Helsinkiläisnainen katosi syksyllä Vesannolla – poliisi etsii yhä, eteläsuomalainen mies vangittu taposta epäiltynä

Itä-Suomen poliisi kaipaa vihjeitä ja havaintoja helsinkiläisnaisesta, joka on ollut kateissa syyskuun alusta lähtien.

35-vuotiaasta naisesta on viimeinen varma havainto Pohjois-Savossa sijaitsevan Vesannon kunnan Horonkylältä 1. syyskuuta noin kello 18–20.

Poliisi epäilee naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi. Teosta epäiltynä on ollut vangittuna jo jonkin aikaa eteläsuomalainen keski-ikäinen mies.

Rikosnimike on tällä hetkellä tappo. Mies ei ole poliisin mukaan tunnustanut tekoa.

Kateissa oleva nainen on 165 senttimetriä pitkä, vartaloltaan hoikka ja hänellä on tummat hiukset. Naisella on ollut katoamishetkellä päällään ilmeisesti harmaa huppari, mustat housut sekä mahdollisesti musta pipo.

Hänen tiedetään liikkuneen viime kesän ja syksyn aikana mustalla Audi-merkkisellä henkilöautolla, jonka tyyppisestä autosta poliisi julkaisi myös kuvan.

Nainen on ollut liikkeellä tämäntyyppisellä autolla. Poliisi

Poliisi on kiinnostunut kaikista kateissa olevaa naista ja hänen käytössään ollutta autoa koskevista havainnoista viime vuoden elo–syyskuun vaihteen ajalta.

Havainnot ja mahdolliset olinpaikkatiedot tulee ilmoittaa Itä-Suomen poliisin vihjenumeroon 0295 415 232 tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi (siirryt toiseen palveluun).