on ollut enemmän ja ne ovat muodostaneet ympyrän. Salaman jälki oli aivan sen keskellä.

Paikan nimi on tieteellisen kuivasti "kohde XI", Lewisin alkuperäiskielellä gaelilla Airigh na Beinne Bige, "tupa pienellä vuorella".

Selvä näyttö muinaisesta salamaniskusta on äärimmäisen harvinainen. On hyvin epätodennäköistä, että isku ja kivikehä olisivat sattumalta samassa paikassa, sanoo tutkimusprojektia johtava skotlantilaisen St Andrewsin yliopiston (siirryt toiseen palveluun) geofyysikko Richard Bates.

– Tämä on huikea näyttö siitä, että luonnonvoimilla oli läheinen yhteys saaren varhaisten maanviljelijäyhteisöjen arkeen ja uskomuksiin, Bates sanoo.

Calanaisin rakennusvaiheet on kuvattu alueelle pystytetyssä taulussa. Anniina Wallius / Yle

Uudet teknologiat antavat muutoinkin mahdollisuuden katsoa kivikehiä aivan uudesta näkökulmasta.

Tutkijat tekivät toisesta Calanaisin lähellä sijaitsevasta pitkälti tuhoutuneesta kohteesta skannaamalla 3D-mallin.

Osa Na Dromannanin kivistä on hautautunut turpeeseen, jota alkoi muodostua niiden päälle yli kolme vuosituhatta sitten. Osa makaa maassa pitkällään. Monet ovat katkenneet ilmeisesti kaatuessaan.

Nyt 15 kiven ulkokehästä ja viiden kiven sisäkehästä koostuva rakennelma on jälleen sijoillaan, virtuaalisesti.

– Kaikki voivat saada tuntuman tähän syrjäiseen paikkaan sellaisena kuin se oli vastarakennettuna, yli neljä vuosituhatta sitten, Bates sanoo virtuaalimallista.

Batesin mukaan tutkimusryhmä on vasta raapaissut pintaa mutta jo nyt on selvää, että turpeen alla on paljon löytämistä.

Ryhmä toivoo voivansa palata tänä vuonna Lewisiin kartoittamaan sekä maata että merialuetta Calanaisin lähellä. Merenpinnan nousun vuoksi muinaisuuden muistoja on voinut jäädä myös veden alle.

Lewis on Ulko-Hebridien saariston pohjoisin ja suurin saari. Yle Uutisgrafiikka / Derrick Frilund

Calanaisia hallinnoivaa säätiötä johtava arkeologi Alison Sheridan on samaa mieltä siitä, että Calanaisia ympäröivissä kohteissa on vielä paljon selvitettävää.

– Tämä on tärkeä ensiaskel. Na Dromannanin mallinnus auttaa myös tutkimaan, oliko rakennelma linjassa astronomisten ilmiöiden kanssa, Sheridan sanoo.

Tästä videolinkistä (siirryt toiseen palveluun) avautuu vajaan minuutin virtuaalipatikointi Na Dromannanin ympärillä, ja kartoitustutkimus on vapaasti luettavissa Remote Sensing -lehdestä. (siirryt toiseen palveluun)