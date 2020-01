Punk-rumpalista sinfoniasäveltäjäksi – Apulannan Sipe Santapukki päätti rikkoa rajoja

Sipe Santapukin sinfonisen runon, Ukkosen, viimeiset tahdit kaikuvat vielä Sibeliustalossa, kun Sinfonia Lahden ylikapellimestari Dima Slobodeniouk kääntyy ympäri. Käynnissä on viimeinen harjoitus ennen ensi-iltaa.

– Sipe! Menikö se suunnilleen näin?

Apulanta-yhtyeen rumpalina tunnettu muusikko on säveltänyt ensimmäisen orkesteriteoksensa, joka kuullaan ensimmäistä kertaa torstaina Sinfonia Lahden esittämänä.

– Parissa kohtaa pitäisi vielä katsoa tempoja, muuten hyvä, vastaa Santapukki.

Pop-levy muuntui sinfoniseksi runoksi

Santapukki oli tekemässä kappaleita tulevalle soololevylleen, kun huomasi, että päässä syntyvät melodiat eivät taipuneetkaan pop-musiikiksi.

– Ensin huomasin, että nämä kuulostavat instrumentaalimusiikilta ja sitten joltain aivan muulta. Viimein annoin itselleni luvan säveltää musiikkia sinfoniaorkesterille, muistelee Santapukki.

Santapukin sävelkynästä syntyneet melodiat eivät sellaisenaan taipuneet sinfoniaorkesterille sopivaksi kokonaisuudeksi, vaan työhön tarvittiin ammattiapua.

– En osaa kirjoittaa orkesterille sopivia partituureja, vaan sain arvokasta apua orkestraatiossa ja sovituksissa ystävältäni Tapio Viitasaarelta.

Orkesteriteoksen säveltäminen antoi Santapukille mahdollisuuden ilmaista jotain sellaista, jota hän ei musiikillisesti aiemmin tehnyt. Sinfonia Lahti

Ideoita piti muokata ja sovittaa yhteen sekä kantaa huolta siitä, että melodiat muodostavat eheän kokonaisuuden.

– Ongelmana oli välttää sitä, että se kuulostaa yhteenliimatuilta palasilta. Opin sen, että luova työ on todellisuudessa 20 prosenttia hauskanpitoa ja 80 prosenttia kovaa työtä, jota väännetään yömyöhään kahvin ja kipeiden istumalihasten avulla.

– Olen usein puhunut siitä, että raja-aitoja pitää rikkoa ja ajattelin kerrankin tehdä niin kuin sanon, naurahtaa Santapukki.

Orkesteriteoksen pitää ylittää monta kynnystä tullakseen esitetyksi

Maailmalta löytyy monia esimerkkejä siitä, kuinka kevyen musiikin säveltäjät ovat tehneet teoksia sinfoniaorkestereille. Tunnetuin lienee Sir Paul McCartneyn Liverpool Oratorio, joka oli 1990-luvun alussa suuri kaupallinen menestys. Suomessa muun muassa Kerkko Koskinen on saanut teoksensa Sinfonia Lahden kantaesitettäväksi.

– Jos tällainen raja-aitoja ylittävä teos on tarjolla, niin kuuntelemme sen ja arvioimme sitä samalla tavalla kuin muitakin ohjelmistoomme ehdolla olevia teoksia, sanoo Sinfonia Lahden intendentti Teemu Kirjonen.

Kirjosen mukaan teoksen musiikillinen sisältö on tärkein tekijä.

– Jos se on musiikillisesti mielenkiintoista ja orkesterille mielekästä soitettavaa, jonka voidaan vielä olettaa kiinnostavan yleisöäkin, niin teos saattaa päätyä ohjelmistoomme, täsmentää Kirjonen

Uuden teoksen kantaesittäminen on kokeneelle ja taitavallekin orkesterille haaste, muistuttaa Sinfonia Lahden ylikapellimestari Dima Slobodeniouk.

– Olemme tottuneet tekemään töitä vuosisatojen aikana muodostuneiden perinteisten työtapojen, esimerkiksi musiikin kirjoittamisen suhteen. Tällaisissa tapauksissa meidän pitää tehdä yhteistyötä säveltäjän kanssa, jotta teos tulee esitetyksi juuri siten, kun säveltäjä on tarkoittanut, kertoo Slobodeniouk. .

Santapukin teoksen kantaesitys on torstaina Sibeliustalon loppuunmyydyssä konsertissa, minkä vuoksi Sinfonia Lahti on varannut lisäkonsertin maaliskuulle. Heikki Kiseleff / Yle

Se, että Santapukin Ukkonen on ylittänyt Sinfonia Lahden tasoisen orkesterin kantaesityskynnyksen on Slobodenioukin mukaan tunnustus säveltäjälle.

– Musiikin historiasta löytyy monia teoksia, jotka hautautuivat unohduksiin vuosikymmeniksi tai -sadoiksi, koska kantaesitys ei onnistunut, muistuttaa Slobodeniouk.

Santapukki avoimena uusille projekteille

Sipe Santapukki on kiireinen mies, joka päivätyönään on Apulanta Oy:n toimitusjohtaja, rumpali ja tällä hetkellä myös Voice of Finland -laulukisan tuomari. Ukkosen säveltäminen antoi hänelle mahdollisuuden ilmaista jotain sellaista, jota hän ei musiikillisesti aiemmin ole osannut tehdä.

– Se on romanttinen luontokuvaus, jossa on kauniita melodiankaaria. Halusin kuvata sitä hetkeä, kun ihminen kokee yhteenkuuluvuutta ja yksinäisyyttä, kauneutta ja tragediaa samanaikaisesti. Ikuinen ristiriita, joka on ihmisen sielussa on läsnä myös tässä teoksessa, kuvailee Santapukki.

Kyseessä on vuosien projekti, joka on vaatinut paljon voimavaroja, mutta ollut samalla myös hyvin opettavainen.

– Tässä on oppinut paljon esimerkiksi sinfonfiaorkesterin soinnista, miltä vaskikuoro kuulostaa ja miltä ykkös- ja kakkosviulujen suhde kuulostaa.

Santapukki ei lupaa, mutta ei myöskään sano ei, kun häneltä kysytään, tuleeko hän jatkossa tekemään samanlaisia projekteja.

– En sulje pois sitä, etten lähtisi tekemään tällaista toistekin. On ollut aivan mieletön kokemus saada kuulla oma sävellyksensä tällä lailla, totesi Santapukki torstaina päivällä teoksensa kenraaliharjoituksissa.