Perheenäiti päätti todella huolehtia saksalaisesta airbnb-vieraasta, jonka hän majoittaa ensi kesänä – nyt perhe opiskelee saksaa

MotoGP-vieraita isännöiville kotimajoittajille on nyt kysyntää, kun lähialueen hotellit ovat täynnä.

Heinäkuussa kaasuteltava Iitin Kymiringin MotoGP-kisa on innostanut monia tarjoamaan omaa asuntoaan majoituskäyttöön Kouvolan ja Lahden seudulla.

Kysyntää erilaisille majoitusvaihtoehdoille on, sillä lähialueen hotellit ovat jo täyttyneet moottoriurheiluvieraista. MotoGP-osakilpailun uskotaan tuovan alueelle 100 000 kisavierasta.

Lue lisää: MotoGP-kisojen varmistuminen Suomeen aiheutti valtavan varauspiikin: "Kaikki myydään loppuun"

Yksi vieraista on saksalainen kisaturisti, joka majoittuu kouvolalaisen Niina Ristolaisen omakotitalon alakerran kodikkaassa huoneessa. Vieraalla on käytössään pedin lisäksi oma sisäänkäynti taloon sekä lupa käyttää alakerran suihkua ja saunaa.

– Tarjoamme vielä vuodevaatteet ja pyyhkeen, Ristolainen lisää.

Vieras asuu Ristolaisen ja tämän kahden lapsen kanssa seitsemän päivää, koko MotoGP-viikon. Viikko maksaa vieraalle yhteensä 476 euroa. Kaikki ruokailut ja kyydit Kymiringille kisaturisti hoitaa itse.

Ristolainen on tutustunut vieraaseensa hyvissä ajoin sähköpostin välityksellä.

– Moottoriurheilun lisäksi hän oli kiinnostunut tutustumaan myös Kouvolan nähtävyyksiin. Siitä sovimme, että voimme käydä katsomassa niitä yhdessä, vaikkapa Taideruukkia, Ristolainen kertoo.

Alakerran huoneessa vieraalle löytyy kaikki tarpeellinen. Petipaikan lisäksi käytössä on wc, suihku ja sauna. Antti-Jussi Korhonen / Yle

Sosiaaliselle Ristolaisen perheelle tuntemattoman vieraan majoittaminen oli luonnollista. Perhe on itsekin majoittunut reissuillaan kotimajoituksessa. Lisäksi alakerran huonetta on vuokrattu aikaisemminkin.

– Meillä on ollut muun muassa lentopalloturnausvieraita ja koiranäyttelykävijöitä. Se vaatii vain tietynlaista asennetta, että nyt on vieraita kylässä. Avarakatseisuutta, ennakkoluulottomuutta ja iloista mieltä, Ristolainen kertoo.

Yksi saksalaisen vieraan majoittamisen taustalla ollut seikka oli se, että perheessä halutaan opiskella saksan kieltä. Kunnianhimoisena ajatuksena on, että heinäkuussa taloudessa pärjättäisiin pelkällä saksalla. Perheessä Ristolainen osaa saksan alkeet ja tytär Ella opiskelee kieltä peruskoulussa. Nyt perheessä sparrataan saksan kieltä kesää varten.

– Ihan kivaa oppia kieltä tällä tavalla ja tutustua uusiin ihmisiin, toteaa Ristolaisen 12-vuotias Ella-tytär.

Airbnb jatkaa kasvamistaan

Ristolainen käyttää majapaikan välitykseen airbnb-verkkosivua, kuten moni muukin kotinsa vuokraajista. Hän mainitsee airbnb:n yhdeksi hyvistä puolista sen, että tulevaan vieraaseen voi tutustua ennakkoon.

– On mahdollista vaatia passitiedot ja takuut majoittamiskustannuksille. Yleensä aika hyvin tietää, että minkälainen ihminen on tulossa.

Keski-Euroopassa sivustoa käytetään silti edelleen selvästi enemmän kuin Suomessa. Visit Lahden toimitusjohtaja Raija Forsman näkee, että airbnb:n suosio jatkaa kasvuaan.

– Positiiviset kokemukset ruokkivat ihmisten uskallusta ryhtyä airbnb-majoittajiksi. Lahden MM-kisojen aikaan airbnb:n kautta majoittui noin 5800 kisavierasta. Emme saaneet kotimajoittajilta yhtään ilmoitusta hajotetusta omaisuudesta tai varastelusta, Forsman sanoo.

Matkailuyhtiö Lahti Regionin projektipäällikön Arto Aholan mukaan kotimajoittajille on tilausta Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen alueella.

– Uskon monen ajattelevan, että ensi kesänä matkailutoiminta vasta kunnolla alkaa täällä. Ajattelen kotimajoittajien uskovan, että rata luo majoittamismahdollisuuksia vielä monen vuoden ajan, Ahola luonnehtii.

Kymenlaaksossa ihmisiä rohkaistaan ryhtymään kotimajoittajaksi muun muassa kyläyhdistysten kotimajoitusinfoissa. Kymenlaakson Kylät -yhdistys järjestää tällaisia tilaisuuksia järjestää muun muassa Haminassa ja Kouvolan Jaalassa.

Niina Ristolaisen perhe on aiemminkin majoittanut vieraita alakerran huoneessa. Perhe on asunut myös itse kotimajoituksessa omilla matkoillaan. Pyry Sarkiola / Yle

Tarkista taustat ja maksa verot

Työ- ja elinkeinoministeriö ohjeistaa kotimajoittajia isännöintiä koskevasta lainsäädännöstä. Majoittajia kehotetaan ennen vieraan saapumista varmistamaan vieraiden henkilöllisyys ja keräämään ajatasalla olevat yhteystiedot.

Yksityishenkilölle maksettava majoittumiskorvaus on veronalaista tuloa, joka on ilmoitettava verottajalle. Majoittumiskorvaus on vuokratuloa, joka käsitellään verotuksessa pääomatulona.

Majoituskohteissa tulisi olla jokaisessa huoneessa toimiva palovaroitin ja uloskäynnit tulisi kerrata yhdessä vieraan kanssa.

Lisäksi kotimajoittajaa neuvotaan varmistamaan, että oma kotivakuutus korvaa myös vieraiden mahdolliset vahingot.

Lisää työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita kotimajoittajille voit lukea tästä (siirryt toiseen palveluun).

Lue lisää: Kouvolan tunnetuimpaan hotelliin tehdään miljoonaremontti – saa säilyttää pinkin värinsä