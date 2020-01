Löylyttelijästä irtoaa voinapillinen likaa saunareissulla, mikrobit muhivat lämpimässä ja kosteassa – saunayhdistys haluaa puhtaampia tiloja

Monissa yleisissä saunoissa löylyttelee sankoin joukoin väkeä. Suosituimmat saunat ja pesuhuoneet ovat auki pitkään, joten säännöllinen siivoaminen on vaikeaa. Lämpö ja kosteus tarjoavat mainiot olosuhteet mikrobeille elää ja kasvaa.

– Elimistöön päästessään mikrobit voivat aiheuttaa erilaisia suolistoinfektioita tai tulehduksia. Tyypillisiä märkätilojen mikrobeja ovat pseudomonas, kolibakteeri ja norovirus, jotka ovat ikäviä päästessään elimistöön, kertoo puhtausasiantuntija Minna Kyllinen SSTL Puhtausala ry:stä.

Mikrobit muhivat saunoissa, mutta niiden hygieenisyyttä ei ole tutkittu pitkiin aikoihin. Viime aikoina tutkimus on keskittynyt terveysvaikutuksiin ja hiukkaspäästöihin.

Viimeksi vuonna 2002 VTT selvitti, että suomalaiset saunat ovat pääosin puhtaita, mutta niiden rakenteissa, ilmanvaihdossa ja siivouksessa on parantamisen varaa. Etenkin kovassa käytössä olevissa saunoissa voi olla hygieniariskejä.

Keskikokoisesta saunojasta irtoaa joka saunareissulla voinapin verran likaa. Kaikki lika sisältää mikrobeja ja jos siivousta laiminlyödään pitkään, lattiakaivon ympärille alkaa muodostua limaista biofilmiä, jonka suojassa mikrobiyhteisö kehittyy.

Lattiakaivo on saunan ja pesuhuoneen varsinainen likapesä. Jaana Polamo / Yle

Lattiakaivoissa esiintyvää biofilmiä löytyy myös hampaista

Biofilmiä löytyy jokaisen suusta hammasplakkina ja hampaiden reikiintyminen on biofilmisairaus.

– Biofilmin poistamiseen tarvitaan aina koneellista pesua tai hankaavaa pesintä. Desinfiointiaineet eivät yksinään riitä tuhoamaan biofilmiä. Poistamisen sijaan kannattaisi keskittyä biofilmin ennaltaehkäisyyn, opastaa Minna Kyllinen.

6 vinkkiä saunatilojen siivoukseen Asianmukaiset ja puhtaat siivousvälineet Aseptinen työjärjestys edeten puhtaammasta likaisempaan Tehokas mekaniikka (hankaus) Puhdistusaineen pH 8,1-10 heikosti emäksinen Pintojen huuhtelu ja hyvä kuivaaminen Muista puhdistaa lattiakaivo!

Suomesta löytyy Kyllisen mukaan monia todella korkeatasoisia yleisiä saunoja.

– Mutta löytyy myös sellaisia, joihin ei tee mieli mennä toista kertaa. Saunojen käyttäjät ovat sitä mieltä, että puhtaus on kaikkein tärkein asia. Puhtauden pitää näkyä, tuntua ja tuoksua saunassa.

Asiantuntijaverkosto Sauna From Finland (siirryt toiseen palveluun) korostaa saunahygieniaa ja turvallisuutta uudistetussa Suomalaisen saunan laatukäsikirjassa, joka julkaistaan lähiaikoina. Hygienian merkitys korostuu, sillä saunominen saattaa päästä Unescon elävän kulttuuriperinnön listalle syksyllä.

– Se tuo vielä saunalle lisää kiinnostusta ja enemmän saunojia ja saunaturisteja, ennustaa toiminnanjohtaja Carita Harju Sauna From Finlandista.

Ylösnostettavat lauteet helpottavat Somkhit Virtasen työtä hotellisaunan siivoamisessa. Jaana Polamo / Yle

Miljoonissa saunoissa riittää siivottavaa

Riskit eivät ole vähentyneet, sillä saunojen määrä on noussut Suomessa yli 2,3 miljoonaan. Koti- ja mökkisaunoja niistä on 2,2 miljoonaa. Loput ovat erilaisia julkisia saunoja, myös yleisiä saunoja, joiden määrää ei tarkkaan tiedetä.

– Isohkoja saunarakennuksia koko maassa noin 300, mutta kaikki eivät välttämättä ole yleisiä saunoja, sillä näiden käyttötarkoitus ei ole tiedossa, kertoo yliaktuaari Arja Tiihonen Tilastokeskuksesta.

Yleisiä saunoja on noussut viime aikoina etenkin kaupunkikeskustoihin. Saunapääkaupungiksi julistautuneella Tampereella saunotaan jo parissakymmenessä saunassa. Tunnetuimpia ovat Rajaportin ja Tullin sauna. Helsingissä yleinen sauna jatkaa nousukiitoaan. Uusin ilmiö ovat pop up -saunatapahtumat.

– Kiinnostus on kovempaa kuin koskaan, sauna saa kaunista huomiota ympäri maailman ja Suomessa uusia saunoja tulee jatkuvasti, iloitsee Carita Harju.

Sauna From Finland on kymmenen vuotta edistänyt saunakulttuuria jakamalla muun muassa saunasertifikaatteja (siirryt toiseen palveluun) laadukkaille saunapalveluille.

Hotellipäällikkö Linda Rastela tarkastaa hotellin saunan saunomalla siellä säännöllisesti. Jaana Polamo / Yle

Vähän valituksia hygieniasta

Valvira velvoittaa kunnat tarkastamaan yleiset saunat kahden vuoden välein. Helsingissä ja Tampereella valvontaresurssit eivät tähän riitä, mutta kaupungit eivät ole huolissaan saunojen puhtaudesta.

– Pelkästään kaikkeen terveydensuojelun suunnitelmalliseen valvontaan liittyen Helsingissä on reilun kahden henkilötyövuoden laskennallinen vaje, kertoo tiimipäällikkö Toni Lyyski Helsingin kaupungin terveydensuojelusta.

Helsingissä valituksia on tullut saunojen melusta ja suosittujen pop up -saunatapahtumien wc- ja viemäriasioista. Kaupunki on joutunut myös patistelemaan saunan aloittamisen ilmoitusvelvollisuuden (siirryt toiseen palveluun) laiminlyöjiä. Tampereella valituksia on tullut vain puukiukaiden savuista.

Viranomaisten valvonnan vastuulle saunojen kuntoa ei voi siirtää. Saunatoimijan on parasta itse testata saunat säännöllisesti.

– Silloin tulee itse nähtyä asiakkaan silmin se saunapolku. Kaikki lähtee siitä, että pukutilat ovat siistit ja pesutilat hygieeniset, kertoo hotellipäällikkö Linda Rastela Hotelli Paviljongista Jyväskylästä.

Hotelli on yksi 53:sta Sauna From Finlandin sertifikaatin saaneista.

– Ja laudeliinan käyttö on tietenkin tärkeä osa hygieniaa. Itse en istahtaisi ilman laudeliinaa saunanlauteille, lisää Carita Harju.

Sauna From Finland julkaisee uuden version Suomalaisen saunan laatukäsikirjasta. Jaana Polamo / Yle

Lue lisää saunoista:

Viimeiset löylyt – Saunakuolemien määrä on kasvussa ja lauteille kuolee jo enemmän suomalaisia kuin tulipaloissa

6 yllättävää terveysfaktaa saunomisesta – Tämän vuoksi sinunkin kannattaisi saunoa vähintään neljä kertaa viikossa