Järjestö: Syyrian al-Holin leirillä kuoli yli 500 ihmistä viime vuonna, valtaosa lapsia

Ainakin 517 ihmistä kuoli viime vuonna Syyriassa al-Holin leirillä, jonne on sijoitettu äärijärjestö Isisin taistelijoiden perheenjäseniä.

Kuolleista 371 oli lapsia, kertoi Kurdien Punainen puolikuu -järjestö.

Kurdien hallinnoimalla leirillä elää noin 68 000 ihmistä humanitäärisen avun varassa. Leirillä elää noin kymmenen suomalaista naista ja heidän 30 suomalaista lasta.

Suomi on tähän mennessä kotiuttanut leiriltä kaksi orpolasta.

Leirillä menehtyneiden lasten pääasialliset kuolinsyyt olivat aliravitsemus, vastasyntyneiden puutteellinen terveydenhuolto ja ankarien talvikuukausien aiheuttama hypotermia, kertoi avustusjärjestön edustaja Dalal Ismail uutistoimisto AFP:lle.

– Tilanne on murheellinen ja taakka on valtava, hän kuvasi.

Leirillä on eniten Syyrian ja Irakin kansalaisia. Lisäksi siellä on tuhansia ulkomaisten vierastaistelijoiden perheenjäseniä. Kuolleiden lasten joukossa on ollut myös ulkomaalaisia.

Leirin hallintoa edustava Jaber Mustafa puolestaan kertoi, että avustusjärjestöjen tarjoama apu on riittämätöntä. Tarvetta on lääkkeille ja ruoka-avulle.

